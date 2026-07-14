Descubre el pequeño pueblo de Burgos que viaja en el tiempo hasta la época romana

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Poza de la Sal viajará más de dos mil años atrás los días 31 de julio, 1 y 2 de agosto con la celebración de la Feria Romana de Poza de la Sal, una propuesta cultural y turística que, bajo el lema “La sal que conquistó Roma”, recreará el encuentro entre los antiguos autrigones y la cultura romana.

Durante todo el fin de semana, las calles y plazas de la villa se transformarán en un gran escenario histórico poblado por romanos, autrigones, gladiadores, sacerdotes, músicos y personajes llegados de la Antigüedad. El objetivo de la feria será acercar al público, de una forma amena y participativa, a uno de los capítulos más singulares de la historia de Poza de la Sal: la importancia de un recurso tan valioso como la sal y el papel que desempeñó desde época romana.

La programación arrancará el viernes 31 de julio con la apertura oficial del evento y un desfile inaugural que culminará en la Plaza Mayor con el Pregón Romano. La representación escenificará el encuentro y la alianza entre romanos y autrigones, dando comienzo a tres jornadas de celebración, convivencia y homenaje a las raíces históricas de la villa. Esa misma noche, los autrigones ofrecerán a romanos y público el “Fuego de los Autrigones”, una bebida flameada inspirada en la época, preparada ante todos como símbolo de bienvenida y celebración compartida.

La primera noche de la feria invitará también a disfrutar de Poza de la Sal alrededor de la mesa. El viernes por la noche habrá tabernas abiertas para cenar y degustar bebidas inspiradas en la época, así como carnes aderezadas siguiendo sabores y recetas de tradición antigua. A esta propuesta se sumarán los bares, restaurantes y establecimientos de restauración de la villa, que estarán preparados para recibir a vecinos y visitantes y convertir la noche inaugural en una experiencia gastronómica y festiva.

El sábado por la mañana abrirá el mercado de artesanía, que llenará las calles de puestos, oficios y productos y acompañará durante todo el fin de semana la programación histórica, teatral y familiar.

Uno de los grandes atractivos de la feria serán las visitas teatralizadas a las salinas, en las que unos legionarios recibirán a los visitantes y les escoltarán hasta este enclave único, donde podrán descubrir el valor económico y social de la sal en el mundo romano y conocer de cerca el proceso tradicional de extracción que convirtió a Poza de la Sal en un enclave estratégico desde la Antigüedad.

La feria contará también con una Escuela de Gladiadores, en la que pequeños y mayores podrán aprender las técnicas y movimientos básicos de los antiguos combatientes; encuentros con un peculiar Sabio Romano; un photocall con halcones; pasacalles musicales; escenas teatrales improvisadas y animación histórica permanente.

La programación incorporará además grandes momentos de participación colectiva. El sábado tendrá lugar el Ritual de Ceres, una ceremonia teatralizada dedicada a la diosa romana de la agricultura y la fertilidad, en la que el público podrá realizar sus ofrendas y participar activamente en el ritual, como se hacía en la Antigüedad, y, al caer la noche, la Plaza Mayor acogerá el Ritual del Fuego Compartido, protagonizado por un sacerdote autrigón y otro romano. El espectáculo mostrará las semejanzas entre ambas culturas a través de sus tradiciones, divinidades, ofrendas y un fuego para agasajar a los dioses de ambas culturas.

El domingo, las familias serán protagonistas de una gran Gincana Romana por equipos, con pruebas de habilidad, cooperación y juegos de agua. La feria concluirá con combates amistosos entre romanos y autrigones y un acto de clausura en la Plaza Mayor.

Visitas gratuitas

Como complemento a la programación, durante la tarde del domingo varios de los principales espacios patrimoniales y turísticos de Poza de la Sal podrán visitarse de forma gratuita. Entre ellos se encuentran el Centro de Interpretación de las Salinas, el Castillo de los Rojas y el Espacio Medioambiental Félix Rodríguez de la Fuente.

La Escuela de Gladiadores, las visitas teatralizadas a las salinas y la Gincana Romana serán gratuitas. Al contar con plazas limitadas, será necesario inscribirse previamente en el Campamento Romano, que funcionará durante todo el fin de semana como punto de información para los visitantes.

Las calles estarán ricamente decoradas para la ocasión, creando una ambientación cuidada y llena de detalles que transportará a los visitantes a la época romana. A lo largo del recorrido se habilitarán además distintos rincones especialmente pensados como photocall, con escenarios y elementos visuales que invitarán a capturar el momento. Aprovechando esta puesta en escena, la feria contará igualmente con un concurso fotográfico abierto al público, cuyas bases, categorías y premios podrán consultarse en el propio Campamento Romano.

Con esta nueva cita, Poza de la Sal invita a vecinos y visitantes a descubrir su historia de una forma diferente: viviéndola. Un fin de semana para caminar entre romanos y autrigones, conocer el extraordinario legado de las salinas, disfrutar de la gastronomía y descubrir el patrimonio histórico, natural y cultural de uno de los pueblos más emblemáticos de Burgos.