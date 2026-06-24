Programa completo de San Pedro 2026: Te contamos todos los detalles

Imagen del comienzo de las fiestas de San Pedro y San Pablo.SANTI OTERO

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

El programa oficial para las fiestas de San Pedro y San Pablo 2026 ya es una realidad. La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, ha presentado los ejemplares que comenzarán a repartirse a partir de este jueves 25 en el Teatro Principal de 12 a 14 horas y de 17 a 20 horas. El reparto continuará los días 26 y 27. Junto a los programas también se distribuirán 4.600 pañuelos festivos que tendrán un coste de un euro, «cuya recaudación íntegra se destinará a la Plataforma del Tercer Sector».

Durante la presentación, la popular admitió que «las últimas semanas han sido complicadas y llenas de retos inesperados para el equipo de Gobierno» y destacó «el esfuerzo realizado para encontrar soluciones que aseguren el desarrollo normal de las fiestas», prometiendo que «serán unos festejos extraordinarios».

San Pedro y San Pablo 2026 Programa de las fiestas de San Pedro de Burgos 2026 Una guía interactiva, día a día, con las citas principales de las fiestas: pregón, cabalgata, día grande, conciertos, fuegos artificiales, Isla Fantasía y jornada de peñas en Fuentes Blancas. Arranque Sábado 27 de junio Abrir programa Día grande Lunes 29 de junio Abrir programa Recta final Viernes 3 de julio Abrir programa Peñas Domingo 5 de julio Abrir programa Imprescindibles Cuatro momentos para orientarse rápido El programa concentra sus grandes hitos entre el pregón del 27 de junio, la cabalgata del 28, el día de San Pedro y San Pablo del 29 y la jornada festiva de peñas del 5 de julio. Pregón, himno, bota y primer castillo de fuegos Cabalgata desde Gamonal al Mío Cid Misa, ofrenda floral, jota burgalesa y Juan Magán Fuentes Blancas toma el relevo de la despedida Agenda por días Programa destacado de las fiestas de San Pedro 2026 Despliega esta sección para consultar los actos principales de cada jornada. Ver programa Inicio de las fiestas Pregón infantil, pregón oficial, himno, conciertos y fuegos. Abrir/cerrar 13:00 Pregón infantil y globada Plaza Mayor Tradicional 20:30 Concierto de Funambulista Escenario Céntrico, plaza de Santa Teresa Música 21:00 Himno a Burgos, izado de banderas y pregón Plaza Mayor, con lanzamiento de la bota y pañuelo al Cid Acto central 23:30 Sesión de fuegos artificiales Puente de Castilla Fuegos 00:00 Ladilla Rusa y verbena Plaza de Santa Teresa y parque San Agustín Noche Cabalgata y centenario del Himno a Burgos Desfile, Isla Fantasía, Molan los 90, Repion y fuegos. Abrir/cerrar 10:30 Cabalgata Calle Vitoria, desde la Iglesia Real y Antigua de Gamonal, hasta la plaza de Mío Cid Tradicional 12:00 Isla Fantasía Paseo de la Isla y Palacio de la Isla Familias 20:00 Concierto de Molan los 90 Escenario Céntrico, plaza de Santa Teresa Música 22:45 Himno a Burgos: celebración de los 100 años Plaza del Rey San Fernando Especial 23:30 Sesión de fuegos artificiales Puente de Castilla Fuegos Día de San Pedro y San Pablo Misa pontifical, ofrenda floral, jota, zarzuela, Juan Magán y fuegos. Abrir/cerrar 10:00 Solemne misa pontifical Santa Iglesia Catedral Día grande 11:15 Ofrenda de flores a Santa María la Mayor Desde la calle San Lesmes hasta la plaza del Rey San Fernando Tradicional 14:45 Homenaje a la jota burgalesa Plaza Mayor Folclore 20:30 Concierto de Fetén Fetén Escenario Céntrico, plaza de Santa Teresa Música 22:30 Deabru Beltzak: “Su Talka” Espectáculo con pirotecnia, Plaza Mayor itinerante Espectáculo 23:30 Sesión de fuegos artificiales Puente de Castilla Fuegos 00:00 Juan Magán, Itaca Band y verbena Plaza de Santa Teresa, Órbita Excéntrica y parque San Agustín Noche Isla Fantasía y noche pop Gigantones, Orquesta Mondragón, Hens, Veintiuno y fuegos. Abrir/cerrar 12:00 Pasacalles de Danzantes, Gigantillos y Gigantones Calles del centro histórico Tradicional 13:00 Baile de Danzantes, Gigantillos y Gigantones Plaza Mayor Tradicional 18:30 Corrida de toros Coliseum Burgos Toros 20:30 Orquesta Mondragón Escenario Céntrico, plaza de Santa Teresa Música 23:30 Sesión de fuegos artificiales Puente de Castilla Fuegos 00:00 Hens, Veintiuno y verbena Órbita Excéntrica, plaza de Santa Teresa y parque Félix Rodríguez de la Fuente Noche Día familiar y Danny Ocean Isla Fantasía, charangas, toros, Nacho Pistacho, Hey Kid y Danny Ocean. Abrir/cerrar 12:00 Pasacalles de Danzantes, Gigantillos y Gigantones Calles del centro histórico Tradicional 13:00 Baile tradicional de Danzantes, Gigantillos y Gigantones Plaza Mayor Tradicional 18:00 Charanganga Plaza de Santiago y parque Félix Rodríguez de la Fuente Barrios 18:30 Corrida de toros Coliseum Burgos Toros 23:00 Concierto de Danny Ocean Escenario Céntrico, plaza de Santa Teresa Música 00:00 Hey Kid y verbena Órbita Excéntrica y parque Virgen del Manzano Noche BeatSound Festival y Panorama Danza urbana, Colectivo Panamera, Monsieur Periné, fuegos y Orquesta Panorama. Abrir/cerrar 12:00 Pasacalles de Danzantes, Gigantillos y Gigantones Calles del centro histórico Tradicional 17:30 BeatSound Festival: exhibición de danza urbana Espacio Órbita Excéntrica Juventud 18:30 Corrida de toros de la Juventud Coliseum Burgos Toros 21:30 Concierto de Colectivo Panamera Escenario Céntrico, plaza de Santa Teresa Música 23:30 Sesión de fuegos artificiales Puente de Castilla Fuegos 00:00 Monsieur Periné y Orquesta Panorama Plaza de Santa Teresa y Espacio El Plantío Noche Celtas Cortos y espectáculo pirotécnico Grand Prix, teatro familiar, The Taverners, Celtas Cortos, Pole y pirotecnia. Abrir/cerrar 12:00 Pasacalles de Danzantes, Gigantillos y Gigantones Calles del centro histórico Tradicional 18:30 Grand Prix Coliseum Burgos Toros 20:30 Concierto de The Taverners Escenario Céntrico, plaza de Santa Teresa Música 23:00 Concierto de Celtas Cortos Escenario Céntrico, plaza de Santa Teresa Concierto destacado 23:30 Espectáculo pirotécnico Glorieta del Peregrino Fuegos 00:00 Pole y verbena Órbita Excéntrica y barrio de San Pedro de la Fuente Noche Jornada de peñas en Fuentes Blancas Concentración, danzantes, misa de campaña, buen yantar y actuación musical. Abrir/cerrar 11:30 Concentración de autoridades, entidades y público Campa de Fuentes Blancas Peñas 11:30 Baile de Danzantes y Gigantillos Campa de Fuentes Blancas Tradicional 12:00 Misa de campaña Oratorio de la Virgen de los Álamos Tradicional 14:00 Concurso del Buen Yantar Fuentes Blancas Peñas 16:30 Actuación musical de El Cordobés Fuentes Blancas Música

Ayala señaló que el eje central de esta ambiciosa programación es la música, que «transformará a Burgos en un gran festival con hasta cinco escenarios distribuidos por la ciudad». El escenario Céntrico, ubicado en la plaza Santa Teresa, albergará las actuaciones de mayor peso, como las de Danny Ocean, Ladilla Rusa o Veintiuno. Por su parte, el espacio Órbita Excéntrica contará con grupos como Repion, La Regadera o Nacho Pistacho, mientras que el escenario de Cuatro Reyes apostará por artistas noveles y emergentes. La oferta se enriquecerá con las propuestas del CAB y seis grandes verbenas, destacando la que protagonizará «la reconocida orquesta Panorama en el espacio situado entre El Plantío y el Coliseum».

Además de la música, la gastronomía y las tradiciones tendrán un papel fundamental. Ayala recordó que «la oferta culinaria se distribuirá por tres zonas que son Isla Fantasía, Sierra de Atapuerca y Cuatro Reyes».

En el plano tradicional, la alcaldesa destacó citas como el pregón del día 27, que «este año correrá a cargo de la Plataforma del Tercer Sector», acto que se sumará al Lanzamiento de la Bota y a la tradicional puesta del pañuelo al Cid. La Ofrenda Floral «mantendrá el formato del manto de la Virgen, introduciendo algunas novedades en su estructura», y la cabalgata, que tendrá lugar el domingo 28 a partir de las 10.30 horas.

Un momento clave de estas fiestas será el inicio de la celebración del centenario del Himno a Burgos, «una conmemoración que se prolongará desde el 28 de junio de este año hasta la misma fecha de 2027». Los actos oficiales comenzarán a las 22.45 horas y contarán con «la actuación de la Banda Ciudad de Burgos y los timbaleros de la ciudad, que estarán acompañados por un espectáculo de videomapping». Este evento «será completamente accesible gracias a la colaboración del grupo infantil de la asociación Aransbur», recordó la popular, quien avanzó que también se ha editado en braille la letra del himno.

Los más pequeños contarán con su propio protagonismo en el espacio Isla Fantasía, considerado «el punto infantil por excelencia para las familias». Este año dispone de una «programación renovada y recogida en un folleto exclusivo que incluye títeres, conciertos, literatura, juegos gigantes, teatro, circo, magia, talleres y gincanas, entre otras actividades».

Asimismo y si las altas temperaturas lo permiten, el cielo de Burgos se iluminará con las sesiones de fuegos artificiales programadas para los días 27, 28, 29 y 30 de junio, además del 2 de julio.

La programación se completa con una feria taurina de primer nivel que contará con figuras locales como Jarocho o Morenito de Aranda, y nombres nacionales como Ismael Martín, El Fandi o Morante de la Puebla. El broche de oro a las fiestas lo pondrá el domingo 5 de julio la celebración del Día de las Peñas y del Burgalés Ausente, junto al clásico concurso del Buen Yantar.

Barracas

Respecto a las barracas, la alcaldesa señaló que «se ha hecho todo lo posible para que los feriantes se encuentren cómodos en el polígono docente del Vena», un espacio del que, aseguró «nunca debieron salir».