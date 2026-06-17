«Medidas urgentes» para paliar el tráfico pesado a las afueras de Miranda

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

Un estudio técnico específico, limitar la velocidad a 30 kilómetros por hora y mayor control por parte de la Policía Local. Esas son, a juicio del Procurador del Común, las «medidas urgentes» que debieran implementar cuanto antes el Ayuntamiento de Miranda de Ebro y la Junta de Castilla y León para paliar el impacto del tráfico pesado en la carretera BU-740 a su paso por las urbanizaciones de Bayas, Los Ángeles y El Lago.

A través de una resolución recién dictaminada, el Alto Comisionado atiende los requerimientos de las asociaciones vecinales de dichos barrios, situados a las afueras de la ciudad y próximos al polígono de Ircio y la Terminal de Contenedores de Miranda (TCM), tras un «prolongado contencioso con ambas administraciones para salvaguardar la habitabilidad y el bienestar».

En primera instancia, el Procurador del Común insta a la Consejería de Movilidad y Transformación Digital a evaluar con «rigor» las condiciones actuales de circulación en la BU-740, la vía con mayor volumen de tráfico pesado de Castilla y León con una intensidad media diaria de 899 camiones. Dicho informe debiera, según se recoge en la resolución, ponderar la «notable incidencia» de este fenómeno tomando como referencia la «actividad industrial y logística del entorno».

Con este planteamiento, lo que se busca es «determinar la viabilidad de implantar dispositivos de calmado de tráfico» mediante la «revisión de los límites de velocidad vigentes». En paralelo, se encomienda al Ayuntamiento a formalizar una petición documentada ante la Junta para aplicar «explícitamente» la limitación a 30 kilómetros por hora en la zona.

He aquí donde la Policía Local jugaría un papel clave, dadas sus competencias, para controlar la velocidad y el cumplimiento de las restricciones que pudieran imponerse en relación al tráfico de vehículos pesados en este entorno residencial. Por otro lado, el Común también apremia al Consistorio a «subsanar la ausencia de respuesta administrativa a los colectivos vecinales» mediante una «contestación formal, motivada y preceptiva» a sus demandas.

Precisamente, las asociaciones de Bayas, Los Ángeles y El Lago aguardan expectantes el debate, en pleno municipal, de una moción previamente consensuada con Izquierda Unida-Podemos que sugiere, entre otras cosas, un acceso directo a la AP-68 y una circunvalación para los polígonos industriales.

La propuesta, a instancias de los propios vecinos, surgió de un documento redactado a finales de 2024. En dicho texto, se incluían una serie de «alternativas y posibles soluciones» para el desvío progresivo del tráfico pesado tanto a corto como a largo plazo. Ya en octubre del año pasado, todos los grupos políticos con representación municipal tuvieron acceso al informe, en forma de moción, para que el Ayuntamiento respaldase sus reivindicaciones y, al mismo tiempo, las defendiese ante el Gobierno regional. Un mes más tarde, el Partido Popular se mostraba dispuesto a apoyar la propuesta no sin antes plantear varios «retoques».

De cara a la moción pendiente de presentar por parte de IU-Podemos, los vecinos desconocen cuál será el posicionamiento del resto de formaciones. No en vano, celebran que el Procurador del Común haya aportado «sensatez» a una problemática que exige que las administraciones «se pongan en marcha».

No cabe duda, tal y como declara a este periódico uno de los afectados por el exceso de tráfico pesado en la BU-740, que «Miranda está en un proceso de auge empresarial». Eso no quita, a su juicio, para que haya que «rebajar la calidad de vida de los ciudadanos». Y eso, inevitablemente, requiere «un plan real por parte del Ayuntamiento, de la Junta y del Gobierno central». Sin olvidar, tal y como apostilla el Procurador del Común, a la Diputación de Álava para abordar «la conexión de los polígonos industriales con las vías de alta capacidad».

Con «miedo a que ocurra una tragedia desde hace años», a los residentes de estos tres barrios periféricos de Miranda les preocupa sobremanera el transporte de mercancías peligrosas. Algo que también inquieta al Movimiento Cero Emisiones, que la semana pasada obtuvo el respaldo del concejal de Urbanismo, Guillermo Ubieto, para solicitar a la Dirección General de Carreteras inversiones que permitan canalizar el tráfico en los polígonos de Bayas e Ircio mediante la permeabilización viaria y la construcción de enlaces. Y poniendo de relieve, además, el «riesgo crítico» que trae aparejado el tránsito de mercancías peligrosas por la calle Ronda del Ferrocarril.