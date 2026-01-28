El PSOE reclama que el Consulado del Mar vuelva a dar cabida a los artistas locales

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

La reapertura del Consulado del Mar trajo consigo la promesa institucional de afianzarse como «referente» de «grandes exposiciones» en Burgos. Sin embargo, los artistas locales parecen haber quedado relegados más allá de un segundo plano. Y es que, según lamenta el grupo provincial del PSOE en la Diputación, la nueva etapa del emblemático edificio del paseo del Espolón cerró la puerta a las convocatorias públicas de antaño, bajo concurrencia competitiva, que permitían definir la programación anual.

Será en el pleno del viernes 30 de enero cuando los socialistas trasladen la necesidad de acoger de nuevo al talento burgalés. «Nuestra provincia tiene mucho tejido artístico», subrayaba este miércoles la portavoz del PSOE, Nuria Barrio, al presentar una proposición que reclama, entre otras cosas, el restablecimiento de los criterios de acceso vigentes hasta 2020. Contando, además, con la participación de los grupos políticos en busca del máximo «consenso».

Al hilo de esta petición, Barrio aboga por devolver la competencia a Cultura para que la configuración de las convocatorias se apruebe en su respectiva comisión. Lo que no entiende, ya que nadie en el equipo de Gobierno dio explicaciones al respecto y el PSOE tampoco las pidió, es por qué la organización del espacio expositivo del Consulado del Mar recae sobre el Gabinete de Presidencia desde que arrancó el presente mandato.

Con el reglamento en la mano, Barrio recordó que el acceso a la sala debe regirse por «sistemas de selección pública» que «se publicarán en la página web de la Diputación». No obstante, la información más reciente online recoge la muestra anual de exposiciones de 2020 y, a mayores, la convocatoria de cara al año siguiente.

En base a ello, la proposición del PSOE plantea la necesidad de sacar adelante una convocatoria pública que regule los usos de la sala de manera «objetiva» y en condiciones de «igualdad» para todos aquellos artistas o colectivos que deseen presentar sus proyectos. Asimismo, se insta a la Diputación a mantener actualizada la web en todos los aspectos; desde los requisitos hasta el calendario anual de eventos.

La propuesta del grupo socialista sería «compatible», según Barrio, con las exposiciones promovidas desde Presidencia. Del mismo modo, ve factible que se dé cabida a los alumnos de la Escuela Provincial de Dibujo para que tengan la posibilidad de exponer sus trabajos de fin de curso.