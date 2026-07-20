Comprar se complica y empuja el alquiler un 6,4%, hasta los 10,2€ por metro cuadrado

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La falta de viviendas en venta y el encarecimiento de las que permanecen en el mercado terminan trasladando parte de la demanda hacia el alquiler, donde se encuentran con los efectos negativos en sus bolsillos aquellos que no encuentran una casa que se ajuste a sus necesidades, no reúnen el ahorro necesario para afrontar la compra o prefieren esperar ante los precios actuales continúan necesitando una vivienda y pasan a buscarla en arrendamiento. Esa presión adicional coincide con una oferta también limitada y ha elevado el precio medio del alquiler en Burgos hasta los 10,2 euros por metro cuadrado en junio, un 6,4% más que un año antes, de tal manera que alquilar un piso de 80 metros cuadrados en la capital burgalesa viene a costar, en promedio, unos 816 euros mensuales, que son cerca de 50 euros más al mes que lo que se pagaba en junio de 2025.

El incremento anual se mantiene pese a que los precios han retrocedido un 2,6% desde marzo, cuando Burgos alcanzó su máximo histórico de 10,5 euros por metro cuadrado. Junio cerró además con una subida mensual del 0,7%, lo que muestra que el alivio de la primavera no ha cambiado una evolución anual marcada por el encarecimiento. Burgos se sitúa por encima de la media de Castilla y León, fijada en 9,7 euros por metro cuadrado, y solo Segovia y Salamanca presentan precios superiores entre las capitales de la comunidad.

La subida se extiende por las principales zonas de la ciudad. El centro alcanza los 10,4 euros por metro cuadrado y acumula un aumento anual del 5,2%, mientras que Villímar se sitúa en 9,9 euros, un 5,8% más, y la zona sur y el barrio de Cortes llegan a 9,7 euros, con un incremento del 5,5%. Capiscol y Gamonal se encuentran en 10 euros por metro cuadrado, aunque Idealista todavía no ofrece una comparación anual para este ámbito.

Los datos completan así un mercado en el que las dificultades se encadenan. Hay un 19% menos de viviendas a la venta, pocos propietarios rebajan sus pretensiones y parte de quienes no pueden comprar se desplaza hacia el alquiler. Esa demanda añadida permite que las rentas se mantengan en niveles elevados o sigan creciendo, especialmente mientras la oferta disponible no aumente al mismo ritmo que el número de personas que buscan vivienda.

Castilla y León

Burgos no es la única ciudad de la comunidad donde alquilar resulta más caro que hace un año. Las rentas han aumentado en todas las capitales de Castilla y León, lo que indica que el traslado de parte de la demanda desde la compra hacia el alquiler forma parte de un fenómeno más amplio. Valladolid registra el mayor crecimiento, con una subida anual del 11,5%, seguida de Palencia, con un 9,1%, León, con un 8,4%, Soria, con un 8%, y Salamanca, con un 7,7%. Burgos aparece después con su incremento del 6,4%, por delante de Zamora, donde los precios han crecido un 5,7%, Segovia, con un 3,9%, y Ávila, con un 3,4%.

La comparación con la evolución de las viviendas en venta refuerza esa relación. Valladolid ha perdido un 24% de su oferta de compra y su alquiler se ha encarecido un 11,5%, mientras que León, con un 23% menos de viviendas a la venta, registra una subida de las rentas del 8,4%. En Palencia, donde el catálogo de inmuebles en venta se ha reducido un 40%, el alquiler cuesta un 9,1% más. La correspondencia no es exacta en todas las ciudades, porque en el precio influyen también la oferta específica de pisos en alquiler, los salarios, la población flotante o la demanda universitaria, pero los datos apuntan en una misma dirección. Allí donde comprar resulta más difícil, una parte de los compradores aplaza la operación y permanece durante más tiempo en el mercado del alquiler.

Burgos ocupa además una de las posiciones más altas de la comunidad por el importe de las rentas. Sus 10,2 euros por metro cuadrado solo quedan por debajo de los 13,7 euros de Segovia y los 10,4 de Salamanca. Valladolid se sitúa en 10 euros, Soria en 9,6, León en 9,4, Palencia en 8,7, Ávila en 8,6 y Zamora en 8,3. La capital burgalesa supera también la media autonómica de 9,7 euros por metro cuadrado, que en junio marcó un nuevo máximo después de crecer un 7,4% en doce meses.