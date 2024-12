El PSOE pide la dimisión de la concejala de Obras por el retraso de los Jardines de Don Diego

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Verificado por Creado: Actualizado:

Tras conocer que la empresa Arpape ha presentado una nueva solicitud de demora, que retrasa la rehabilitación de los Jardines de Don Diego hasta marzo, el PSOE pide la dimisión de la concejala de Urbanismo, Ana María Hervás, a quien considera responsable política. “Si no es capaz de llevar adelante las obras, lo mejor es que dimita”, afirma el portavoz socialista, Ildefonso Sanz, quien califica el retraso como “una vergüenza”. “No pueden seguir echando balones fuera. La culpa es de la concejala de Urbanismo, y si tuviera un poco de dignidad, dimitiría”.

Aunque todavía no han podido analizar el borrador de presupuestos, porque Sentir Aranda no se lo ha facilitado, el grupo socialista adelanta su postura y no votará a favor. El PSOE esgrime dos motivos. El primero porque, según han podido saber, Sentir Aranda va a volver a incluir las cuatro liberaciones de concejales que quiere aplicar, un extremo que ya despertó rechazo en la última votación, cuando el PSOE exigió que se debatiese al margen de la aprobación de las cuentas.

La segunda razón tiene que ver, asegura, con la actitud de un equipo de gobierno “que no ha cumplido ninguno de los tres compromisos” que adquirió con el PSOE para sacar adelante los últimos presupuestos. “Acordamos tres cosas: el arreglo de la fuente de la plaza del Mediterráneo, la zona infantil de la plaza Sorolla y el alumbrado del camino que va al estadio Juan Carlos Higuero, y no se ha hecho ninguna de las tres. Esto demuestra que no tienen palabra”, rechaza, sin olvidar los remanentes del año anterior, “donde tampoco hicieron absolutamente nada de los proyectos acordados".

El PSOE llama, además, a Sentir Aranda a controlar a esas personas “que están cerca” de la formación y que se dedican en las redes sociales a manipular noticias y a insultar a su partido. “Están creando perfiles basura donde nos insultan y difaman un día sí y otro también. Es un reflejo de su política torticera y barriobajera”, lamenta Ildefonso Sanz, a sabiendas de que “ya estamos muy cerca de saber quiénes están detrás”. “Lo lógico es que el alcalde salga en defensa de los concejales atacados, pero él calla”, afea.