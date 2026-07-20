Comprar vivienda en Burgos será un 1,5% más caro al final del verano

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La escasez de pisos disponibles para la compra en Burgos no apunta a corregirse a corto plazo y las previsiones indican que los precios seguirán subiendo este el verano y así lo señala el Índice Predictivo de compra DataVenues de Fotocasa, que estima que la vivienda se encarecerá un 1,5% en la capital entre el 1 de julio y el 30 de septiembre, una evolución que prolongaría la presión sobre un mercado que ya cuenta con un 19% menos de oferta que hace un año. Esa previsión encaja con el comportamiento observado durante los últimos meses. Fotocasa calcula que el coste de la vivienda continuará aumentando durante el tercer trimestre.

Burgos se situaría en una posición intermedia dentro de Castilla y León. Ávila encabezaría las subidas con un 5,5%, seguida de León, con un 3,2%, Soria, con un 2,4%, y Palencia, con un 1,9%. Por detrás de Burgos quedarían Salamanca, con un incremento previsto del 1,4%, Valladolid, con un 1,3%, y Zamora, con un 0,3%. Segovia sería la única capital de la comunidad donde los precios bajarían, aunque de forma leve, con un descenso del 0,5%.

La subida prevista para Burgos no figura entre las más intensas del país, pero forma parte de una tendencia ampliamente extendida. El modelo de Fotocasa anticipa incrementos en 43 capitales españolas, mientras siete registrarían descensos y Valencia mantendría sus precios sin cambios. Las Palmas de Gran Canaria lideraría el crecimiento con un 8,1%, por delante de Guadalajara, con un 6,3%, A Coruña, con un 6%, y Ávila, con un 5,5%. Las previsiones muestran que el encarecimiento no se limita a las grandes ciudades ni a los mercados turísticos.