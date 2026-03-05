«Vamos a estar vigilantes y luchando para que Mercosur no salga adelante»

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

Más que de nueva etapa, lo correcto sería hablar de «punto y seguido». Gabriel Delgado reafirmó este jueves su liderazgo al frente de UPA Burgos tras obtener el respaldo unánime de los afiliados durante el quinto Congreso Provincial de la organización celebrado en Rubena. Su candidatura, la única presentada, incluye además una renovación parcial de la Comisión Ejecutiva cuyo nivel de apoyo rozó la mayoría absoluta.

El planteamiento de Delgado de cara a este nuevo mandato apenas varía. Su principal objetivo es «seguir defendiendo los intereses del sector agrario» allá donde haga falta. A pie de campo, sacando los tractores a la calle o en los despachos de las administraciones competentes. Lo mismo espera de su equipo, conformado por «profesionales del campo» de diferentes comarcas.

«Venimos a luchar, no estamos rellenando una lista», asegura el secretario general de UPA Burgos sabiéndose «arropado» por la Ejecutiva entrante. Repiten Julia Quintana, de Cilleruelo de Abajo y presidenta de Aura Fademur; Andrés Arnaiz, ganadero de ovino en Torrelara y Juan Bautista, productor de lavanda en Cilleruelo de Arriba. Los nuevos, jóvenes y dispuestos a afrontar el reto, son Álvaro Arribas (Cilleruelo de Abajo), Fernando Llarena (Villarcayo) y Rosana Arroyal (Santa Coloma del Rudrón), ganadora del Premio Surcos 2025 en la categoría Agricultores Contra el Cambio Climático.

Fiel a sus principios, Delgado quería que su ‘núcleo duro’ estuviese compuesto por «gente en activo». Solo así es posible analizar al detalle el «malestar en el sector» y plantear acciones que puedan tener el mayor impacto posible. De ello se habló largo y tendido en el Congreso. De los problemas, que no son pocos, que ha de sortear el campo a corto, medio y largo plazo.

Lo más inminente, como es lógico, son los ataques que está sufriendo Irán por parte de Estados Unidos. Vuelven a sonar los tambores de guerra y el efecto dominó sobre la economía ya se empieza a notar. Con el gasóleo 30 céntimos más caro, apunta Delgado, «la gente está muy inquieta». Sobre todo teniendo en cuento el contexto previo, donde «los costes de producción se han triplicado en algunos casos».

También se abordó, inevitablemente, el polémico acuerdo con Mercosur. En stand by a expensas de que el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se pronuncie sobre su base jurídica, el secretario provincial de UPA advierte que «vamos a estar vigilantes y luchando para que no salga adelante».

De momento, parece que las movilizaciones tanto en España como en otros países de Europa han surtido cierto efecto. Quedó patente, a juicio de Delgado, que «hay una lucha que demuestra que nuestros dirigentes no lo han hecho bien». Y que «grano no hace granero, pero ayuda al compañero». Sobre todo a la hora de denunciar la previsible entrada de «productos de peor calidad» y la «competencia desleal» que tanto atemoriza a los productores autóctonos.

Con los tractores en el campo, aunque sin descartar nuevas protestas si Mercosur se retoma, el líder de UPA Burgos tiene más claro que nunca que «las organizaciones agrarias somos imprescindibles». También en lo relativo a las negociaciones de la Política Agraria Común (PAC), con recortes que el sector no está dispuesto a tolerar, o la problemática del lobo que tantos quebraderos de cabeza genera en numerosas ganaderías burgalesas.

«Políticas erróneas»

El quinto Congreso Provincial de UPA, al que asistieron autoridades políticas y dirigentes nacionales y autonómicos de la organización, se acompañaba de un lema (Futuro. Agricultura y Ganadería Familiar. Cada día más) que requiere su propio punto y aparte.

Delgado lleva muchos años, demasiados, poniendo el foco sobre el futuro de las pequeñas y medianas explotaciones agroganaderas que se las ven y se las desean para sobrevivir en el medio rural. Jamás se ha mordido la lengua al criticar las «políticas erróneas» que, en su opinión, contribuyen a incrementar la sangría poblacional que tanto afecta a la España vaciada. Y sigue haciéndolo a pesar de mantener cierto optimismo porque todavía quedan jóvenes con ganas de dar la batalla.

El principal problema, eso sí, es que «no podemos competir con las multinacionales». De ahí que insista, las veces que haga falta, en la necesidad de implementar medidas que favorezcan el desarrollo rural y el fortalecimiento del sector primario. Empezando por la prestación efectiva de servicios básicos, ya que «los pueblos alejados de las grandes ciudades cada vez están peor». Así las cosas, confía en que las administraciones se pongan las pilas. De lo contrario, la «voz del campo» resonará con fuerza. Con o sin tractores, pero alto y claro.