Huerta del Rey acoge el documental ‘Mujeres calvas’ con un mensaje: ‘no estás sola’ ni "eres la única"

El pueblo ribereño de Huerta de Rey ofrece el sábado, 19 de abril, un plan muy especial: la presentación de ‘Mujeres Calvas’, el primer documental que rompe el tabú de la alopecia femenina. Tras estrenarlo en Barcelona, y pasar por Madrid y Vigo, la directora, Sandra Román, llega a la España rural con un mensaje claro: “no estás sola, ni mucho menos eres la única”.

La inspiración de este documental, que ya ha sido galardonado con el Premio a las Luchas y Derechos de las Mujeres en el festival Porto Femme International Film, nace de una experiencia familiar. “Mi madre tiene alopecia y, durante años, creí que era la única, hasta que encontré una fotografía de cuatro mujeres calvas. Entonces entendí que no estaba sola, que había más historias silenciadas por la vergüenza y el desconocimiento”, explica Sandra Román.

Y así surgió Mujeres Calvas, un documental de 86 minutos que pone luz a tantos años de soledad. “La alopecia no solo afecta a mujeres mayores, ni es una consecuencia del estrés o de una mala gestión de las emociones. De hecho, hay mujeres que pierden el pelo cuando son casi un bebé”.

Sin cura, y con unos tratamientos agresivos y “en muchos casos ineficaces”, el relato muestra la desesperación, la discriminación y la presión estética que sufren estas mujeres. “En un hombre, nadie se fija si es calvo o no, pero, para una mujer, es un drama que las limita en su día a día”.

Sandra pone ejemplos muy duros, como una de las protagonistas, que es calva desde los dos años, pero en su entorno nadie lo sabe porque nunca se ha quitado la peluca. “Hay mujeres calvas que no lo saben ni sus maridos, que duermen con peluca y que incluso han parido con peluca porque viven con miedo al rechazo”.

“Lo importante es estar, es vivir”

Román, cuya madre es originaria de Quintanarraya (Burgos), un pueblo con el que mantiene un fuerte vínculo, destaca que “visibilizar esta realidad ayuda a aliviar la carga emocional que muchas arrastran durante años”. “Saber que no estás sola cambia tu perspectiva”, sostiene, convencida de que este documental va incluso más allá. “Mujeres Calvas invita a reflexionar sobre la aceptación del cuerpo y la lucha contra los mandatos sociales. Todos tenemos nuestros complejos y nuestras inseguridades. Al verlas a ellas, entiendes que lo importante es estar, es vivir”, anima.

El guión narra la historia de siete mujeres: Idoia es calva desde que tiene un año, pero su entorno no lo sabe porque nunca se ha quitado la peluca. A Julia la echaron del trabajo cuando se la quitó, y Jihane tiene una doble vida para ocultar su drama. A Montse se le cayó el pelo en 24 días y cuando Nuria vivía en la calle, solamente poseía su pañuelo. A Claudia y a sus padres nunca les advirtieron de los efectos secundarios del tratamiento.

El documental presenta el relato de estas siete mujeres, engranado como una sola voz. “Ellas se abren desde lo más íntimo para explicar la caída, la búsqueda desesperada por recuperar el pelo, la ocultación o el acoso, pero también nos muestran su fortaleza por cambiar la forma en que, hasta ahora, se vive esta condición”, admira.

Terminados cinco años de intenso trabajo, la directora se queda con una lección: “He aprendido que hay mucho más sufrimiento del que conocía. He visto a mujeres muy deprimidas por no tener pelo donde la sociedad espera, pero también he visto cómo la unión hace la fuerza”.

La sesión cultural tendrá lugar el 19 de abril, a las 17:30 horas, en el teatro municipal de Huerta de Rey, y finalizará con un coloquio con la directora. La gira continuará por diversas salas de España.