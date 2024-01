“El gol fue bestial. Todo el mundo saltando, gritando… es una imagen que no se nos va a borrar”

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Verificado por Creado: Actualizado:

Alejandro Izquierdo, el ‘Ancelotti arandino’ que con su equipo de la Arandina se enfrentó el sábado al Real Madrid, sigue todavía emocionado. “Habíamos pasado muchos días de tensión, de imaginar, pero lo del sábado superó todas las expectativas. Estábamos nerviosos, emocionados… Fue una experiencia inolvidable”, asegura Alex.

En el terreno de juego, ya lo dijo el entrenador italiano: los jugadores de la Arandina lo dieron todo para ponérselo difícil al Real Madrid. “Estamos contentos, dimos la cara; en la primera parte dominaron, pero tampoco generaron demasiado peligro y en la segunda tuvimos dos o tres acercamientos; la pena fue ese penalti y el segundo gol apenas unos minutos después. Ahí cambió el partido pero no nos rendimos; seguimos compitiendo hasta el final y cuando llegó el premio del gol fue bestial. En la grada, todo el mundo saltando, gritando de alegría… Es una imagen que no se nos va a borrar nunca de la retina ni del corazón”.

Dentro y fuera del campo Alex destaca los valores del Real Madrid. “Más que un club es una institución con valores muy marcados. El comportamiento de los jugadores y del cuerpo técnico fue ejemplar: respeto máximo y cercanía”.

Habló con Ancelotti

Alex tuvo la oportunidad de intercambiar unas palabras con Ancelotti. “Le dije que para nosotros era un orgullo y le di la enhorabuena a él personalmente, porque más allá de los títulos es un ejemplo de cómo hay que trabajar. Él me dio las gracias y nos deseó suerte para la temporada”.

Y con Brahim analizó el polémico penalti

Al finalizar el partido, Brahim se acercó al entrenador arandino para hablar del polémico penalti que le dio el segundo tanto al Real Madrid. “Él me dijo que sí había habido contacto. Ya después cuando lo vimos en la televisión es verdad que al final estaba dentro, pero la cuestión está en si era señalizable o no. Desde luego sus compañeros no reclamaron el penalti”, señala a sabiendas de que en jugadas claras, la reivindicación es inmediata.

La alegría cobró forma sin embargo, con el gol del final que dejaba el marcador en un muy digno 1-3. “Ha sido el gol de una derrota que más feliz me ha hecho. La reacción del estadio, las caras de felicidad… Fue un momento único”, afirma consciente de que no solo fue un partido que pasará a la historia del club arandino, fue un escaparate de la ciudad y sin duda una oportunidad para conquistar a los ribereños. “Teníamos ese punto de responsabilidad, de hacer las cosas bien para que la gente se sintiese orgullosa. Ojalá este partido sirva para acercar la Arandina a esa masa social que tanta falta nos hace”.

A por la Liga el miércoles

Aunque la emoción fue grande, el calendario obliga. “El miércoles tenemos aquí partido de Liga ante el Zamora. Sabemos que es difícil pero no imposible. Vamos a aprovechar esta energía que nos dejó el partido del Real Madrid para cumplir el objetivo principal de la temporada: salvar la categoría”, concluye.