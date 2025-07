Una docena de personas denuncian a un mismo hombre por alquileres fraudulentos para el Sonorama

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

Más de doce demandas contra un mismo acusado. Una docena de personas denuncian haber sido estafadas cuando querían alquilar un piso para disfrutar del festival Sonorama, que se celebra en Aranda de Duero en el mes de agosto. El supuesto inmueble se encuentra en la calle Parque, en el barrio de Santa Catalina, y, aunque en los contratos figura un nombre: Miguel Ángel, no se sabe si el presunto estafador ha podido incurrir en una suplantación de identidad. Lo que sí saben es que su dinero se ha esfumado. “Calculamos que, entre todos, ha podido estafar más de 4.000 euros”, advierten.

Es el caso de Carmen y sus tres amigas, cuatro jóvenes que encontraron a Miguel Ángel por la red social Facebook, donde anunciaba pisos en alquiler para el festival arandino. Cuando se puso en contacto, el hombre les envió un vídeo del piso y un contrato de arrendamiento por un importe total de 800 euros, de los que 300 eran en concepto de fianza. “Lo primero que me llamó la atención fue el método de pago, una aplicación llamada HallCash. Eso generó dudas en el grupo, pero al final aceptamos porque él nos explicó que era autónomo y que prefería no trabajar con bizum”, explica.

La relación era fluida y “transmitía confianza”, hasta que sellaron el contrato y quiso incrementar el precio del alquiler, apenas un día después de la firma. “Nos dijo que se había dado cuenta de que lo había puesto muy barato y que le teníamos que pagar 120 euros cada una. Al principio nos negamos, pero luego negociamos y lo dejamos en 50 euros más por cabeza”, señala.

Se supone que el incremento era para hacerlo legal a través de Booking, y bloquear esos días, pero la confirmación de la plataforma no llegó y empezaron las evasivas”, relata.

Cuando las afectadas pidieron explicaciones, Miguel Ángel negó la estafa y aseguró que estaba en el hospital, por el estrés que le había causado una supuesta suplantación de su identidad. “Nos lo creímos del todo. ¿Cómo íbamos a imaginar que iba a mentir así, jugando con la salud mental? Es mezquino”, lamenta la amiga de Carmen, Irene.

Cuando las inquilinas le pidieron, de forma cordial, la devolución del dinero, él accedió y les envió un justificante de la transferencia, que luego comprobaron que era falso o había sido anulada. “Nos dijo que, como habíamos sido educadas, nos dejaba el piso gratis, cosa que nos sorprendió mucho, la verdad”, afirma Carmen.

Nada era cierto

Pero nada era cierto. Mientras esperaban que se hiciera efectiva la transferencia, Miguel Ángel tentó a la suerte con un nuevo órdago. “Nos pidió 180 euros más porque Booking requería un seguro adicional, y ahí ya vimos que algo fallaba. En la captura de pantalla, que nos envió supuestamente de Booking, había faltas de ortografía y una redacción poco fiable, por lo que ya decidimos no hacer más ingresos. En total, nos ha estafado 1.000 euros”, denuncian.

A raíz de esta experiencia, las víctimas comenzaron a compartir su caso en redes sociales y descubrieron que, al menos, una quincena de personas en toda España habían sido estafadas por el mismo individuo, con el pretexto de Sonorama, pero también de otros eventos musicales. Según ha podido confirmar este periódico, hay denuncias contra él en varias comisarías de Madrid, en al menos una de León y también en la de Aranda de Duero (Burgos).

Según explican las víctimas, la Policía les ha dicho que Miguel Ángel tiene antecedentes de estafas similares desde el año pasado y, en estos momentos, está en paradero desconocido. “No sabemos siquiera si es de Aranda”.

“Nos dejó sin piso, pero no sin Sonorama”

Pese al desfalco, Carmen e Irene no pierden el sentido del humor. “Vamos a hacernos unas camisetas diciendo: ‘Nos dejó sin piso, pero no sin Sonorama’”, afirman, decididas a disfrutar del festival pese a todo. “Ya hemos conseguido alojamiento con una señora, muy amable y todo legal”.

Más afectados. Para David, y su pareja, el estreno en Sonorama no ha empezado con buen pie. “Accedí a Miguel Ángel por un grupo de Telegram. Él ofrecía pisos para Sonorama y contactamos de forma privada, porque, aunque teníamos reserva en el camping, pensamos que era una buena alternativa, más cómoda para varios días. Primero me dijo que tenía un piso grande de tres habitaciones, pero que ya lo habían reservado unas chicas, y entonces me ofreció el que tenía personal con su pareja, como de forma excepcional”.

Estaba en la misma calle Parque. “Nos quería cobrar 500 euros, pero nos lo rebajó a 450 y dimos una fianza de 250 euros, que es lo que nos ha estafado”. Su mensaje: “No creo que recupere el dinero, pero al menos que no siga estafando a más personas”.

Español y con una novia que respondía por ‘Sara’

Según explican estas tres víctimas, el presunto estafador es español y tenía una mujer que respondía por el nombre de ‘Sara’. “Era muy cercano y, desde el principio, te transmite seguridad y confianza. Nada más lejos de la realidad”, rechaza Carmen.