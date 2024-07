Aranda Coated para en septiembre máquinas para renovar sus hornos y ser más eficiente

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Verificado por Creado: Actualizado:

Decididos a ser más productivos y eficientes, el grupo Network Steel Resources (NSR) ha tomado una drástica decisión y paralizará de forma temporal la actividad en su fábrica Aranda Coated Solutions con el fin de llevar a cabo una renovación tecnológica. La medida tendrá lugar en septiembre y durará “unas cuantas semanas”. “Llegará a octubre seguro”, aseguran.

La empresa ribereña está especializada en la producción de bobinas de acero en decapado, lacado, laminación en frío, galvanizado y prepintado de alta calidad.

Con una inversión de 2,5 millones de euros, el paro se aprovechará para la sustitución de los hornos que la factoría utiliza para la producción de bobinas de acero por unos de nueva generación. “Estos nuevos hornos consumirán menos gas y aumentarán la productividad de la planta”, explican desde Coated Solutions.

El cierre no afectará a los empleados de la planta y no habrá despidos. Según detallan en la compañía, se está negociando con los trabajadores para ver cómo se va a organizar si con vacaciones o luego recuperando las horas no trabajadas. “No va a haber ningún expediente de regulación de empleo”, garantizan sin plantearse incrementar la plantilla de 50 trabajadores en un medio plazo.

La renovación de los hornos implica además un avance en su compromiso con el planeta, ya que mejora la eficiencia, reducirá el consumo de gas y aminorará la huella medioambiental.

Normalidad en Eco Steel

La paralización temporal no afecta en nada a la otra fábrica que el grupo Network Steel Resources tiene en Aranda de Duero: Eco Steel, que “seguirá funcionando con completa normalidad”. A este respecto, hay que recordar que en el año 2022 la compañía invirtió en Eco Steel más de 4 millones de euros. En ese caso, la inyección económica buscaba completar la transformación ecológica de la factoría que se convirtió en “la más ecológica de Castilla y León”. Dentro de esta filosofía, el grupo rebautizó esta filial que antes se conocía como Todoaceros.

En esta nueva etapa, Eco Steel ha ampliado mercados introduciendo un sistema pionero en España y casi único en Europa para un decapado de acero más depurado y con una eliminación de impurezas más efectiva.

Aranda Coated SolutionsL.V.L

Producción

Network Steel Resources (NSR) es uno de los principales fabricantes de productos de acero planos en la península ibérica. La apertura de Coated Solutions se remonta al año 2007 y desde entonces ha mantenido una producción estable en torno a las 100.000 toneladas. Además es una de las tres empresas arandinas que utilizan a diario el ramal ferroviario de Prado Marina, para traer las materias primas del norte.

Aranda Coated forma equipo con otras dos plantas: una segunda sede en el puerto marítimo de Santander, que se inauguró en el año 2016, y Aveiro Coated Solutions (2019), emplazada en la costa noroeste de España y destinada al mercado portugués. Juntas ofrecen más de 300.000 toneladas anuales de bobinas prepintadas, que son procesadas “con las tecnologías más punteras para producir de la forma más eficiente, sostenible y competitiva”. “Nuestra prioridad es satisfacer las necesidades de los clientes, manteniendo a la vez una flexibilidad óptima en la entrega”, terminan.