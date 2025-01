Ribera del Duero eleva sus ventas hasta los 91 millones de botellas pero se enfrenta a un potencial exceso de oferta

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Verificado por Creado: Actualizado:

En una época especialmente compleja, con un consumo de vino ralentizado y una inflación que no da respiro, la Denominación de Origen Ribera del Duero salva las ventas y cierra el año 2024 con un crecimiento del 2,2 % con respecto al año anterior. En valor absoluto, terminó el ejercicio con casi 91 millones de botellas, 254.000 más que en 2023.

Sin embargo, el balance no es del todo optimista, y la DO se enfrenta a un potencial exceso de oferta. “La incorporación de nuevos viñedos, que entrarán en producción, y el estancamiento del consumo crean incertidumbre”, advierte Alfonso Velasco, de la asesoría vitivinícola Red Bottle International (RBI).

Por categoría de producto, los datos son dispares: los vinos catalogados como genéricos o Roble crecen un 3,5%, pero, a su vez, las ventas de la categoría Crianza disminuyen un 11 %, lo que supone casi 2,5 millones de botellas menos con respecto al año anterior. “Esta situación es doblemente grave, ya que en 2023 ya sufrimos una caída de otros 2,5 millones de botellas, lo que significa que, en solo dos años, hemos perdido cinco millones de botellas de crianza, un 22% del total de ventas anteriores a esos años”, analiza.

En las categorías Reserva y Gran Reserva se observan crecimientos inesperados en el último año: un 5% en los vinos calificados como Reserva y un estratosférico 44% en los de categoría Gran Reserva. Sin embargo, puntualiza: “No son crecimientos muy significativos porque los volúmenes de ventas de ambas categorías son muy bajos con respecto al total de botellas”.

Si echamos la vista atrás, la evolución es volátil. En el acumulado desde 2019 hasta 2024 se observa un incremento del 23% de los tintos amparados por la vitola Reserva, mientras que la categoría Gran Reserva sufre un descenso del 3,3%. “Esta situación viene derivada de la gran caída de ventas en 2023, que fue del 62%. Hay que tener en cuenta que estas categorías no experimentan crecimientos lineales, ya que dependen de operaciones especiales que pueden firmar algunas bodegas, sobre todo las grandes, en mercados internacionales, especialmente en canales de alimentación o gran distribución”.

Un año también complicado a pie de campo

A pie de campo, el año 2024 tampoco fue fácil. La cosecha cerró con 95,5 millones de kilos de uva, una vendimia de calidad excepcional, según los expertos, pero corta, con 22,5 millones de kilos menos que en 2023, cuando se saldó con algo menos de 118 millones. También quedó por detrás de años como 2022, con más de 105 millones de kilos, y 2021, con casi 110 millones. “Este descenso, unido al crecimiento de las plantaciones, ha provocado un rendimiento medio de 3.850 kg por hectárea, uno de los menores en toda la serie histórica”, subraya.

La climatología fue determinante en 2024. “Las dos grandes heladas primaverales y los pedriscos localizados mermaron de forma notable la capacidad de producción del viñedo de la Ribera. Sin embargo, vista la situación de las ventas, no parece que este haya sido un dato muy preocupante, ya que una cosecha mucho más amplia, e incluso normal, hubiese presionado aún más las existencias actuales de las bodegas”.

Pero, ¿qué motiva el estancamiento de las ventas? Según explica, si analizamos los datos, ya arrastrábamos una caída del 10% en 2022. Hay varios factores. “A expensas de disponer de los datos de exportaciones, da la sensación de que los mercados internacionales han sufrido bastante, sobre todo los más potentes en compras de vino de la Ribera del Duero. La situación económica mundial, derivada de una inflación excesiva, ha propiciado una caída generalizada del consumo, donde el vino sale perjudicado y eso se nota en Ribera, una región caracterizada por precios medio-altos”.

El mercado nacional, continúa, tampoco se ha librado, con una caída del consumo que, desde septiembre, está afectando a los bienes considerados de lujo, entre los que se encuentra el vino de la Ribera del Duero.

Por vías de venta, este retroceso se observa en mayor medida en el canal HORECA, en concreto en la restauración, donde, según explica este experto, el incremento de precios ha generado rechazo en muchos consumidores, frenando el consumo de vino en sus locales. “La proliferación de terrazas exteriores, que antaño solían recogerse en los meses fríos, no ayuda al consumo de vino por copas”, apunta, consciente de que, tras la pandemia, el consumo en barra se ha limitado en muchas zonas de España.

En su opinión, la Denominación de Origen Ribera del Duero ha acertado al prohibir las nuevas plantaciones de viñedo para 2026. “Se anticipa a un problema de excedente de producción que puede darse en los próximos años, una tesitura plausible si tenemos en cuenta que, a la caída del consumo, hay que sumar las nuevas plantaciones llevadas a cabo en 2024 y 2025, que entrarán en producción a partir del año que viene. Este es un dato que, a día de hoy, desconocemos, porque no es obligatorio dar de alta esos viñedos recientemente plantados hasta el momento en que vayan a producir uva y, por tanto, se inscriban en el Consejo Regulador”.

El futuro a medio plazo, asegura, es delicado. “Ribera del Duero tiene que seguir apostando por la más alta calidad y afrontar uno de sus mayores desafíos: los mercados internacionales, una asignatura todavía pendiente”, afirma sin olvidar una última cuestión. “La democratización y el consumo habitual de vino de esta denominación también dependerán del rango de precios que sea capaz de poner en el mercado. Para ello, es necesario lograr una remisión definitiva de la inflación y que los tipos de interés sigan a la baja, lo que favorecerá el consumo y la inversión”.

Nueva preocupación: los posibles aranceles de Trump

El ascenso del nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, puede complicar aún más el panorama si cumple la amenaza de imponer aranceles a los productores europeos y, en concreto, a los españoles, si el gobierno no aumenta el gasto en defensa como miembro de la OTAN. “Aunque ya vivimos una situación similar en su anterior mandato y la sangre no llegó al río, no deja de ser un factor de incertidumbre que puede influir, y mucho, en las ventas en uno de los principales mercados de exportación de los vinos de Ribera”.