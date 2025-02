Al PP se le atraganta la expulsión de Virginia Martínez del grupo municipal

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

La marcha de Virginia Martínez del Partido Popular de Aranda roza ya la categoría de culebrón. Desde el Partido Popular se mantienen firmes en su decisión de no contar con la ya expresidenta de la Arandina en el grupo municipal por “pérdida de confianza”. Ella, sin embargo, hace oídos sordos con un alegato filosófico en el que aboga por dar prioridad “a nuestro deber con los ciudadanos de Aranda de Duero”. “La política no debe ser un campo de batalla ni un espacio para disputas estériles o intereses personales. No podemos permitirnos que se convierta en un ejercicio de deshumanización”, defiende Virginia Martínez.

A nivel administrativo, el trámite está encontrando los reparos de un servicio jurídico municipal que le exige al PP un documento que no tiene. Según explica el alcalde, Antonio Linaje, la ley obliga, en este tipo de casos, a presentar por escrito la copia del acuerdo mayoritario en el que el PP debería haber dejado constancia de la votación. Por este motivo, el último Pleno no ha dado por válida la expulsión. “No han cumplido los requisitos formales mínimos”, zanja el regidor.

La versión del PP es muy distinta y ve en este reparo un claro intento de “manipulación” por parte de Sentir Aranda. Decidido a ir hasta el final, el Partido Popular ha presentado en el Ayuntamiento un recurso de reposición contra el desistimiento, al entender que, según el artículo 73.3 de la Ley de Bases de Régimen Local, no hay que realizar votación alguna ni presentar ningún acta de la votación.

Por todo lo expuesto, el PP pide que se reponga y declare nula la resolución de Alcaldía de fecha 24 de febrero, por la que se desestima la modificación del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Aranda, y que se proceda “a su inmediata toma en consideración por el Pleno municipal, con las consecuencias que de ello se deriven para la composición del Pleno”.

De llegar a este punto, se formalizaría la expulsión de Virginia Martínez del grupo municipal del PP, y de no entregar el acta pasaría a los ‘no adscritos’. “Sentimos indefensión y lamentamos la apropiación injusta y la utilización indebida, por parte de Antonio Linaje, de una institución como el Ayuntamiento de Aranda. Se carga de razones para desautorizarse como alcalde”, afea la portavoz del PP, Cristina Valderas.

Opiniones a favor y en contra

En el debate hubo opiniones a favor y en contra. El único partido que renunció a intervenir fue Vox. Mientras que el concejal de Ciudadanos y miembro del equipo de gobierno, José Antonio Fuertes, llegó a pedir una comisión de investigación ante la posibilidad de que se estén vulnerando los derechos de Virginia Martínez como concejala, el PSOE y el PP acusan a Sentir Aranda de montar “este circo” para tapar la dimisión de la ya exconcejala de Personal, María de las Viñas Ortuño, quien, tras su renuncia del pasado 14 de enero, acusó a Linaje de “gritos, faltas de respeto y desautorizaciones” y al equipo de gobierno de “irregularidades”. “No es comparable”, rechaza el portavoz socialista, Ildefonso Sanz. En su opinión, la salida de Virginia Martínez “es un tema interno del PP, que no debería haber venido ni a Pleno porque es un tema administrativo, pero vemos que Sentir Aranda quiere tapar sus vergüenzas”.

Alberto Marcos denuncia al PSOE ante la Junta Electoral

En el lado opuesto, su excompañero Alberto Marcos, actual concejal no adscrito, brinda su apoyo a la concejala Virginia Martínez, convencido de que se están recortando sus derechos, como, a su entender, le está pasando a él desde que abandonó el grupo municipal socialista.

Marcos ha decidido dar un paso más y ha denunciado ante la Junta Electoral “irregularidades en el PSOE” para que se investiguen hechos concretos, como haber tenido que firmar, como requisito para integrar la lista oficial de la candidatura, un documento de renuncia anticipada, presiones para ceder su acta y limitaciones para ejercer su labor con independencia, entre otras.