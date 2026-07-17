Burgos creará una red de refugios climáticos tras un acuerdo de PP y PSOE que rechaza Vox

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

«Combatir los efectos del aumento de las temperaturas en la salud pública y proteger a la población más vulnerable implantando medidas y refugios climáticos». Ese es el objetivo de la proposición del PSOE que socialistas y equipo de Gobierno sacaron adelante con sus votos favorables y que recibió el ‘no’ de Vox en el pleno ordinario del Ayuntamiento de Burgos.

Durante su intervención, el concejal del PSOE, José María Romo, recordó que la evidencia científica es «rotunda al asociar las islas de calor urbanas con un incremento notable de la mortalidad, especialmente debido a la descompensación de patologías crónicas en personas de riesgo».

La propuesta original del PSOE instaba al Ayuntamiento a elaborar un plan en un plazo máximo de seis meses para dotar a la ciudad de, al menos, dos refugios climáticos, uno interior y otro exterior. La idea del grupo socialista pasaba por aprovechar y adaptar infraestructuras ya existentes en la ciudad, tales como parques, museos o centros cívicos. Romo defendió firmemente que «estas adaptaciones son perfectamente asumibles tanto a nivel presupuestario como temporal para las arcas municipales».

El debate plenario visibilizó las diferencias ideológicas de los grupos, especialmente por parte de Vox. Su concejal, Ignacio Peña, marcó distancias al señalar que su formación no está de acuerdo con la «emergencia climática» que, a su juicio, «se quiere imponer». No obstante, matizó a los socialistas que «nos tendrán de su lado desde un punto de vista puramente técnico, y no político, para implementar cualquier medida que suponga una mejora real en la vida de los ciudadanos».

Por su parte, el Partido Popular facilitó el entendimiento a través de una enmienda transaccional presentada por el responsable del área de Medio Ambiente, Carlos Niño. La propuesta de los populares amplía el plan inicial al plantear «la creación de una completa red de refugios climáticos». Para ello, propone establecer una «estrategia conjunta con las distintas áreas municipales competentes para equipar parques exteriores o zonas interiores, desarrollar infraestructuras verdes y diseñar rutas sombreadas con itinerarios peatonales de sombra natural o artificial que conecten diferentes espacios, además de contemplar la cubrición de parques infantiles».

Asimismo, la transaccional del PP introdujo criterios de viabilidad al exigir que «el documento definitivo recoja medidas de gestión técnica». De esta forma, la implantación de las medidas «recaerá directamente en los servicios municipales correspondientes», abriendo además la puerta a «la búsqueda de fondos europeos o autonómicos para garantizar un desarrollo progresivo de la red».

Romo aceptó la propuesta de los populares con la única condición de que «se añada un programa de evaluación y mejora continua, así como el firme compromiso de trabajar de manera conjunta en el proyecto».

Finalmente, la iniciativa se aprobó tras una votación en la que el Partido Socialista y el Partido Popular sumaron sus votos a favor, frente al voto en contra de Vox.