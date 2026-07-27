La ITV caducada y circular sin seguro disparan las multas en las carreteras de Burgos

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

Nueve de cada diez denuncias formuladas el pasado año en las carreteras de la provincia burgalesa tuvieron que ver con el exceso de velocidad, el estado administrativo de los vehículos o comportamientos que continúan siendo habituales al volante, como el uso del teléfono móvil o no llevar puesto el cinturón de seguridad.

Aunque las multas de tráfico descendieron un 11,6% respecto al ejercicio de 2024, la Agrupación Provincial de Tráfico de la Guardia Civil y la Jefatura Provincial de Tráfico tramitaron durante 2025 un total de 81.826 denuncias, lo que supone una media de 224 al día.

El exceso de velocidad continúa siendo, con mucha diferencia, la principal infracción detectada en las carreteras de Burgos. Los radares móviles de la Guardia Civil, tanto con parada del vehículo como sin ella, y los radares fijos instalados en pórticos registraron 56.065 denuncias el pasado ejercicio. La cifra supone un descenso del 19,7% respecto a las 69.818 contabilizadas en 2024, aunque todavía representan el 68,5% del total de las sanciones impuestas.

Los radares fijos son los que más conductores 'cazaron', con 35.867, seguidos de los móviles; en este caso se detectaron en las campañas especiales de control 15.822 multas. Por último, con radar móvil y parada posterior por parte de los agentes, se gestionaron 4.376 infracciones.

A gran distancia de la velocidad aparece la Inspección Técnica del Vehículo (ITV) caducada, convertida en la segunda infracción más habitual en las carreteras burgalesas. Durante 2025 fueron denunciados 6.267 conductores por circular con la fecha pasada de la ITV, casi un millar más que un año antes, cuando las multas se situaron en 5.268. El incremento, cercano al 19%, convierte a esta infracción en una de las que más crece entre las más frecuentes.

A ello hay que sumar las 323 sanciones formuladas por circular con la ITV desfavorable y las 248 correspondientes a ITV negativa. En conjunto, casi 6.900 conductores fueron multados el pasado año por incumplimientos relacionados con la inspección técnica de sus vehículos.

Las infracciones vinculadas al seguro obligatorio también registraron un importante incremento. La Guardia Civil formuló 1.009 denuncias por carecer del seguro obligatorio del automóvil frente a las 748 del año anterior, lo que supone un incremento del 35%. Además, otras 907 sanciones correspondieron a supuestos de circulación sin seguro contemplados específicamente en la normativa de responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor.

Un total de 1.000 denuncias estuvieron relacionadas con la circunstancia de no identificar al conductor, después de que se requiriera expresamente en la infracción que llega al lugar donde está censado el vehículo, mientras que otras 1.305 correspondieron al resto de infracciones graves y muy graves relacionadas con los vehículos.

También resulta significativo el número de conductores pillados por los agentes por no disponer del permiso de conducción habilitante o por tenerlo invalidado. En total, las carreteras burgalesas registraron 1.339 denuncias de este tipo, de las que 1.296 correspondieron a conductores que carecían del permiso necesario y otras 43 a quienes circulaban con un permiso no habilitado.

Casi 2.000 sin cinturón

Entre las conductas que comprometen directamente la seguridad vial, las denuncias por no utilizar el cinturón de seguridad apenas variaron respecto al año anterior. Durante 2025 fueron sancionados 1.939 conductores o pasajeros frente a los 1.887 registrados en 2024. A ello se suman otras 128 denuncias por no emplear un sistema de retención infantil adecuado y 45 relacionadas con el casco y otros dispositivos de protección.

El teléfono móvil continúa ocupando un lugar destacado entre las infracciones detectadas por los agentes. Pese a que las denuncias descendieron un 22,4% respecto al ejercicio anterior, un total de 1.407 conductores fueron sorprendidos manipulando su dispositivo mientras circulaban. Otras 593 denuncias estuvieron motivadas por el uso indebido de auriculares durante la conducción.

Alcohol y drogas

Las infracciones más graves continúan estando relacionadas con el consumo de alcohol y drogas al volante. Durante 2025 fueron denunciados 652 conductores por arrojar una tasa positiva de alcohol y otros 711 por dar positivo en las pruebas de detección de drogas. Además, once personas se negaron a someterse a las pruebas reglamentarias. Nuevamente fueron más las denuncias vinculadas al consumo de drogas que de alcohol y el incremento porcentual entre las dos anualidades comparadas, muestra que la magnitud de este problema está en aumento. En concreto, las sanciones tras pillar a una persona que conducía bajo los efectos de alguna sustancia crecieron un 9% con respecto a 2024 al pasar de 652 a las más de 700 mencionadas. En el caso de alcohol, el aumento es de un 5% entre los 621 de 2024 y los 652 de 2025.

Especial gravedad revisten también las 99 denuncias formuladas por conducción temeraria o en sentido contrario, una cifra prácticamente idéntica a la registrada el año anterior. Los agentes tramitaron asimismo tres expedientes por la instalación o utilización de inhibidores o detectores de radar y dos denuncias relacionadas con el incumplimiento de los tiempos de conducción y descanso establecidos para determinados vehículos.