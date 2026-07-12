Raquel Grande se prepara para Momad. De hacer mascarillas a llevar la ropa técnica y deportiva a la pasarela

Raquel Grande (Que me vistan lo bailao) posa con su última creación que une detalles de fiesta con comodidad y ropa técnica y deportiva como la que presentará en Momad del 23 al 25 de julio.© TOMÁS ALONSO

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

En el último año las cosas no han parado de crecer en Que me vistan lo bailao. El sueño por el que la diseñadora Raquel Grande dejó todo que empezó en el salón de su cosa y que un año después se prepara para mostrar su primera colección en la Semana de la Moda de Madrid, Momad, del 23 al 25 de julio. «En estos seis años he pasado de hacer mascarillas a tener mi propio stand en una feria internacional de moda, estoy muy contenta pero hay muchísimo trabajo detrás», explica Raquel Grande.

La burgalesa trabaja en los patrones y telas con los que terminar de dar forma a su colección Seasplass. Se trata de la primera parte de cinco colecciones donde reivindica la versatilidad de la ropa técnica y deportiva que es en lo que Grande se ha especializado. «Cuando en Espacio Moda, que es un gran apoyo para los diseñadores de Castilla y León, me llamaron para decirme que tenía un stand en Momad no pensé que también iba a desfilar, y me hace mucha ilusión mostrar la versatilidad de la ropa deportiva», señala.

De esta manera, plantea una primera colección basada en la profundidad del fondo marino que se basa en cinco piezas básicas (enterizo, short, top y body) combinados con cinco tules. «Es ropa deportiva que podrías llevar al gimnasio pero que si lo combinas con tules y capas superpuestas con enganches y corchetes, puedes usarlo para salir arreglada y si, además, le añadimos una tira de pedrería y brillo sirve para un evento», reivindica.

Este proyecto tiene, además, otras cuatro colecciones más de la que «tengo la idea central, el pantone de colores e iremos yendo poco a poco pero es un todo», explica. Un ejemplo de su propia experiencia. Tiene claro cómo hará el desfile. «Una performance en el que las modelos salen con su ropa deportiva, en medio del paseo se van poniendo las capas para terminar listas para lucirse en una salida o en una fiesta», señala. Comodidad, versatilidad y romper con los estereotipos que dicen que la ropa deportiva no puede vestir para algo más que hacer deporte.

Antes de la pandemia vivía en Benidorm donde se especializó en dibujar patrones para el drapeado y brillantes de los vestidos de baile de salón del grupo en el que bailaba. Con la pandemia regresó a Burgos. Y tras empezar cosiendo mascarillas empezó a investigar, a formarse en diseño, a trabajar en un sector poco cubierto, el de la ropa técnica y deportiva para danza y gimnasia artística. Es la única en Castilla y León especializada en este ámbito.

Empezó en el salón de su casa. Llegó con toda la ilusión del mundo al espacio ferial del Dance World Cup el año pasado. Bailarines de todo el mundo pudieron conocer dos de sus diseños. «Siempre busco la comodidad en el movimiento, que es clave para bailarinas y bailarines y para gimnastas que la ropa no sea una molestia, no penalice técnicamente en las competiciones y se centren en darlo todo para ejecutar su pieza», explica. Semanas después los encargos fueron mejorando y pudo trasladar hilos, piedrecitas, máquinas de coser, telas y maniquís a su propio taller. En la avenida Reyes Católicos donde sigue cosiendo sus sueños con puntadas cada vez más definidas y claras.

Nexo Emprende y la gran decisión

Mientras desarrollaba encargos, que iban creciendo: grupos de artística en Burgos, en Ávila, la Escuela Profesional de Danza de Castilla y León 'Ana Laguna', equipos de competición de Hélade... Fue elegida en el proyecto emprendedores de Fundación Caja de Burgos, hoy Nexo Emprende. «Tuve formación intensiva, ideas para la gestión del negocio pero, sobretodo, me dieron el empujón para pedirme una excedencia en mi trabajo y dedicarme en exclusividad a este proyecto», remarca la responsable de Que me vistan lo bailao.

La sorpresa ha llegado este año. Esponsorizó el vestuario de quien fuera su directora de compañía en Benidorm, Bianca Jiménez. Hoy es la Campeona de España en Bachata y Salsa y la Campeona Mundial de Bachata y segunda en salsa del mundo. Bianca Jiménez brilló en la pista de baile del campeonato internacional de danza deportiva que se celebró en Turquía. Lo hizo con un enterizo con flecos y brillantes de color rosa, confeccionado en la avenida Reyes Católicos, donde tiene su taller Grande, llenó el espacio de danza.

«El vestido tiene su historia y es un ejemplo de lo importante que es tomar bien las medidas, no se lo había probado, me trasladé de Burgos a Benidorm rezando por haber acertado. Iba con todo el kit de costura para cualquier arreglo que tuviera que hacer, pero no hizo falta, le quedaba como un guante».

Ahora toca remangarse. Pelea con los patrones para definir sus próximos diseños. Un ejemplo, el que ella misma lució en los premios de la Academia de la Moda donde se sintió fuera de lugar. «Te veías rodeada de tanto glamour, tener al lado a Francis Montesinos, por la sala a Paula Vázquez, Raquel Sánchez Silva... te sentías fuera de lugar, se lo comenté a una compañera diseñadora que me dijo no Raquel, eres una más y por eso estás aquí y no me lo podía creer», sostiene.

Ahora llega un momento clave. Quiere seguir creciendo. Espera crear contactos en este encuentro profesional de la moda. El Momad es una plataforma global del sector a nivel internacional donde la industria busca impulsar el talento, la sostenibilidad y la innovación. Pero se topa con «un problema que compartimos muchos en el sector que somos pequeños como para tener un taller abierto durante todo el año, en Castilla y León no hay un taller de confección y los diseñadores tenemos que ir fuera para poder hacer el trabajo de costura, creo que deberíamos unirnos y buscar soluciones», sostiene.

Y como no le gustan los retos, añade a su ropa técnica, de danza, y su visión versátil, cómoda y con glamour los trajes de baño. «Un conocido me preguntó si había alguna tela de baño sin elastano porque era alérgica, lo busqué, lo encontré, y ahora nos adentramos en el universo de trajes de baño a medida», explica Grande. Su cabeza no para. REconoce que «es mucho esfuerzo, mucho curro porque lo hago todo desde las facturas a atender personalmente al cliente, el diseño, el patronaje, el marketing... Pero es mi sueño y sigue creciendo», explica satisfecha.