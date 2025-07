La Cueva de Roa en pie de guerra por la falta de agua potable

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

Tensión en el pueblo de La Cueva de Roa. Así se vio en el último pleno, cuando se debatía uno de los puntos que más preocupan a los vecinos: la falta de agua potable en sus casas. Aunque la compra de una potabilizadora no se llegó a votar porque faltaba documentación, el debate está abierto y las posturas, enfrentadas, incluso dentro de las filas del alcalde socialista.

Según explica su compañera de partido, una de las más críticas, la concejala Sara Meneses, tras casi un año sin disponer de agua potable en las casas, el alcalde “pretende endeudar al pueblo” para instalar una potabilizadora, cuando podía haber sacado ese dinero de los presupuestos del año, aprobados en febrero. “Entonces, que no hubiera agua potable no le importaba ni al alcalde ni a sus concejales afines”, lamenta, indignada, porque el regidor prefirió invertir 93.000 euros en un local multiusos que está siendo “un agujero sin fondo”, con cerca de 735.000 euros invertidos desde 2018. “Es un cementerio de dinero”, asegura, al recordar que La Cueva de Roa cuenta con apenas 80 vecinos.

En su opinión, el alcalde “hace una dejación de su obligación legal de prestar un servicio público esencial”, el agua, para construir un local multiusos “para su mayor gloria”. “No tiene ningún sentido endeudar al pueblo”, zanja.

A día de hoy, el Ayuntamiento de La Cueva de Roa está formado por cinco concejales y el alcalde, Ignacio Arranz. Gobierna el PSOE, y solo hay un concejal del PP, que se incorporó a su cargo este miércoles como sustituto del concejal que renunció en octubre de 2024, hace nueve meses. “No entiendo cómo se ha podido dilatar tanto”, reprocha el nuevo edil del PP, César Blanco González.

Recién aterrizado, ha solicitado conocer el detalle de unos presupuestos “que no se han hecho públicos”. “Según dicen, hay un agujero contable de 38.000 euros que nos tienen que explicar”, urge, convencido de que la solicitud del préstamo debería haber sido la última opción. “Con haber recortado de los 14.000 euros de fiestas hubiese valido”, defiende, sorprendido también por el hecho de que la adjudicación de la potabilizadora, valorada en 30.000 euros, “haya sido a dedo”. “Quiero verlo todo con calma, pero llama la atención la opacidad”, censura.

Un argumento que comparte la concejala socialista, Sara Meneses. Según explica, la votación de la adquisición de la nueva potabilizadora no se pudo realizar porque el alcalde no entregó a los concejales la documentación donde se tienen que especificar las condiciones de la financiación. “El alcalde afirmó que las obras ya estaban adjudicadas y que en el pleno no había nada que decidir. Se le pidió la documentación, y tuvo que paralizar el pleno para acudir a su domicilio en busca de la documentación oficial, que es donde la custodia”, reprocha.

Su preocupación se extiende a las fiestas patronales de agosto. “En el pleno presentaron un solo presupuesto y dijo que ya estaba aprobado, pero no sabemos en qué pleno se ha aprobado tal gasto, pues no ha habido ninguno con ese punto en el orden del día”, desconfía, con la mirada puesta, además, en las precarias condiciones de una casa consistorial que padece de importantes deficiencias en materia de accesibilidad. “En los plenos no hay acceso para minusválidos y los vecinos tienen que esperar entre escaleras y pasillos, y sin climatización”, denuncia.

La situación, añade el concejal del PP, se solventará en la próxima sesión plenaria. “Aunque costó mucho, porque al principio el alcalde se negaba en rotundo, le hemos convencido para que celebre el próximo pleno en el centro de usos múltiples, donde cabemos todos, porque el agua es un tema que preocupa a todos los vecinos”, termina.

Este periódico intentó, sin éxito, ponerse en contacto con el alcalde, Ignacio Arranz.