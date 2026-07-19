La joya roja de Burgos vive su mejor momento: así triunfa la cereza de Las Caderechas

Uno de los puestos donde los burgaleses adquirieron las cerezas del Valle de las Caderechas directamente de los productores.© TOMÁS ALONSO

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

Antes de que la marea roja, con permiso de la camiseta estrella de la selección española que imita las páginas de un libro, inundara la Plaza Mayor, otro rojo, mucho más sabroso, se hizo con el protagonismo del centro de Burgos durante la mañana.

Entre las 11.00 y las 14.00 horas, varios productores de la Marca de Garantía Cereza del Valle de Las Caderechas instalaron sus puestos en una jornada que buscaba «dar a conocer nuestra marca, un producto muy nuestro y muy de Burgos», señaló el presidente de la asociación de productores, Juan José Gandía.

Él fue uno de los nueve productores que ayer montaron sus haimas con la estatua de Carlos III como testigo. Algunos, poco después de las doce del mediodía, ya habían vendido todo el género. «Desde primera hora hemos venido a montar. Pasadas las nueve ya empezaba a pasar gente y desde entonces no han parado», aseguraba uno de los participantes.

Precisamente este año los productores auguran una campaña histórica. «La producción viene bastante buena porque abril fue un mes muy cálido, no hubo heladas y la cereza presenta una calidad excelente. Creo que será una de las mejores campañas de los últimos años», remarcó Gandía.

Entre el público, muchos burgaleses reconocían las cualidades del producto. «Esta cereza tiene un gusto especial, un sabor que no encuentras en otras», comentaba una mujer mientras elegía fruta junto a su hija.

El microclima de Las Caderechas, con días cálidos, aunque sin exceso de calor, y noches frescas durante la primavera, permite que los cerezos produzcan un fruto especialmente carnoso y con un sabor característico, convirtiéndolo en uno de los productos más representativos de la provincia.

La Marca de Garantía también trabaja para seguir creciendo y llegar a más puntos de venta. Su mercado principal continúa siendo Burgos y el País Vasco, aunque cada vez está más presente en supermercados. «La venta directa, gracias al canal online y a ferias como esta, nos permite mantener un contacto cercano con los clientes. Cada vez llegamos a más establecimientos, pero las ferias siguen siendo muy importantes para nosotros», explican desde la asociación.

La concentración previa al partido en la Plaza Mayor estuvo amenizada por la música de Marcos Gallo y un showcooking. «Llevamos siete años animando esta feria con exhibiciones gastronómicas, talleres infantiles y actividades que gustan mucho al público. Es un día de encuentro y de promoción de lo nuestro», destacan desde la organización.

Entre los protagonistas de la exhibición estuvieron el chef del restaurante Binilo, Nuño Salvador, y el bartender Max Vázquez, que presentaron 'Las dos caras del vinilo'.

En la cara A elaboraron un aperitivo graso con una maceración de foie en vodka y una confitura de cereza elaborada aprovechando todas las partes del fruto. «Hemos utilizado los huesos y el tallo para aportar el toque amargo y un palo cortado para la parte vínica», explicó Vázquez.

La cara B consistió en una mezcla entre tartar y ceviche con lomo bajo de vaca y tartar de carabineros, todo ello aliñado con leche de tigre, tuétano de vaca, la propia grasa confitada y un salmorejo clarificado de cerezas.

Los cocineros destacaron la enorme versatilidad gastronómica de la cereza de Las Caderechas. «Lo que nos gusta de esta cereza es que puede utilizarse tanto en un aperitivo como en un plato principal, un postre o un cóctel. La de Burgos tiene una carnosidad especial que, por ejemplo, favorece las fermentaciones», sentenció Nuño Salvador.

La cita en la Plaza Mayor puso el broche final a la séptima edición de Días de Cerezas, una iniciativa organizada por la Marca de Garantía Cereza del Valle de Las Caderechas en colaboración con ProBurgos.

Durante estos días, 16 establecimientos de la ciudad han mostrado la versatilidad de este producto a través de diferentes elaboraciones gastronómicas. Binilo, Club El Soto, Colofón Pastelería, Dlademanda Mercado, El Bosque Encantado, El Huerto de Roque, El Soportal, Épica Gastro Bar, Juarreño Plaza Mayor, La Vereda, Los Bizcochos de Carol, Maricastaña, Para Gustos, Puerta Real, Roset y Sabores Peruanos Gourmet han convertido la cereza burgalesa en la auténtica protagonista de sus propuestas.

«Es una manera que tenemos de ofrecer lo nuestro, de mostrar una parte de la provincia que es la base de sus productos al turista y, en lo que a nuestra experiencia se refiere, tiene mucha aceptación», señala el presidente de la Federación Provincial de Hostelería, Enrique Seco. En su caso, en El Soportal, se ofreció un gazpacho fresco con cereza de Caderechas. «Ha funcionado muy bien, ya lo hicimos el año pasado, lo metimos en el menú del día y ha tenido una buena acogida; muchos nos preguntan qué es Caderechas y ya les explicamos», remarcó. Seco insiste en que estas opciones de promoción conjunta son la mejor forma de mostrar la singularidad de los productos y elaboraciones de la tierra.

El programa incluyó también el sábado un taller impartido por José García 'Chelus', profesor de la Escuela de Hostelería La Flora, en Alcampo Mercado Sur, donde mostró distintas formas de sacar partido a este producto más allá de los postres.

La Fiesta Gastronómica de la Cereza del Valle de Las Caderechas, enmarcada dentro de las actividades de temporada que desarrollan los 25 productores de la comarca, volvió a ser un éxito, aportando sabor y frescura a la marea roja que por la tarde tomó la Plaza Mayor con motivo de la final del Mundial entre España y Argentina.