PSOE y Vox se alían para exigir al PP «transparencia» y «el fin del bloqueo de información» en el Ayuntamiento de Burgos

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

PSOE y Vox han dado luz verde a la propuesta del grupo municipal socialista que pedía al equipo de Gobierno «el cumplimiento estricto de la normativa de acceso a la información; facilitar todos los expedientes solicitados y pendientes de entrega en lo que va de 2026 y la implantación de un sistema de acceso libre a la documentación para los corporativos, sin necesidad de realizar una petición previa, salvo en aquellos casos excepcionales que requieran reserva legal».

Como ejemplos concretos de esta falta de respuesta, el portavoz señaló expedientes que «siguen esperando resolución». «Pedimos un informe sobre el plan antinevada de 2024, cuya contratación no fue lo rigurosa que debería haber sido y seguimos esperando», al igual que «la explicación sobre la ausencia de varios ediles en la comisión especial de las gastronetas».

La propuesta no estuvo exenta de debate y en muchos momentos llegó a convertirse en la segunda parte del pleno de debate del estado de la ciudad con un ‘toma y daca’ continuo entre PP y PSOE.

La portavoz del PP, Andrea Ballesteros, pidió al portavoz del PSOE «tranquilidad» asegurando que «ayer salió escaldado del debate» y criticó que «su formación asegure que el equipo de Gobierno no ha hecho nada por no traer asuntos al Pleno, cuando la semana ha estado llena de trabajo con cuestiones como la aprobación de los pliegos para licitar de manera definitiva las obras del nuevo Mercado Norte.e».

Sobre la proposición, la popular aseguró que «no tiene enjundia ni sentido» y señaló a los socialistas que «cuando se pide acceso a la información, si no se ha dado en plazo se puede ir al Ayuntamiento directamente porque el acceso se entiende concedido». También «pueden mandar un email al concejal recordando que han solicitado esa información» y «con la Administración electrónica es más sencillo acceder a ella».

Así, aseveró que «el equipo de Gobierno no ha dado ninguna orden a los técnicos para que no les den acceso a la información» y pidió la retirada de dos de los puntos de la propuesta para votar a favor, petición que fue rechazada por los socialistas.

A este tenor, el portavoz del PSOE aseveró que si bien desde marzo de 2023 el Ayuntamiento de Burgos cuenta con la administración digital y se puede pedir información, «la realidad es que no la facilitan», algo que «sí ocurre en la Diputación de Burgos, donde también gobierna el PP».

Por su parte, el concejal de Vox Raúl Martínez recordó que «el reglamento debe cumplirse para que el desempeño de nuestras funciones se realice correctamente y no tiene sentido que dependiendo de la posición de cada partido se haga una cosa u otra».

El concejal también aseguraba que «nuestra formación también lleva meses esperando informes y documentación solicitada sobre diversos temas como la adecuación de precios del Mercado Norte, carga y descarga automática o un estudio de mercado para cambiar las fechas de determinados eventos, entre otros».

Denunció que el equipo de Gobierno «incumple de forma reiterada el Reglamento Orgánico y de Funcionamiento de la Administración local», dificultando enormemente su labor de fiscalización. «Tenemos el derecho de fiscalizarles, esto no es el cortijo de nadie», aseveró.

Fue la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, quien cerró el debate asegurando que «si no acceden a la información no es por los políticos del PP» y que este equipo de Gobierno «no tiene ningún cortijo en el Ayuntamiento de Burgos».