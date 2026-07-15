Fundación Círculo impulsa aceRVo, un proyecto que busca ayudar a personas con dificultades de accesibilidad

Publicado por Rafael Pereda

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Fundación Círculo presenta aceRVo, un nuevo proyecto que utiliza la realidad virtual como herramienta para acercar la cultura, el patrimonio, el bienestar y nuevas experiencias a personas que, por motivos de edad, discapacidad, movilidad reducida u otras circunstancias, encuentran dificultades para acceder presencialmente a este tipo de actividades.

La iniciativa nace con el propósito de eliminar barreras y demostrar cómo la tecnología puede ponerse al servicio de las personas para mejorar su calidad de vida. A través de un acompañamiento profesional personalizado y de experiencias inmersivas adaptadas, los participantes podrán descubrir espacios patrimoniales, disfrutar de entornos naturales, revivir recuerdos, acercarse a las tradiciones, recorrer lugares emblemáticos o viajar virtualmente por distintos rincones del mundo. "Es un proyecto con un marcado carácter social. Pone la tecnología al servicio de las personas para acercar la cultura, el bienestar y nuevas experiencias a quienes por razones de edad, discapacidad, movilidad reducida u otras circunstancias encuentran mayores dificultades para ello", destacó Laura Sebastián Vega, directora general Fundación Caja Círculo.

Más allá de la innovación tecnológica, aceRVo sitúa a la persona en el centro del proyecto. "Las actividades están diseñadas para favorecer el bienestar emocional, estimular las capacidades cognitivas y promover la participación social, el intercambio, el diálogo, siempre con un acompañamiento profesional con un equipo formado por personas en el campo social", señaló Silvia Arribas, responsable de Gestión Cultural y Acción Social de la Fundación Círculo. Para ello, se apoyan en la evidencia científica que avala los beneficios de la realidad virtual en ámbitos como la memoria, la atención, la orientación y la interacción social.

Por ejemplo, se trabaja con personas con Alzheimer en su memoria a largo plazo, medio plazo y corto plazo. "Se está comprobando que, por ejemplo, con experiencias de vistas de los años 70, ellos recuperan parte de su memoria a través de recoger sus recuerdos", resaltó Arribas.

El proyecto cuenta, además, con el respaldo de un equipo interdisciplinar de la Universidad de Burgos, que participa en el diseño, desarrollo y evaluación de las actividades, garantizando un enfoque basado en el rigor científico y en la mejora continua de la intervención.

Con aceRVo, Fundación Círculo reafirma su compromiso con una innovación social, útil, inclusiva y accesible, poniendo las nuevas tecnologías al servicio de las personas para ampliar oportunidades, reducir desigualdades y favorecer una participación más plena en la vida cultural y social.

Un catálogo de experiencias en evolución

El proyecto aceRVo inicia su actividad con un primer catálogo concebido para acercar el patrimonio, la naturaleza, la cultura y nuevas vivencias a las personas participantes.

'Burgos recóndito' propone un recorrido por algunos de los lugares más singulares de la provincia, permitiendo descubrir espacios de difícil acceso o contemplarlos desde una nueva perspectiva única. La propuesta incluye la histórica Botica de Peñaranda de Duero, la Cueva de los Portugueses, en Tartalés de Cilla, y el complejo kárstico de Ojo Guareña, donde los participantes podrán visitar la ermita de San Bernabé, que conserva un extraordinario conjunto de pinturas murales.

El catálogo incorpora también 'Ruta por el bosque', una experiencia inmersiva para disfrutar de los bosques y la ribera del río Nela a su paso por Puentedey y Oña. Un recorrido que invita a conectar con la naturaleza a través del sonido del agua, el canto de los pájaros y la tranquilidad del entorno, favoreciendo la relajación, la desconexión y el bienestar emocional.

Otra de las propuestas, 'Vuelta al mundo en 8 minutos', propone un viaje por algunos de los rincones del planeta. Combina destinos universalmente conocidos con otros menos habituales y sorprendentes. Desde las playas de Isla Mauricio, en África, y los espectaculares paisajes costeros de Indonesia, hasta las Montañas Rocosas de Estados Unidos, la Universidad de Cambridge, el Jardín Chino de Singapur o el barrio de San Giuseppe di Castello, en Venecia. La inmersión del recorrido permite vivir la sensación de encontrarse realmente en cada uno de estos lugares.

El catálogo incorpora también la recreación virtual del antiguo Palacio Arzobispal de Burgos, que permitirá contemplar cómo era este emblemático edificio antes de su demolición, recuperando para los participantes una parte desaparecida del patrimonio de la ciudad.

Otra de las propuestas de aceRVo es un recorrido inmersivo por la Semana Santa de Burgos, que permitirá vivir desde una perspectiva única algunas de sus principales procesiones: Domingo de Ramos, Siete Palabras, Virgen del Amor Hermoso y Misterio de la Coronación de Espinas, Encuentro, Traslado del Cristo Yacente, Santo Entierro y Soledad. La recreación combina imagen y sonido para que el participante tenga la sensación de acompañar el recorrido de las procesiones y vivir de cerca la solemnidad, el patrimonio y la emoción de la Semana Santa de Burgos.

El catálogo nace con vocación de crecimiento y se ampliará de forma continua con nuevas propuestas desarrolladas por Fundación Círculo en colaboración con la Universidad de Burgos y otras entidades. Entre los proyectos ya previstos figuran la recreación virtual de la antigua torre de la Iglesia de Santa María del Campo. Además de nuevos contenidos que permitirán vivir desde dentro conciertos, representaciones de danza y otras actividades culturales.

¿Cómo participar?

El proyecto aceRVo llevará estas propuestas allí donde se encuentran las personas destinatarias del proyecto. Desplazará tanto el equipamiento como al equipo de profesionales de Fundación Círculo hasta residencias, asociaciones, hospitales, centros de día, centros penitenciarios y otras entidades sociales, donde desarrollará sesiones adaptadas a las necesidades e intereses de cada grupo.

Cada entidad podrá elegir libremente las actividades que desea realizar. Antes de cada sesión, el equipo de Fundación Círculo mantendrá un contacto previo con el centro para conocer las características del grupo y asesorar sobre los contenidos más adecuados, garantizando que la actividad resulte accesible, segura y enriquecedora para todos los participantes.

El proyecto ya está en funcionamiento y las entidades interesadas pueden solicitar la realización de las sesiones escribiendo a acerco@fundacion.elcirculo.es. Tras recibir la solicitud, el equipo de Fundación Círculo diseñará conjuntamente con cada centro una propuesta personalizada, seleccionando las actividades más adecuadas para sus participantes.

Con aceRVo, Fundación Círculo da un paso más en su compromiso por acercar la innovación, la cultura y el bienestar a todas las personas, convirtiendo la tecnología en una herramienta útil para generar nuevas oportunidades de participación, inclusión y calidad de vida.