Doce rutas bajo el mismo cielo para descubrir Burgos durante el eclipse

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El 12 de agosto todas las miradas apuntarán al cielo. Hace más de un siglo que la península ibérica no ve un eclipse total de sol y la provincia de Burgos será un enclave privilegiado. Por ello, la Sociedad para el Desarrollo de la Provincia de Burgos (Sodebur) acaba de lanzar Doce caminos bajo el mismo cielo, una colección de rutas pensada para alargar la estancia de los visitantes en seis zonas de alto valor turístico.

Cada territorio propone dos itinerarios por carretera para disfrutar de diferentes experiencias con mapas, fotografías, información práctica, recomendaciones gastronómicas y un acceso al recorrido completo a través de un código QR conectado a Google Maps. En cada una de las rutas se presenta, además, un recurso relacionado con la observación del cielo y un mirador con vistas de gran interés tanto de día como de noche.

Por si fuera poco, también se identifican las oficinas de turismo y se muestran las iniciativas Te enseño Mi Pueblo y Museos Vivos, que permiten profundizar en el conocimiento de las localidades por las que discurren las rutas.

Dentro de este plan, la Diputación subvencionará a los ayuntamientos de Lodoso, Arija, Poza de la Sal, Hacinas, Tejada y Quintanarraya para establecer puntos de observación en los que disfrutar del eclipse. El objetivo, tal y como apuntan desde Sodebur, es distribuir la afluencia de visitantes ofreciendo diferentes entornos seguros desde los que contemplar este histórico fenómeno astronómico.

Con el plazo de inscripción ya abierto para acceder a estos espacios a través de una página web expresamente creada para la ocasión, los aforos serán de 2.000 plazas en Hacinas, 5.000 plazas en Poza, 500 en Tejada, 800 en Quintanarraya y 3.000 en Arija. En Lodoso, donde había 2.100 plazas, ya se ha cubierto el cupo.

Quizá la mejor forma de elegir uno de ellos sea mirar también todo lo que hay alrededor. Porque en la provincia de Burgos es posible transformar ese minuto y 45 segundos de oscuridad en una escapada de dos días repleta de patrimonio, naturaleza, gastronomía y cielos inolvidables. Solo hay que escoger entre una de las seis zonas y dejarse guiar por las dos rutas de una jornada que se han para descubrirla.