El Correo de Burgos

Programa completo de San Pedro 2026: Te contamos todos los detalles

Los programascomenzarán a repartirse a partir de este jueves 25 en el Teatro Principal de 10 a 12 horas y de 17 a 20 horas. También se ponen a la venta 4.600 pañuelos. Tienen un coste de un euro y la recaudación irá destinada a la Plataforma del Tercer Sector

Imagen del comienzo de las fiestas de San Pedro y San Pablo.

Imagen del comienzo de las fiestas de San Pedro y San Pablo.SANTI OTERO

Publicado por
Virginia Martín
Burgos

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El programa oficial para las fiestas de San Pedro y San Pablo 2026 ya es una realidad. La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, ha presentado los ejemplares que comenzarán a repartirse a partir de este jueves 25 en el Teatro Principal de 12 a 14 horas y de 17 a 20 horasEl reparto continuará los días 26 y 27.  Junto a los programas también se distribuirán 4.600 pañuelos festivos que tendrán un coste de un euro, «cuya recaudación íntegra se destinará a la Plataforma del Tercer Sector».

Durante la presentación, la popular admitió que «las últimas semanas han sido complicadas y llenas de retos inesperados para el equipo de Gobierno» y destacó «el esfuerzo realizado para encontrar soluciones que aseguren el desarrollo normal de las fiestas», prometiendo que «serán unos festejos extraordinarios».

San Pedro y San Pablo 2026

Programa de las fiestas de San Pedro de Burgos 2026

Una guía interactiva, día a día, con las citas principales de las fiestas: pregón, cabalgata, día grande, conciertos, fuegos artificiales, Isla Fantasía y jornada de peñas en Fuentes Blancas.

Arranque Sábado 27 de junio Abrir programa Día grande Lunes 29 de junio Abrir programa Recta final Viernes 3 de julio Abrir programa Peñas Domingo 5 de julio Abrir programa

Imprescindibles

Cuatro momentos para orientarse rápido

El programa concentra sus grandes hitos entre el pregón del 27 de junio, la cabalgata del 28, el día de San Pedro y San Pablo del 29 y la jornada festiva de peñas del 5 de julio.

27 de junio Pregón, himno, bota y primer castillo de fuegos Plaza Mayor y Puente de Castilla, con conciertos de Funambulista, Ladilla Rusa y Vhäldemar.
28 de junio Cabalgata desde Gamonal al Mío Cid Gigantillos, danzantes, peñas, carrozas y grupos folclóricos en una de las citas familiares centrales.
29 de junio Misa, ofrenda floral, jota burgalesa y Juan Magán El día grande combina tradición, Isla Fantasía, zarzuela, fuegos y noche musical.
5 de julio Fuentes Blancas toma el relevo de la despedida Concentración, misa de campaña, buen yantar y actuación musical de El Cordobés.
Agenda por días Programa destacado de las fiestas de San Pedro 2026 Despliega esta sección para consultar los actos principales de cada jornada. Ver programa
Inicio de las fiestas Pregón infantil, pregón oficial, himno, conciertos y fuegos. Abrir/cerrar
Pregón infantil y globadaPlaza MayorTradicional
Concierto de FunambulistaEscenario Céntrico, plaza de Santa TeresaMúsica
Himno a Burgos, izado de banderas y pregónPlaza Mayor, con lanzamiento de la bota y pañuelo al CidActo central
Sesión de fuegos artificialesPuente de CastillaFuegos
Ladilla Rusa y verbenaPlaza de Santa Teresa y parque San AgustínNoche
Cabalgata y centenario del Himno a Burgos Desfile, Isla Fantasía, Molan los 90, Repion y fuegos. Abrir/cerrar
CabalgataCalle Vitoria, desde la Iglesia Real y Antigua de Gamonal, hasta la plaza de Mío CidTradicional
Isla FantasíaPaseo de la Isla y Palacio de la IslaFamilias
Concierto de Molan los 90Escenario Céntrico, plaza de Santa TeresaMúsica
Himno a Burgos: celebración de los 100 añosPlaza del Rey San FernandoEspecial
Sesión de fuegos artificialesPuente de CastillaFuegos
Día de San Pedro y San Pablo Misa pontifical, ofrenda floral, jota, zarzuela, Juan Magán y fuegos. Abrir/cerrar
Solemne misa pontificalSanta Iglesia CatedralDía grande
Ofrenda de flores a Santa María la MayorDesde la calle San Lesmes hasta la plaza del Rey San FernandoTradicional
Homenaje a la jota burgalesaPlaza MayorFolclore
Concierto de Fetén FeténEscenario Céntrico, plaza de Santa TeresaMúsica
Deabru Beltzak: “Su Talka”Espectáculo con pirotecnia, Plaza Mayor itineranteEspectáculo
Sesión de fuegos artificialesPuente de CastillaFuegos
Juan Magán, Itaca Band y verbenaPlaza de Santa Teresa, Órbita Excéntrica y parque San AgustínNoche
Isla Fantasía y noche pop Gigantones, Orquesta Mondragón, Hens, Veintiuno y fuegos. Abrir/cerrar
Pasacalles de Danzantes, Gigantillos y GigantonesCalles del centro históricoTradicional
Baile de Danzantes, Gigantillos y GigantonesPlaza MayorTradicional
Corrida de torosColiseum BurgosToros
Orquesta MondragónEscenario Céntrico, plaza de Santa TeresaMúsica
Sesión de fuegos artificialesPuente de CastillaFuegos
Hens, Veintiuno y verbenaÓrbita Excéntrica, plaza de Santa Teresa y parque Félix Rodríguez de la FuenteNoche
Día familiar y Danny Ocean Isla Fantasía, charangas, toros, Nacho Pistacho, Hey Kid y Danny Ocean. Abrir/cerrar
Pasacalles de Danzantes, Gigantillos y GigantonesCalles del centro históricoTradicional
Baile tradicional de Danzantes, Gigantillos y GigantonesPlaza MayorTradicional
CharangangaPlaza de Santiago y parque Félix Rodríguez de la FuenteBarrios
Corrida de torosColiseum BurgosToros
Concierto de Danny OceanEscenario Céntrico, plaza de Santa TeresaMúsica
Hey Kid y verbenaÓrbita Excéntrica y parque Virgen del ManzanoNoche
BeatSound Festival y Panorama Danza urbana, Colectivo Panamera, Monsieur Periné, fuegos y Orquesta Panorama. Abrir/cerrar
Pasacalles de Danzantes, Gigantillos y GigantonesCalles del centro históricoTradicional
BeatSound Festival: exhibición de danza urbanaEspacio Órbita ExcéntricaJuventud
Corrida de toros de la JuventudColiseum BurgosToros
Concierto de Colectivo PanameraEscenario Céntrico, plaza de Santa TeresaMúsica
Sesión de fuegos artificialesPuente de CastillaFuegos
Monsieur Periné y Orquesta PanoramaPlaza de Santa Teresa y Espacio El PlantíoNoche
Celtas Cortos y espectáculo pirotécnico Grand Prix, teatro familiar, The Taverners, Celtas Cortos, Pole y pirotecnia. Abrir/cerrar
Pasacalles de Danzantes, Gigantillos y GigantonesCalles del centro históricoTradicional
Grand PrixColiseum BurgosToros
Concierto de The TavernersEscenario Céntrico, plaza de Santa TeresaMúsica
Concierto de Celtas CortosEscenario Céntrico, plaza de Santa TeresaConcierto destacado
Espectáculo pirotécnicoGlorieta del PeregrinoFuegos
Pole y verbenaÓrbita Excéntrica y barrio de San Pedro de la FuenteNoche
Jornada de peñas en Fuentes Blancas Concentración, danzantes, misa de campaña, buen yantar y actuación musical. Abrir/cerrar
Concentración de autoridades, entidades y públicoCampa de Fuentes BlancasPeñas
Baile de Danzantes y GigantillosCampa de Fuentes BlancasTradicional
Misa de campañaOratorio de la Virgen de los ÁlamosTradicional
Concurso del Buen YantarFuentes BlancasPeñas
Actuación musical de El CordobésFuentes BlancasMúsica

Ayala señaló que el eje central de esta ambiciosa programación es la música, que «transformará a Burgos en un gran festival con hasta cinco escenarios distribuidos por la ciudad». El escenario Céntrico, ubicado en la plaza Santa Teresa, albergará las actuaciones de mayor peso, como las de Danny Ocean, Ladilla Rusa o Veintiuno. Por su parte, el espacio Órbita Excéntrica contará con grupos como Repion, La Regadera o Nacho Pistacho, mientras que el escenario de Cuatro Reyes apostará por artistas noveles y emergentes. La oferta se enriquecerá con las propuestas del CAB y seis grandes verbenas, destacando la que protagonizará «la reconocida orquesta Panorama en el espacio situado entre El Plantío y el Coliseum».

Además de la música, la gastronomía y las tradiciones tendrán un papel fundamental. Ayala recordó que «la oferta culinaria se distribuirá por tres zonas que son Isla Fantasía, Sierra de Atapuerca y Cuatro Reyes».

En el plano tradicional, la alcaldesa destacó citas como el pregón del día 27, que «este año correrá a cargo de la Plataforma del Tercer Sector», acto que se sumará al Lanzamiento de la Bota y a la tradicional puesta del pañuelo al Cid. La Ofrenda Floral «mantendrá el formato del manto de la Virgen, introduciendo algunas novedades en su estructura», y la cabalgata, que tendrá lugar el domingo 28 a partir de las 10.30 horas.

Un momento clave de estas fiestas será el inicio de la celebración del centenario del Himno a Burgos, «una conmemoración que se prolongará desde el 28 de junio de este año hasta la misma fecha de 2027». Los actos oficiales comenzarán a las 22.45 horas y contarán con «la actuación de la Banda Ciudad de Burgos y los timbaleros de la ciudad, que estarán acompañados por un espectáculo de videomapping». Este evento «será completamente accesible gracias a la colaboración del grupo infantil de la asociación Aransbur», recordó la popular, quien avanzó que también se ha editado en braille la letra del himno.

Los más pequeños contarán con su propio protagonismo en el espacio Isla Fantasía, considerado «el punto infantil por excelencia para las familias». Este año dispone de una «programación renovada y recogida en un folleto exclusivo que incluye títeres, conciertos, literatura, juegos gigantes, teatro, circo, magia, talleres y gincanas, entre otras actividades».

Asimismo y si las altas temperaturas lo permiten, el cielo de Burgos se iluminará con las sesiones de fuegos artificiales programadas para los días 27, 28, 29 y 30 de junio, además del 2 de julio.

La programación se completa con una feria taurina de primer nivel que contará con figuras locales como Jarocho o Morenito de Aranda, y nombres nacionales como Ismael Martín, El Fandi o Morante de la Puebla. El broche de oro a las fiestas lo pondrá el domingo 5 de julio la celebración del Día de las Peñas y del Burgalés Ausente, junto al clásico concurso del Buen Yantar.

Barracas

Respecto a las barracas, la alcaldesa señaló que «se ha hecho todo lo posible para que los feriantes se encuentren cómodos en el polígono docente del Vena», un espacio del que, aseguró «nunca debieron salir».

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