Marta Casado Burgos

El presidente de la Diputación Provincial de Burgos en funciones, César Rico, hacía un balance del resultado electoral de los comicios del pasado 28 de mayor que permite al Partido Popular recuperar con holgura el control de la Diputación Provincial de Burgos. No necesitan apoyos y volver a la mayoría absoluta disfrutada durante décadas es "una satisfacción" pero también "fruto del trabajo realizado por el Partido Popular en la provincia de Burgos".

Ciudadanos que, de cogobernar a nivel provincial con los Populares, han desaparecido del salón de plenos del Palacio de la Diputación. En el anterior mandato un pacto con Ciudadanos permitió que el PSOE, había ganado más votos y diputados, no alcanzará el sillón de mando. El PP se mantuvo al frente de la institución lo que permitió, con un socio bien avenido, mantener el acuerdo de Gobierno hasta agotar la legislatura. En este tiempo "la infraestructura territorial muy potente del PP ha permitido recuperar la mayoría en la diputación y esperamos que la alcaldía en la capital ". Un acuerdo que no le ha sentado también haque, de cogobernar a nivel provincial con los Populares, han desaparecido del salón de plenos del Palacio de la Diputación.

El PP ha ganado las elecciones en la provincia con 62.316 votos que se traducen en 959 concejales. Logran así 13 diputados de los 25 que se sientan en la institución provincial. Borja Suárez se convertirá en el presidente de la institución con comodidad gracias a los siete concejales obtenidos en Burgos junto con el diputado que llega por Aranda y al adjudicarse los diputados, uno por cada comarca, de Salas de los Infantes, Lerma, Briviesca, Miranda. El PSOE logra siete diputados de los que seis corresponden a Burgos y otro obtienen en Aranda.

Un hemiciclo en el que entran Vox y Sentir Aranda por primera vez. Ninguna de las dos es la tercera fuerza de la provincia. Un puesto que recae en Vía Burgalesa con 5.980 votos y 74 concejales pero al obtener esos resultados de manera dispersa en los diferentes partidos judiciales que dan plaza en la Diputación Provincial no rentabiliza todos esos apoyos. Sí lo hace Vox que con 52 concejales, pero 16.370 votos, logra dos diputados que llegan desde su alta representación en la capital. Sentir Aranda, que ha concentrado todo el voto en la capital ribereña también logra uno de los tres diputados que corresponden al partido judicial de Aranda.

De presidente a funcionario

César Rico no repetirá como presidente de la Diputación Provincial, no está en las listas y se retira de la vida política. Pasará de presidente a funcionario en la Diputación Provincial. "Desde el 85 soy funcionario de esta casa, me costó mucho sudor sacar la oposición de técnico de la administración general así que como me queda tiempo para jubilarme ahí volveré", explica. Cuenta que ha recibido una carta de la Seguridad Social "en la que me dice que si me reengancho me pagan un 5% más de la pensión o 10.000 euros de golpe, así que, tengo una oportunidad para seguir en activo".