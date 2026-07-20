Los vendedores apenas rebajan un 6% el metro cuadrado cuando venden

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La reducción de la oferta tiene otra consecuencia para quienes buscan casa en Burgos. Además de encontrar menos viviendas entre las que elegir, tampoco pueden confiar demasiado en que el paso de las semanas obligue al propietario a rebajar sus pretensiones. Durante el primer trimestre del año solo el 12% de los anuncios publicados en la ciudad redujo su precio, de manera que apenas uno de cada ocho vendedores aceptó pedir menos de lo previsto inicialmente.

Quienes sí lo hicieron descontaron una media de 13.362 euros, lo que equivale a una rebaja del 6% sobre el precio de salida. No se trata de una cantidad menor para el comprador, pero el dato confirma que los ajustes se concentran en una parte reducida del mercado. La mayoría de las viviendas mantuvo el importe con el que comenzó a anunciarse, pese a que algunas llevaban semanas o meses buscando comprador.

El comportamiento encaja con un mercado en el que el número de pisos disponibles se ha reducido un 19% en un año. Cuando la oferta escasea y siguen apareciendo compradores, los propietarios tienen menos necesidad de corregir el precio para cerrar la operación. No todas las viviendas encuentran salida de inmediato ni todos los importes son asumibles, pero la falta de alternativas permite que muchos vendedores esperen sin modificar el anuncio.

Burgos se sitúa ligeramente por debajo de la media española, donde el 14% de las viviendas anunciadas rebajó su precio durante el primer trimestre. La diferencia es mayor en el importe descontado. En el conjunto del país, los propietarios que corrigieron sus expectativas retiraron una media de 29.390 euros, más del doble que en la capital burgalesa, aunque esa distancia responde también a los precios mucho más elevados de los grandes mercados. En términos proporcionales, la rebaja nacional fue del 7%, solo un punto superior a la registrada en Burgos.

La comparación con el resto de Castilla y León muestra diferencias limitadas. En Valladolid redujo el precio el 16% de los vendedores, mientras que en Segovia lo hizo el 19%. En Salamanca y Palencia recurrió a esta medida el 12%, el mismo porcentaje que en Burgos, y en León, Ávila y Zamora se quedó en el 11%. Las rebajas oscilaron en casi todas estas capitales entre el 5% y el 7% del importe inicial.

Los datos dibujan así dos dificultades que avanzan al mismo tiempo para quienes quieren comprar una vivienda en Burgos. Hay menos pisos disponibles que hace un año y solo una pequeña parte de los propietarios está dispuesta a ajustar el precio. Esperar puede servir para encontrar una oportunidad, pero también entraña el riesgo de que la vivienda desaparezca del mercado antes de que llegue esa rebaja.