“El día 6, cuando juguemos contra el Real Madrid, vamos a ver que merece la pena soñar”

Se llama David Sanz Cisnal, pero todos le conocen como `Átomo’ y es uno de los 21 jugadores de la Arandina que se enfrentará en tan solo tres días al todopoderoso Real Madrid. “Va a ser la experiencia de nuestra vida”, asegura con orgullo porque “es una oportunidad para nosotros como jugadores, pero también para todos los niños del fútbol base de la Arandina, porque van a ver que con esfuerzo y trabajo se pueden conseguir sueños como jugar contra el Real Madrid”. “El día 6 vamos a ver que merece la pena soñar”.

Átomo dedica este partido a la afición de la Arandina, “esos que retan al frío cada fin de semana para venir a vernos y a los que nos siguen cuando nos desplazamos”. “No quiero olvidarme del esfuerzo y el trabajo de la plantilla y de todas las personas que están involucradas y comprometidas con el club: directiva, entrenadores, futbol base… Para todos ellos va este partido”.

Mientras Átomo concede esta entrevista, en el estadio Juan Carlos Higuero el trabajo no cesa: debe pasar de las 4.000 butacas de siempre a cerca de 9.000 espectadores. La venta de entradas ha comenzado, las colas garantizan el lleno y los nervios están a flor de piel. “Está quedando maravilloso”, destaca.

A sus 29 años este futbolista nació y creció en Aranda de Duero. Comenzó a jugar fútbol en pre-benjamines en la antigua Gimnasta Arandina. Zazu, su actual compañero de equipo era entonces su entrenador. Al llegar a Alevines el fútbol le llevó a Burgos donde pasó dos años con el Rio Vena y luego otros dos con el Cadena Promesas.

Todos le conocen por ÁtomoPaco Santamaría

En Juveniles pasó dos temporadas en Burgos, en liga nacional, y luego fue a Soria donde jugó con el Numancia la división de honor, la categoría más alta de Juveniles. “Los tres últimos estuve en Tercera División donde ganamos la Copa de Castilla y León con el primer equipo”, recuerda.

En su último año del Numancia, en Navidad, firmó por el Almazán donde terminó la temporada. Al año siguiente fichó por el Bupolsa y allí compaginaba el fútbol con su puesto de trabajo de repartidor en la empresa Dampeix. Sin embargo, al terminar la temporada la cabeza dijo ‘basta’. “Estaba un poco saturado, necesitaba respirar”.

Decidió entonces dar un paso atrás en el fútbol semi-profesional, pero no se desligó nunca de este deporte. “Jugué la liguilla interpueblos de Diputación con mis amigos en el equipo de Quemada, y fuimos campeones. Gracias a ellos recuperé la ilusión y la motivación para volver”, agradece.

Con las ganas renovadas fichó por el Bupolsa en Burgos hasta que llegó la llamada de la Arandina hace tres años. “¿Jugar contra el Real Madrid? Es un sueño. En mi familia somos todos del Real Madrid y tanto mis padres, Pedro y Teresa, como mis hermanos, Beatriz y Sergio, están como locos. La verdad es que todos estamos contentísimos”.

Pero, ¿Qué jugadores del Real Madrid no pueden faltar el próximo día 6 de enero a las 21.30 horas? David no duda: Kroos, Modric y Nacho. “Son tres jugadores con los que me encantaría verme en el terreno de juego”.

As en la manga

Que el Real Madrid es uno de los mejores equipos de fútbol del mundo, nadie lo pone en duda, pero en la Arandina también tienen su ‘as en la manga’: “jugamos en nuestro campo, con nuestra afición y con un frío que aquí pela. Los partidos duran 90 minutos y somos once contra once. Nosotros desde luego vamos a luchar hasta el final”.

A diferencia de los futbolistas del Real Madrid, Átomo compagina los entrenamientos con su trabajo en la fábrica Pascual, donde lleva seis años en el área de aprovisionamiento. “Realizo inventarios, cargo y descargo camiones; igualito que los jugadores del Real Madrid, pero da igual, somos diferentes pero esto es un sueño y lo vamos a vivir”, señala agradecido a Pascual porque “me lo ponen muy fácil para compaginar con la Arandina”. “Estoy encantado”.

En su opinión, llegar a disputar la eliminatoria de la Copa del Rey con el Real Madrid pone en valor el fútbol semi-profesional. “Vale que aquí no da para vivir, pero trabajamos mucho: entrenamos entre cinco y seis días a la semana, más partido, y nos cuidamos muchísimo para estar al 100%. Para ello contamos con la experiencia del preparador físico de la Arandina, Denis Serrano, y además, cuando termino el entrenamiento y no tengo que trabajar, voy al gimnasio con mi primo, Víctor Cisnal, que es preparador físico en Improvefit”.

Junto al fútbol su otra gran pasión es la música. Con su trompeta va a todas partes, lleva años tocando en la Cofradía del Santísimo Milagro de Aranda de Duero y en la peña La Ribera. “Cada Jueves Santo sacamos nuestro paso y siempre que hay un evento de la peña, ahí estoy con mi trompeta. A mí son cosas que me llenan; soy un hombre muy familiar, amigo de mis amigos y me encanta estar con mi gente y con mis abuelos, Eugenio, Mª Teresa e Irene. Sé que ellos son mayores y no podrán estar pero no dejaran de animarme desde casa y yo los sentiré cerca”.

De cara al futuro, él lo tiene claro: “el fútbol será siempre parte de mi vida”.