Programa completo de San Pedro 2026: Te contamos todos los detalles
Los programascomenzarán a repartirse a partir de este jueves 25 en el Teatro Principal de 10 a 12 horas y de 17 a 20 horas. También se ponen a la venta 4.600 pañuelos. Tienen un coste de un euro y la recaudación irá destinada a la Plataforma del Tercer Sector
El programa oficial para las fiestas de San Pedro y San Pablo 2026 ya es una realidad. La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, ha presentado los ejemplares que comenzarán a repartirse a partir de este jueves 25 en el Teatro Principal de 12 a 14 horas y de 17 a 20 horas. El reparto continuará los días 26 y 27. Junto a los programas también se distribuirán 4.600 pañuelos festivos que tendrán un coste de un euro, «cuya recaudación íntegra se destinará a la Plataforma del Tercer Sector».
Durante la presentación, la popular admitió que «las últimas semanas han sido complicadas y llenas de retos inesperados para el equipo de Gobierno» y destacó «el esfuerzo realizado para encontrar soluciones que aseguren el desarrollo normal de las fiestas», prometiendo que «serán unos festejos extraordinarios».
San Pedro y San Pablo 2026
Programa de las fiestas de San Pedro de Burgos 2026
Una guía interactiva, día a día, con las citas principales de las fiestas: pregón, cabalgata, día grande, conciertos, fuegos artificiales, Isla Fantasía y jornada de peñas en Fuentes Blancas.
Imprescindibles
Cuatro momentos para orientarse rápido
El programa concentra sus grandes hitos entre el pregón del 27 de junio, la cabalgata del 28, el día de San Pedro y San Pablo del 29 y la jornada festiva de peñas del 5 de julio.
Agenda por días Programa destacado de las fiestas de San Pedro 2026 Despliega esta sección para consultar los actos principales de cada jornada. Ver programa
Inicio de las fiestas Pregón infantil, pregón oficial, himno, conciertos y fuegos. Abrir/cerrar
Cabalgata y centenario del Himno a Burgos Desfile, Isla Fantasía, Molan los 90, Repion y fuegos. Abrir/cerrar
Día de San Pedro y San Pablo Misa pontifical, ofrenda floral, jota, zarzuela, Juan Magán y fuegos. Abrir/cerrar
Isla Fantasía y noche pop Gigantones, Orquesta Mondragón, Hens, Veintiuno y fuegos. Abrir/cerrar
Día familiar y Danny Ocean Isla Fantasía, charangas, toros, Nacho Pistacho, Hey Kid y Danny Ocean. Abrir/cerrar
BeatSound Festival y Panorama Danza urbana, Colectivo Panamera, Monsieur Periné, fuegos y Orquesta Panorama. Abrir/cerrar
Celtas Cortos y espectáculo pirotécnico Grand Prix, teatro familiar, The Taverners, Celtas Cortos, Pole y pirotecnia. Abrir/cerrar
Jornada de peñas en Fuentes Blancas Concentración, danzantes, misa de campaña, buen yantar y actuación musical. Abrir/cerrar
Ayala señaló que el eje central de esta ambiciosa programación es la música, que «transformará a Burgos en un gran festival con hasta cinco escenarios distribuidos por la ciudad». El escenario Céntrico, ubicado en la plaza Santa Teresa, albergará las actuaciones de mayor peso, como las de Danny Ocean, Ladilla Rusa o Veintiuno. Por su parte, el espacio Órbita Excéntrica contará con grupos como Repion, La Regadera o Nacho Pistacho, mientras que el escenario de Cuatro Reyes apostará por artistas noveles y emergentes. La oferta se enriquecerá con las propuestas del CAB y seis grandes verbenas, destacando la que protagonizará «la reconocida orquesta Panorama en el espacio situado entre El Plantío y el Coliseum».
Además de la música, la gastronomía y las tradiciones tendrán un papel fundamental. Ayala recordó que «la oferta culinaria se distribuirá por tres zonas que son Isla Fantasía, Sierra de Atapuerca y Cuatro Reyes».
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En el plano tradicional, la alcaldesa destacó citas como el pregón del día 27, que «este año correrá a cargo de la Plataforma del Tercer Sector», acto que se sumará al Lanzamiento de la Bota y a la tradicional puesta del pañuelo al Cid. La Ofrenda Floral «mantendrá el formato del manto de la Virgen, introduciendo algunas novedades en su estructura», y la cabalgata, que tendrá lugar el domingo 28 a partir de las 10.30 horas.
Un momento clave de estas fiestas será el inicio de la celebración del centenario del Himno a Burgos, «una conmemoración que se prolongará desde el 28 de junio de este año hasta la misma fecha de 2027». Los actos oficiales comenzarán a las 22.45 horas y contarán con «la actuación de la Banda Ciudad de Burgos y los timbaleros de la ciudad, que estarán acompañados por un espectáculo de videomapping». Este evento «será completamente accesible gracias a la colaboración del grupo infantil de la asociación Aransbur», recordó la popular, quien avanzó que también se ha editado en braille la letra del himno.
Los más pequeños contarán con su propio protagonismo en el espacio Isla Fantasía, considerado «el punto infantil por excelencia para las familias». Este año dispone de una «programación renovada y recogida en un folleto exclusivo que incluye títeres, conciertos, literatura, juegos gigantes, teatro, circo, magia, talleres y gincanas, entre otras actividades».
Asimismo y si las altas temperaturas lo permiten, el cielo de Burgos se iluminará con las sesiones de fuegos artificiales programadas para los días 27, 28, 29 y 30 de junio, además del 2 de julio.
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La programación se completa con una feria taurina de primer nivel que contará con figuras locales como Jarocho o Morenito de Aranda, y nombres nacionales como Ismael Martín, El Fandi o Morante de la Puebla. El broche de oro a las fiestas lo pondrá el domingo 5 de julio la celebración del Día de las Peñas y del Burgalés Ausente, junto al clásico concurso del Buen Yantar.
Barracas
Respecto a las barracas, la alcaldesa señaló que «se ha hecho todo lo posible para que los feriantes se encuentren cómodos en el polígono docente del Vena», un espacio del que, aseguró «nunca debieron salir».