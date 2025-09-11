El PSOE urge cofinanciación a la Junta en materia de extinción de incendios

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

Nueva intentona del PSOE, a través de distintas administraciones, para exigir el establecimiento de medidas de choque en materia de prevención de incendios a la Junta de Castilla y León. Desde la Diputación de Burgos, los socialistas reclamaron este jueves al Gobierno autonómico que cofinancie la prestación de servicios de extinción en los municipios de menos de 20.000 habitantes. Una medida necesaria, a su juicio, que se enmarca en una batería de propuestas para evitar el desastre medioambiental de este verano en la Comunidad.

«Llevamos muchos años denunciando que no se están haciendo bien las cosas», lamentó el diputado provincial Ildefonso Sanz antes de recordar que su grupo ya solicitó, allá por 2003, un plan de prevención contra incendios forestales. Visto lo visto, considera que el Partido Popular lleva demasiado tiempo haciendo gala de su «incompetencia». Y obviando, además, que «con medios oportunos podemos hacer que sea más rápida y efectiva la extinción».

Sin financiación para la Ley de Bomberos «teóricamente» aprobada en Consejo de Gobierno y con la petición de constituir un Consorcio que englobe a «todos los parques de la Comunidad», el PSOE defenderá una batería de propuestas en ayuntamientos y diputaciones con el fin de revertir la situación actual.

Aparte de exigir la cofinanciación de los servicios de extinción en el medio rural, los socialistas plantean un «pacto de Comunidad ante la emergencia climática» que incluya a universidades, empresas y entidades competentes en la materia. Asimismo, abogan por la consolidación de un operativo contra incendios «público, permanente, coordinado y perfectamente dotado de medios materiales y humanos». Eso conllevaría, en paralelo, la creación de «equipos de élite» especializados en siniestros forestales «en cada provincia».

Frente a la «negación de la emergencia climática» y la «irresponsabilidad» de la Junta tras unos incendios de magnitud nunca vista, Sanz también incidió en la necesidad de diseñar un plan específico de limpieza para los entornos susceptibles de ser pasto de las llamas. En este sentido, el PSOE solicitará a las diputaciones que se pongan las pilas.

«Siempre van a rebufo de las circunstancias», sentenciaba previamente la portavoz socialista en la Diputación, Nuria Barrio, convencida de que el presidente provincial, Borja Suárez, tomará medidas «a posteriori». Después, no desaprovecharía la ocasión de reivindicar una vez más la «profesionalización de los parques de bomberos» durante el Debate sobre el Estado de la Provincia. De paso, recordó que hay una decena de plazas vacantes de bombero en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que requieren un «empujón mayúsculo».

Haciéndose eco de su petición, la portavoz del equipo de Gobierno, Inmaculada Sierra, aseveró que cubrir dichas plazas a lo largo del presente es una «prioridad». Y también las que «sean necesarias» el año que viene. Por otro lado, avanzó que el Ejecutivo tiene en mente «reforzar los parques de bomberos» y avanzar en su profesionalización.

No parecen fiarse mucho los socialistas de las promesas que lanza el Partido Popular. Pero no queda más remedio que esperar a que los anuncios se traduzcan en acciones. Mientras tanto, Sanz lanzó la siguiente advertencia: «Si un día ocurre algo en salidas de bomberos no profesionales, alguien puede tener un gravísimo problema».