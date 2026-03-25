El proyecto de digitalización del agua en 37 municipios de Burgos afronta el proceso de sensorización

Publicado por Manuel Remón Burgos Creado: Actualizado:

La Diputación de Burgos avanza en el proyecto de digitalización y control de la calidad del agua en 37 municipios de la provincia, con el objetivo de cumplir los plazos marcados que sitúan el 30 de junio como final de la implantación de este plan que mejorará la gestión del agua a cerca de 50.000 habitantes de la provincia de Burgos.

El monasterio de San Agustín acogió una jornada en la que se entregó la documentación específica de planificación específica a los representantes de los municipios beneficiados. Hasta ahora, según los datos aportados por Manuel Villanueva, diputado responsable de Fomento y Protección Civil e Infraestructuras, que se tienen que tener ejecutado el 40% del presupuesto del proyecto en abril y "para ello tenemos que tener depositado ya el 80 % del valor de los sensores aquí, en Diputación, para ir colocándolos".

A día de hoy, el el 100 % de las actuaciones "están adjudicadas, el 22% están ejecutadas". Villanueva remarcó que la documentación que se les entregó en esta jornada a los 37 municipios "es la base con la cual tienen que arrancar los ayuntamientos hacia esa excelencia en los servicios de aguas".

De aquí, añadió, "tiene que salir la hoja de ruta para ir haciendo actuaciones en cada uno de estos ayuntamientos para tener en un futuro, esperemos que más próximo que lejano, unos servicios de aguas integrales y con un grado de excelencia importante". La sensorización será el siguiente paso en el que avanzará el proyecto.

La jornada era también de formación al personal técnico y a los alcaldes y concejales para el uso de estos documentos, de estos planes, y también "se va a informar de las auditorías energéticas que también se han realizado".

De igual modo, el diputado del PP destacó que ya está en ejecución el Centro de Procesado de Datos, que "en su día presentamos y que, como dije en su momento, va a ser el cerebro de la diputación para gestionar en la provincia todos los programas digitales que podamos ir implantando".

Villanueva recordó que el pasado 17 de febrero hubo una reunión de seguimiento del proyecto con personal técnico del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. En el encuentro también hubo una visita para comprobar el grado de ejecución de la colocación de los sensores. Una visita que calificó de "muy gratificante y estamos cumpliendo los objetivos que tenemos marcados".

El proyecto 'Digitalización y control de la calidad del agua' en estos 37 municipios cuenta con una ayuda de 7,6 millones de euros incluidos dentro de la segunda convocatoria de subvenciones del ciclo del agua financiado por la Unión Europea.

Villanueva recordó que el proyecto se divide en 24 actuaciones, desarrollada en tres grandes grupos, un plan director de abastecimiento, un plan de aguas residuales sobre saneamiento, un plan de emergencia en situaciones de sequía y un plan de calidad de agua de abastecimiento.

Las actuaciones de tipo A, la planificación del sistema, son las que se llevaron a exposición en la jornada del Monasterio de San Agustín. Así como las de sensorizacion de la red, desde la captación hasta los puntos de vertido. El tercer grupo se divide en cuatro actuaciones, la elaboración de una plataforma de información digital al ciudadano, una plataforma de información a las administraciones, una plataforma de gestión de todo el ciclo integral de agua de estos municipios, y una actuación en ciberseguridad, "tan importante hoy en día".

Del mismo modo, indicó que Diputación está trabajando de forma muy intensa, teniendo en cuenta que el horizonte de ejecución es el 30 de junio. "Hemos creado un equipo de trabajo que nos reunimos cada quince días, desde el comienzo de este proceso, y estamos dando solución a todos los problemas que se nos van planteando", ya que se trata de un proyecto muy complejo que implica a 37 ayuntamientos.

Mejor gestión del agua

El alcalde de Villarcayo, Adrián Serna, destacó que este proyecto es muy necesario y recordó que ya concurrieron a una anterior convocatoria en a que no salieron elegidos. "Cada ayuntamiento tenemos un sistema diferente de gestión de agua, cada ayuntamiento tenemos sistemas y tecnologías diferentes, tenemos más implantación o más núcleos o menos de población", aseguró.

La digitalización, según el alcalde de Villarcayo, es un paso adelante en la modernización de la gestión del agua. "Cuanto más digitalización hay, mejor gestión de agua hay, menos pérdida de agua se genera y al final hablamos del ciclo integral, desde que se capta, se distribuye, se depura y se vierte", destacó.

En su opinión, los documentos de planificación servirán que "tengamos una base y una guía de cara a los proyectos que vamos a desarrollar a futuro y tengamos muy claro cuál es el camino a seguir".