El PSOE es la fuerza más votada en Miranda de Ebro y en Aranda de Duero

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

La candidatura del Partido Socialista se convirtió en la más votada en las ciudades de Miranda de Ebro (con el 100% escrutado) y de Aranda de Duero (con el 97,60% escrutado), en la jornada electoral de este 15-M para configurar el nuevo Gobierno regional. Los vecinos de Briviesca, por su parte, colocaron al Partido Popular como el primero en su localidad.

La participación en Miranda de Ebro, con un censo de 26.777 personas llamadas a las urnas, creció en 4 puntos y se situó en el 58,50%. Así, la cifra de votantes se quedó en 15.666.

Los socialistas, con Daniel de la Rosa liderando la candidatura por la provincia, se hicieron con el 44,36% de los apoyos, con un total de 6.853 votos, un 0,54 más que en las anteriores regionales, que se votaron un 13 de febrero de 2022. Entonces, el PSOE se quedó en 6.310 apoyos, en una candidatura que encabezaba Luis Tudanca.

El Partido Popular subió en 2,50 puntos y logró mantenerse como segunda fuerza más votada en Miranda de Ebro. En total fueron 3.954 votos, que representan el 25,59% de los emitidos. Para que se pueda comparar el resultado del PP actual con el de 2022, se puede reseñar que en las anteriores regionales fueron 3.326 los votantes de la lista popular.

Vox fue la tercera fuerza en Miranda de Ebro, pero llama la atención una importante subida en los apoyos de la formación que, en Burgos, lideró Iñaki Sicilia, con 6,12 puntos más que en los comicios de 2022. La formación de Abascal logró 2.636 apoyos, lo que representa un 17,06%. En las anteriores regionales se quedaron en 1.576 votos, en la capital burgalesa del Ebro.

En Aranda de Duero, con un censo de 24.506, la participación fue del 63,37%, un 2,27 puntos más que en el 2022. Los socialistas se convirtieron en el partido más votado con el 35,30% de los votos, alcanzaron los 5.272 apoyos, con el 97,60% del escrutinio completado al cierre de esta edición.

En la anterior convocatoria para elegir Cortes regionales, fueron 5.073 los votos para los socialistas.

El PP logró subir en apoyos en 3,41 puntos entre los vecinos de Aranda; sin embargo, se quedó como segunda fuerza con 4.666 papeletas para la formación que en la provincia lideraba Marta Arroyo. Lograron el 31,25% de los votos. Los populares obtuvieron 4.105 apoyos en la convocatoria electoral regional de 2022.

Vox creció, en la capital burgalesa de la Ribera del Duero, en 4,22 puntos, pero se quedó como la tercera fuerza muy cerca de los 3.000 votos; en concreto alcanzó los 2.924, con algo más del 97% del escrutinio completado. El partido de Santiago Abascal ha pasado de 2.265 votos a los 2.924 comentados.

La capital de la Bureba, Briviesca, registró una participación 5,62 puntos mayor que en 2022, hasta el 60,45%. Su censo de 4.742 vecinos apoyó mayoritariamente al Partido Popular con 1.086 papeletas emitidas en las urnas, un 4,63 más que en 2022. El PSOE subió casi dos puntos y se quedó con 842 votos, mientras Vox sumó 635, un 1,91 más que en el 2022.