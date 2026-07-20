El parque de viviendas disponibles se consume y encarece el precio final

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Después de un año dándole vueltas y haciendo números, cuando una familia burgalesa, una persona joven que busca su primera vivienda o unos compradores que quieren mudarse de barrio deciden ponerse manos a la obra y acudir al mercado inmobiliario en busca de la casa de sus sueños, se encuentran con que el catálogo disponible en la ciudad es más reducido que el del año anterior. Mientras terminaban de decidirse, los pisos han ido volando y hoy hay un 19% menos de viviendas en venta. Dicho de otra manera, una de cada cinco de las que se ofrecían en junio del año pasado ya no está en el mercado.

El dato refleja la evolución de la oferta entre el segundo trimestre de 2025 y el mismo periodo de 2026 y evidencia que el fenómeno de la reducción del stock de viviendas a la venta se sitúa a Burgos muy por encima del descenso medio registrado en España, donde el número de viviendas anunciadas se redujo en promedio sólo un 7%. La diferencia con el resto de España es evidente en la capital burgalesa donde la escasez de pisos disponibles para comprar sigue siendo más acusada y limita las posibilidades de quienes buscan casa, que tienen menos pisos entre los que elegir y menos margen para esperar a que aparezca una opción que se ajuste a sus necesidades. Dicho sea de otro modo, muchos se tienen que conformar con elegir entre lo poco que sale a la venta.

La caída del 19% no significa necesariamente que todas esas viviendas se hayan vendido. El catálogo inmobiliario cambia continuamente porque salen nuevos pisos, otros encuentran comprador, algunos propietarios retiran sus anuncios o aplazan la operación y cualquier otra circunstancia, pero lo que indica el estudio elaborado por el portal inmobiliario Idealista es que las incorporaciones de nuevas viviendas no han bastado para compensar las que han desaparecido de la oferta durante los últimos doce meses en la ciudad de Burgos.

Esa diferencia entre entradas y salidas ayuda a explicar por qué el mercado se ha estrechado, después de que los compradores hayan ido absorbiendo una parte de los inmuebles disponibles, mientras que la reducida oferta de vivienda nueva y la incorporación irregular de pisos usados dejan un mercado que repone con dificultad la oferta disponible y en el que las opciones de compra desaparecen antes de que otras ocupen su lugar.

La reducción de la oferta también explica por qué los precios encuentran pocos motivos para bajar, ya que con un 19% menos de viviendas disponibles en las inmobiliarias, los compradores tienen menos alternativas y los propietarios pueden mantener durante más tiempo el importe inicial sin necesidad de corregirlo. De hecho, solo el 12% de los anuncios publicados en Burgos durante el primer trimestre aplicó alguna rebaja, que fue de un 6% de media. Mientras no entren suficientes pisos para sustituir a los que salen del mercado, la escasez seguirá favoreciendo que los precios se mantengan o incluso aumenten.

Castilla y León

Burgos no es una excepción dentro de Castilla y León, ya que todas las capitales de la comunidad tienen menos viviendas en venta que hace un año y varias sufren descensos todavía mayores. Palencia encabeza la reducción con un 40%, lo que supone que cuatro de cada diez viviendas que estaban disponibles hace doce meses ya no aparecen en el mercado. Le siguen Zamora, con una caída del 35%, Salamanca, con un 26%, Valladolid, con un 24%, y León, con un 23%.

Aunque el descenso burgalés es menor que el de esas cinco capitales, continúa siendo elevado y confirma que la pérdida de oferta se concentra especialmente en las ciudades medianas y pequeñas. En ellas, el número de viviendas que se incorpora al mercado no consigue seguir el ritmo de las operaciones y las retiradas, de manera que el catálogo se reduce de un trimestre a otro y la búsqueda se hace cada vez más limitada.

El comportamiento es diferente en algunos de los principales mercados del país y, por ejemplo, Madrid cuenta ahora con un 23% más de viviendas en venta que hace un año, mientras que la oferta ha crecido un 21% en Valencia y un 9% tanto en Barcelona como en Sevilla. En total, solo nueve capitales españolas han aumentado el número de inmuebles disponibles durante el último año. Todas las demás presentan descensos.

Idealista relaciona esa diferencia con la fuerte subida de los precios en las grandes ciudades. El encarecimiento habría dejado fuera a parte de los compradores que no pueden asumir esos importes y eso permite que los anuncios permanezcan durante más tiempo en el mercado. En las ciudades medianas y pequeñas, por el contrario, la oferta continúa reduciéndose con mayor intensidad porque las viviendas disponibles encuentran salida sin que lleguen suficientes pisos nuevos para sustituirlas.

La evolución de Burgos encaja en ese segundo grupo. La ciudad mantiene una demanda capaz de absorber buena parte de los pisos que salen a la venta, pero no incorpora inmuebles al mismo ritmo. El resultado es un mercado con menos opciones, en el que quien retrasa la decisión puede comprobar cómo la vivienda que estaba valorando deja de estar disponible y cómo las alternativas que aparecen después son más escasas.

La reducción de la oferta puede terminar también trasladándose a los precios. Cuando varios compradores compiten por un número menor de viviendas, los propietarios disponen de más margen para mantener sus pretensiones y se reducen las posibilidades de negociar. El informe no establece una relación directa entre ambos factores en el caso concreto de Burgos, pero la falta de stock constituye uno de los elementos que sostienen la presión sobre el mercado.

La situación provincial sigue la misma dirección. La oferta de viviendas en venta también se ha reducido en la práctica totalidad de España y solo ha crecido en Madrid, Valencia y Santa Cruz de Tenerife. Castilla y León vuelve a aparecer entre los territorios donde la caída resulta más intensa, con Palencia, Zamora y Salamanca entre las provincias que más viviendas han perdido de sus catálogos.

El mercado inmobiliario burgalés llega así al ecuador de 2026 con menos viviendas disponibles que un año antes y con una diferencia suficientemente amplia como para que resulte perceptible para quienes buscan casa. La caída del 19% resume un escenario en el que los pisos que desaparecen de la oferta son más numerosos que los que se incorporan y en el que esperar demasiado puede significar tener que empezar de nuevo la búsqueda.