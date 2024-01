Aranda invirtió en el partido contra el Madrid 230.000 euros, 230.000 menos de los que pedía el club

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Verificado por Creado: Actualizado:

El partido que disputó la Arandina con el Real Madrid fue sin duda un día histórico para el club y para la ciudad de Aranda, pero ¿Cuánto costó a las arcas municipales? o lo que es lo mismo ¿Cuánto costó a los arandinos? La respuesta la han dado el alcalde, Antonio Linaje y la responsable política de Deportes, Belén Esteban.

Según detalla Esteban, en la organización del partido contra el Murcia se destinaron 4.677 euros mientras que contra el Cádiz, la aportación municipal se amplío hasta los 43.173 euros, por las gradas. El mayor esfuerzo se lo llevó el partido contra el Real Madrid, con un total de 229.908 euros. Si sumamos los tres partidos, la aportación del Ayuntamiento asciende a un global de 273.759 euros.

Segunda cuestión, ¿Cómo se pagó? La operación no fue sencilla. Por plazos administrativos el Ayuntamiento no tenía tiempo material para tramitar contratos mayores, y solo podía centrarse en contrataciones menores que no superasen los 15.000 euros.

Con el fin de hacer frente a los gastos más importantes, como las gradas o la iluminación, el Ayuntamiento ofreció al club un convenio de patrocinio valorado en 190.000 euros para que fuese él el que se encargase de la contratación, pero la negociación fue tensa e intensa. El club, según explican, pidió incrementar la propuesta hasta 420.000 euros (IVA incluido) en reconocimiento a la trayectoria deportiva del último año. El Ayuntamiento, sin embargo, no cedió y el acuerdo llegó ‘in extremis’. “De no haber alcanzado un acuerdo hubiésemos activado el ‘plan B’, que era muy parecido al partido contra el Cádiz”, apunta la concejala.

El Ayuntamiento abierto a revisar los convenios deportivos

Aunque dijo ‘no’, el equipo de gobierno está dispuesto a estudiar el convenio de forma anual y a partir de ahora tendrá en cuenta la progresión deportiva del club y también si hay incremento de jugadores en las categorías inferiores. Una filosofía que extenderá al resto de clubes deportivos de la ciudad, que también se podrán beneficiar de un aumento, si procede.

Pero también hará auditorías

Dicho esto, el Ayuntamiento, advierten, comenzará a hacer auditorías para comprobar cada euro público que llega tanto a los clubes como a otras entidades subvencionadas, algo que hasta ahora “no se ha hecho”.

Desde el Ayuntamiento dan por buena la inversión en el partido contra el Real Madrid y aunque el retorno económico no se notó en la hostelería, porque por el día de Reyes siempre cuelga el cartel de completo, la repercusión publicitaria de 90 minutos en TVE y en abierto al mundo, compensa todo esfuerzo. “Creemos que hemos invertido bien el dinero. Aranda dio una buena imagen al exterior”, destaca Belén Esteban, agradecida tanto a los jugadores como a todos los técnicos y personal de Planeta Sonoro, que se han dejado la piel para que todo saliese perfecto. “Podemos estar todos orgullosos”, subraya con la esperanza de que este sentimiento de comunidad se mantenga y la gente siga apoyando a la Arandina en el reto de mantener la categoría.

Según explican, el dinero se ha pagado de partidas que no se habían ejecutado en 2023 y de aportaciones de las concejalías de Promoción, Turismo y una pequeña parte de Juventud. En ningún caso, garantizan, este dinero se ha restado de una subvención comprometida.