Renfe confirma el cierre del taller de Remolcado de Miranda el 30 de junio

Publicado por Manuel Remón Burgos Creado: Actualizado:

El cierre del taller de Remolcado de Miranda de Ebro anunciado por el Renfe se convertirá en una realidad el próximo 30 de junio. Esa es la fecha dada por la operadora a los representantes de los sindicatos en la última reunión.

No por esperada, la confirmación da al traste con todos los movimientos sindicales y de formaciones políticas para evitar un cierre que supondrá la recolocación de los 21 trabajadores en el taller de Autopropulsado, aunque, como señalan desde el sindicato SFF-CGT «no nos dan respuestas sobre el personal que trabaja allí de subcontratas ni el personal indirecto», explica Noelia Martín, secretaria general de SFF-CGT.

Insiste este sindicato que el cierre no solo afecta a los 21 empleados que serán recolocados, también a al menos otras 16 personas a las que el taller da empleo de forma indirecta, más otras actividades vinculadas, «al final Miranda se ve afectada», destaca la secretaria general de SFF-UGT.

Martín lamenta que «la verdad es que esto llevamos ya peleando con ello mucho tiempo», pero la justificación de Renfe es que hay pérdidas en Renfe Mercancías y en «la nueva estrategia derivada de la entrada de Medway como socio de la compañía». Sin embargo, desde este sindicato se señala que este cierre es «un nuevo paso en el progresivo desmantelamiento de la actividad ferroviaria vinculada al transporte de mercancías y una nueva pérdida de cargas de trabajo dentro de la empresa pública».

Ya el pasado mes de noviembre, la secretaria general de Transportes, Rocío Báguena, justificaba el cierre del taller en la necesidad de «optimizar el uso de las instalaciones, reducir consumos y costes de conservación y modernizar los procesos de mantenimiento», en respuesta a una pregunta del PP en la comisión de Transportes del Congreso. Y en diciembre, el ministro de Transportes, Óscar Puente, señalaba en elSenado que se aumentará la carga de trabajo» en trenes de cercanía y media distancia al concentrarse «toda la actividad en la base de Mantenimiento de Autopropulsado». Por lo tanto, «no se va a perder ni un solo puesto».

Este sindicato avisa que el cierre de Miranda «no es un caso aislado», sino que forma parte de «una estrategia que viene reduciendo progresivamente las cargas de trabajo y la actividad de los talleres».

El sindicato ha denunciado en los últimos años «diversas licitaciones impulsadas por Renfe Mercancías para externalizar trabajos de mantenimiento que históricamente se realizaban dentro del Grupo Renfe». El sindicato considera «especialmente grave» que esta decisión «contradiga los compromisos adquiridos en los acuerdos firmados por el Ministerio de Transportes, que permitieron desconvocar las huelgas de los últimos años».

Las reacciones políticas no se han hecho esperar. Así, partidos como IU en Miranda de Ebro pide «comparecencias y depuración de responsabilidades en Renfe y el Ministerio». Según este partido, esta decisión «contradice las promesas del ministro Óscar Puente, pone en evidencia la mala gestión de Renfe y es un golpe definitivo e inadmisible para el sector estratégico ferroviario local y para el conjunto de Miranda de Ebro». Para IU, este cierre supondrá «una grave pérdida para el tejido industrial y económico actual y futuro».

Los trabajadores se reunirán la próxima semana para acordar qué medidas adoptan ante el cierre.