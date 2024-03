¿Necesitas una de vivienda social del Ayuntamiento de Aranda? Estas son las claves

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Verificado por Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Aranda acaba de abrir de nuevo la convocatoria para adjudicar seis de sus ocho viviendas sociales. Según publica el Boletín Oficial de la Provincia se trata de cuatro pisos situados en la carretera de la Estación, número 11, y otros dos que están en la calle Santa Ana, número 7.

El alquiler social se dirige a unidades familiares que por su situación o por sus escasos recursos no pueden acceder a una vivienda del mercado libre. El tiempo de cesión es de un año aunque hay posibilidad de prorrogar hasta 4.

Las viviendas se distribuyen en dos grupos: el primero engloba las de dos dormitorios y se reservan a familias reducidas hasta un máximo de cuatro personas, mientras que el segundo concentra las viviendas de tres o más dormitorios y se destinan preferentemente a unidades familiares de cinco o más miembros.

¿Quiénes pueden vivir?

La persona solicitante podrá convivir con familiares de hasta segundo grado de consanguinidad. También podrán incluirse hijos, aun cuando estos residan temporalmente fuera del domicilio “por razones de proximidad al centro educativo en que cursen estudios”, y “hermanos de la persona solicitante cuando sean menores de edad o tengan una incapacidad total o permanente, cuando aquella sea mayor de edad y ostente la tutela legal”.

En los casos de personas con discapacidad que vivan solas, cuando requieran de la ayuda de otra persona, se la considerará un miembro más de la unidad familiar.

Requisitos

Los aspirantes deben cumplir una serie de requisitos como: ser mayor de edad o menor emancipado; estar empadronado y residir de manera continuada e ininterrumpida en el término municipal de Aranda de Duero, con al menos un año de antigüedad.

No podrá ser titular, ninguna de las personas integrantes de la unidad familiar solicitante, de pleno dominio o de un derecho real de uso y disfrute sobre otra vivienda en todo el territorio nacional. “A estos efectos, no se considerará que se es titular del pleno dominio o de un derecho real de uso y disfrute cuando recaiga únicamente sobre una parte de la vivienda no superior al 50% y se haya adquirido la misma a título de herencia. Tampoco será de aplicación este requisito en los casos de sentencia judicial de separación o divorcio cuando no se le haya adjudicado el uso de la vivienda que constituía el domicilio familiar”, puntualiza el Ayuntamiento.

Ingresos

En el plano económico, los ingresos netos anuales de la unidad familiar “no podrán superan en euros el 2,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM)”, pero deberá acreditar unos ingresos mínimos netos anuales de “0,75 veces el IPREM”. “A estos efectos se entenderá el IPREM vigente en cada anualidad y calculado en 12 pagas”, informan.

En el caso de que esté alquilado, deberá acreditar que el gasto en vivienda excede en más de más de un 40% sus ingresos. También tendrán prioridad las personas que estén ocupando un alojamiento de emergencia del Ayuntamiento de Aranda de Duero, pero no podrán acceder las personas que sin permiso del propietario vivan de ‘ocupas’.

Sin deudas son el Ayuntamiento

El aspirante tendrá que estar al corriente en el pago de tributos municipales, y no tener ninguna deuda impagada por ningún concepto con el Ayuntamiento de Aranda de Duero, salvo que se trate de deudas o sanciones tributarias que se encuentren aplazadas o fraccionadas. Además tendrá que comprometerse a participar en las actividades, programas y servicios que “impliquen actuaciones conducentes a revertir las circunstancias que generaron la adjudicación temporal de la vivienda”.

El aspirante deberá acreditar la necesidad de vivienda. Se tendrán en cuenta las situaciones urgentes debido a desahucios derivados de extinción de relaciones contractuales o administrativas, ejecuciones hipotecarias o expedientes expropiatorios, ejecutados o en fase de ejecución, cuando la vivienda sirva de domicilio habitual a sus propietarios o inquilinos.

Violencia de género

Del mismo modo, tendrán prioridad las familias que hayan sufrido violencia de género mediante la acreditación de una sentencia judicial o informe, así como las familias que estén viviendo en espacios no destinados a uso residencial, infraviviendas, construcciones provisionales o situaciones de hacinamiento o de falta de salubridad o seguridad, “acreditando su residencia por un periodo mínimo de 1 año”.

Los interesados deberán formalizar su solicitud antes del 19 de abril en el Registro del Ayuntamiento de Aranda.

Gastos

A la hora de acceder a la vivienda, los inquilinos pagan un pequeño alquiler social y se hacen cargo de los gastos de agua, gas y electricidad. Del mismo modo velarán por el buen mantenimiento del piso por lo que todas las obras de conservación y reparación serán sufragadas por el beneficiario, previa autorización del Ayuntamiento de Aranda de Duero. No está permitido alojar animales en la vivienda, excepto perros guías.

¿Qué pasa si hay empate?

La adjudicación se resolverá por orden de puntuación según el baremo concretado en la convocatoria. En caso de empate se dará prioridad a las solicitudes por este orden: menores ingresos y que no hayan disfrutado de estas viviendas con anterioridad, mayor puntuación en el apartado de necesidad de vivienda y mayor puntuación en el apartado factores sociales.