Villalba de Duero pide un nuevo colegio para sus 50 alumnos

Cincuenta alumnos puede parecer una cifra menor para una ciudad, pero en plena España Vaciada, es un dato que cobra vital importancia en los pueblos. A sabiendas del importante papel que juegan las escuelas rurales, el alcalde de Villalba de Duero ha comenzado a mover ficha para poder construir un nuevo colegio. “Sé que no es fácil porque es un proyecto muy grande, una actuación muy potente, pero también es muy necesario y estamos decididos a lograrlo”, asegura Alberto Rasero, con la esperanza de convencer a la Junta de Castilla y León.

Por el momento, el Ayuntamiento ha iniciado la fase previa. “Lo primero que estamos haciendo es buscar suelo. Hay varias opciones, pero no es fácil”, admite. Según explica, el centro educativo se construyó a principios de los años 60 y luego se añadió un edificio al lado, “pero no integrado”. “Están separados por una calle y es un trastorno y un peligro para los alumnos. Yo, cuando veo a los niños que van al comedor escolar cruzando, sujetos todos a una cuerda, se me cae el alma a los pies”, sostiene, consciente del intenso frío del invierno. “Necesitamos un nuevo colegio por seguridad”, argumenta.

Pero lo cierto es que Villalba de Duero tiene una problemática añadida: la falta de suelo. “Para nosotros es un gran problema. Según las normas urbanísticas, Villalba está completamente encorsetada y no puede crecer porque, según se diseñó, está rodeada de unidades de ejecución demasiado grandes. Hablamos de unidades de 90.000 metros con 60 propietarios. Es completamente inviable”, lamenta, preocupado porque esta realidad impide la llegada de empresas, pero también de nuevas familias. “Si alguien quiere construir una casa de 300.000 euros, se encuentra con que solo en urbanizar se van varios millones. Es una locura”.

Unas normas urbanísticas que limitan

Como solución, el regidor del Partido Popular propone modificar “dentro siempre de la legalidad” las normas urbanísticas para reducir las unidades de ejecución de 90.000 a 15.000 metros. “Es la única opción que tenemos para crecer y poder dar respuesta a los jóvenes que quieren venir a vivir aquí”, afirma, sin olvidar el casco histórico. “Yo siempre les animo porque así lo actualizamos, pero sé que es difícil porque sale más caro y la gente prefiere tener algo de jardín”.

Imagen del colegio de Villalbavillalba

Con el sueño del nuevo colegio sobre la mesa, el alcalde insiste en la importancia de seguir apostando por la educación. “Somos uno de los tres pueblos de España que más invierte en Educación, detrás de Granollers y Ames. Destinamos casi el 18% del presupuesto: 18 euros de cada 100”, asegura con la mirada puesta en el colegio, la guardería de 15 bebés, la ludoteca y un centro cívico que, desde que se inauguró en marzo de 2023, ha supuesto todo un revulsivo en el plano cultural. “La ayuda de la Junta de Castilla y León fue determinante para conseguir los 380.000 euros”, agradece.

Con un estilo moderno y 750.000 euros de presupuesto, de los que, además de la aportación de la administración regional, la Diputación de Burgos aportó 220.000 y el Ayuntamiento el resto, diferencia tres espacios: un área sanitaria donde se ubica el consultorio médico, que abre todos los días; un espacio educativo, con tres salas polivalentes y versátiles, que se pueden juntar o separar; y un auditorio donde se potencia un programa cultural entre los meses de septiembre a mayo. “A diferencia de otros pueblos, donde muchos vecinos hibernan ante la falta de actividades, Villalba cobra vida en otoño y en invierno. En verano, aquí casi todos nos vamos, los niños están en colonias… pero en invierno estamos y participamos de forma activa en las actividades y eso crea comunidad y hay mucha vida social. Al final, tenemos los servicios que puede dar Aranda y creo que es la fórmula para mantener la población y crecer”.

Entre los proyectos inmediatos destaca la puesta en marcha de un nuevo parque infantil en San Pedro. “Queremos hacer algo diferente”, asegura sin olvidar los proyectos que hará con los planes provinciales, como la renovación de aceras e infraestructuras viarias. “Hemos renovado el Ayuntamiento por dentro y ahora vamos a consolidar el polideportivo arreglando unas goteras e insonorizándolo”, termina el alcalde.