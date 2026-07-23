El complejo deportivo de CLH encara la elección de su diseño entre 12 propuestas

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

El futuro complejo deportivo de CLH da un nuevo paso administrativo. La Junta de Gobierno acaba de aprobar el nombramiento del jurado que se encargará de valorar las 12 propuestas presentadas al concurso de proyectos convocado por el Ayuntamiento de Burgos para la posterior adjudicación del contrato de redacción del que está llamado a ser uno de los nuevos equipamientos deportivos de la ciudad, como explicó la portavoz del equipo de Gobierno, Andrea Ballesteros.

El objetivo de la alcaldesa, Cristina Ayala, pasa ahora por disponer del proyecto redactado antes de que finalice el actual mandato municipal, si bien la ejecución de las obras quedará ya para la próxima Corporación.

Ballesteros destacó la elevada concurrencia registrada en el concurso, al que han concurrido 12 estudios interesados en diseñar el futuro complejo deportivo. «Para este mandato contaremos con el proyecto», aseguró la edil al referirse al horizonte temporal que maneja el Ayuntamiento para esta actuación.

Con la aprobación del nombramiento del jurado se inicia ahora el proceso de evaluación de las diferentes propuestas. El órgano encargado de su valoración estará integrado tanto por técnicos municipales de las áreas de Licencias, Urbanismo y Deportes como por profesionales externos pertenecientes al Colegio de Arquitectos y al Colegio de Ingenieros de Burgos, que colaborarán en la elección de la propuesta ganadora.

El tribunal deberá analizar las diferentes alternativas planteadas para seleccionar la que mejor responda a las necesidades del futuro equipamiento deportivo. Ballesteros no quiso fijar una fecha concreta para el fallo del jurado, aunque reconoció que el elevado número de propuestas obligará a realizar un análisis pormenorizado de cada una de ellas. «Se darán la mayor prisa posible», señaló la portavoz municipal, que destacó el «mucho interés» despertado entre los diferentes estudios participantes.

La previsión del Gobierno municipal pasa por completar durante este mandato toda la tramitación relativa a la redacción del proyecto para que sea ya en el próximo mandato cuando se puedan licitar las obras. «Lo que nos ponemos como objetivo, como equipo de Gobierno, es que para finales de este mandato esté el proyecto redactado y sea en el futuro cuando se pueda licitar la obra correspondiente a CLH», explicó Ballesteros.

El complejo deportivo constituye una de las principales apuestas del actual equipo de Gobierno en materia de infraestructuras deportivas. Aunque todavía habrá que esperar al fallo del jurado para conocer cuál será el diseño definitivo del equipamiento, el concurso entra ahora en una de sus fases decisivas con la evaluación técnica de las propuestas presentadas.

La idea para este espacio pasa por transformar esta área ocupada por los antiguos depósitos de combustible en un nuevo recinto con la creación de un campo de rugby, campos de fútbol 7 y un polideportivo. Tiene un coste estimado de 15 millones de euros y se actuará en una superficie de 40.000 metros cuadrados, buscando reforzar la oferta deportiva en la zona oeste de la capital burgalesa.

Vestuarios Pallafría

Otro de los asuntos tratados en la Junta de Gobierno de esta semana y que tiene que ver con deportes, pero esta vez con una actuación de mantenimiento, es el de los vestuarios de los campos de fútbol de Pallafría. Los concejales han dado el visto bueno a la adjudicación de la redacción del proyecto para la remodelación y nueva construcción de los vestuarios de los campos de fútbol de Pallafría por 108.779 euros a Barrio Cameno Arquitectos.

El horizonte temporal es similar al de CLH, puesto que el equipo de Gobierno prevé disponer del proyecto durante este mandato, mientras que la ejecución de las obras quedaría para el siguiente mandato, tras las elecciones de mayo de 2027.