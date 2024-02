Vox no garantiza el ‘sí’ a los Presupuestos de Aranda

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Verificado por Creado: Actualizado:

Aunque el equipo de Gobierno de Antonio Linaje tenía las esperanzas puestas en Vox para aprobar los presupuestos de Aranda, el ‘sí’ parece lejano. Según explican los concejales de Vox Aranda, Sergio Chagartegui y Alejandra Medina, pese a que Sentir Aranda incluyó muchas de sus propuestas, siguen sin ser sus presupuestos. La formación verde reprocha que “no ha habido una negociación” y que el equipo de gobierno ha tendido más a la “imposición”.

Vox critica algunos aspectos de la propuesta de Presupuestos como no saber a qué conceptos se va a destinar la partida de 123.000 euros que hay para gastos diversos, publicidad, propaganda y mantenimiento de edificios, o la inexistencia de un plan de ahorro de gasto para reducir la factura de gas y energía de los edificios municipales.

Tampoco comparte la decisión de Sentir Aranda de incluir como ingreso consolidado los 2 millones que de forma excepcional van a registrar las arcas municipales este ejercicio por la actualización de pago del agua, cuando no se va a ingresar en los años siguientes. Por otro lado no entiende cómo teniendo millones de remanentes, que es dinero que no se ha invertido, se tiene que recurrir a un préstamo de 8 millones para equiparar las cuentas.

En cuanto a las liberaciones que el equipo de gobierno ha elevado a órdago, Vox insiste: aunque comparten el fondo no están de acuerdo con la forma y tampoco con determinadas liberaciones como la de Medio Ambiente. “Si hay una técnico ya no tiene sentido tener una persona liberada que no puede hacer ni firmar pliegos. No está justificado”, zanja.

Lo mismo opina de los puestos de confianza. “Sabemos que tienen nombres y apellidos. Por qué no explican para qué, cuáles van a ser las funciones de esas personas. Así desde luego es difícil aprobar un gasto de 85.000 euros anuales. No olvidemos que es dinero que pagamos todos los arandinos”, censura.

Pese a las discrepancias Vox presentará dos enmiendas que espera sean tenidas en cuenta. “Cuando se gobierna en minoría hay que sentarse a negociar y flexibilizar”, aconseja a sabiendas de que “ya no vamos bien de tiempo”. “Deberían estar trabajando de forma paralela en las modificaciones que hay que hacer si no se aprueban”, advierte sin olvidar los remanentes, que también deberían tramitarse de forma independiente.

Por otro lado, Vox hace un llamamiento a la ciudadanía para que se sume a la manifestación que las plataformas ciudadanas por el ferrocarril han convocado este domingo en Robregordo para reivindicar el tren Directo Madrid-Aranda-Burgos, “una infraestructura vital para Aranda pero también para el norte de Madrid y Burgos”.

Presupuestos Castilla y León

El presidente provincial de Vox y procurador en Cortes, Iñaki Sicilia, ha analizado por su parte los presupuestos regionales y las consecuencias que tendrán para Aranda y la comarca de la Ribera. Según afirma, es el presupuesto más alto de la historia de la Comunidad; unas cuentas que además conllevan una rebaja de impuestos para “aliviar la presión fiscal de las personas, los autónomos y el sector productivo”.

En el apartado de inversiones, en la comarca destaca los 16.5 millones de euros para el nuevo hospital de Aranda, los 938.000 euros para el Área de Rehabilitación Urbana del barrio de Santa Catalina y 1.500.000 para la construcción de viviendas de alquiler social.