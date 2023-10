La Secretaria fuerza al Ayuntamiento de Aranda a recurrir las horas extras de los bomberos

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Verificado por Creado: Actualizado:

El equipo de gobierno de Sentir Aranda- Izquierda Unida, Podemos y Ciudadanos no lo pidió, porque no pensaba litigar, pero un informe que ha hecho la Secretaria municipal, como máxima responsable del área técnica del Ayuntamiento, obliga a recurrir la sentencia de los bomberos sobre las horas extras.

La sentencia dictada por el Juzgado Contencioso Número 1 de Burgos daba la razón a los bomberos al afirmar que no se puede obligar a los trabajadores a hacer horas extras, más allá del límite legal, como tampoco tiene encaje legal suspender las vacaciones, como hizo la anterior alcaldesa, Raquel González, con el fin de garantizar el servicio.

El Tribunal condenaba así a un Ayuntamiento que llegó incluso a amenazar a los trabajadores del servicio de extinción de incendios, “con expedientes disciplinarios” y visitas policiales a sus domicilios.

In extremis

Según explica la actual responsable política de Personal, María de las Viñas Ortuño, aunque la sentencia llegó al Consistorio el 28 de septiembre no ha sido hasta el martes, 17 de octubre, cuando la Secretaria informó a la comisión de su intención de hacer un informe preceptivo que ha tenido listo en tan solo dos días. El problema, añade la edil, es que al haber demorado tanto el anuncio ya no hay capacidad de reacción porque el plazo termina en 6 días. “Podíamos haber pedido un informe independiente”, asegura convencida de que la solución al problema de los bomberos no debería buscarse en el ámbito jurídico, sino en “el diálogo y la mediación”.

Ahora habrá que ver si el recurso tiene recorrido en una sentencia que no daba la posibilidad de recurrir. Si se admite hay dos alternativas: que el Ayuntamiento gane o pierda. Si pierde el juez “podría volver a imponer el pago de costas”.

En el recurso, la Secretaria y el despacho de abogados que el Ayuntamiento tiene contratado, alegan que el límite legal de las horas extras, que se supone está en 80 horas al año, no está claro.

La concejala de Personal y la de Urbanismo no esconden su malestar por la acción unilateral de la Secretaria, pero confían “en poder trabajar todos juntos”. “Estamos seguras de que hay disposición por ambas partes”, termina la concejala de Urbanismo, Ana María Hervás.

A sabiendas de que este tipo de informes preceptivos “nunca se han hecho”, “siempre eran verbales”, la concejala de Personal pide que se le respete como titular política del área de Personal, ya que se enteró del informe en el mismo momento que los grupos de la oposición.

Aunque la Secretaria ha anunciado ya que también recurrirá la última sentencia que obliga al Ayuntamiento a despedir a cinco bomberos por errores en la tramitación; el nuevo equipo de Gobierno de Sentir Aranda insiste en que su intención es desjudicializar todos los procesos. “Por vía judicial se han perdido numerosos pleitos y eso supone un coste que al final paga el pueblo y acarrea un desgaste a las personas afectadas”.

A este respecto, María de las Viñas Ortuño, envía un mensaje a los bomberos. “Queremos pedir disculpas a los colectivos que se puedan ver afectados por esta decisión que se toma estrictamente por los informes técnicos”.