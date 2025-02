“Sin la ayuda de la Junta, los pequeños pueblos como La Cueva de Roa no podemos crecer”

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

Tras conocer que PP y VOX han votado en contra de la propuesta, que había presentado el PSOE ante las Cortes de Castilla y León, para terminar la construcción del edificio multiusos de La Cueva de Roa, el alcalde de la localidad insiste. "Para nosotros es un proyecto muy importante, porque aunque tenemos un salón se queda pequeño y tener el nuevo, daría mucha vida al pueblo, sobre todo, en los meses de invierno", defiende Ignacio Arranz, con la esperanza de que la Junta acceda finalmente. "Sin su ayuda, los pequeños pueblos como La Cueva de Roa no podemos crecer".

Lo cierto es que no puede haber marcha atrás porque es un edificio que ya se ha construido en un 70%. "Hasta ahora lo hemos hecho poquito a poco, con lo que teníamos ahorrado del Ayuntamiento y los planes provinciales. Solo pedimos un poco de ayuda para terminar lo que falta: la fachada, pintar, la electricidad y algo de mobiliario, que no será mucho", argumenta.

Es sin duda un proyecto ambicioso para un pueblo que no llega a los 100 vecinos. "Sabemos que es grande, pero también que es importante para mejorar la calidad de vida de los vecinos, con un punto de encuentro en el que se puedan realizar actividades y disfrutar de propuestas culturales. Por ello el proyecto incluye en su interior un pequeño auditorio y un museo etnográfico. Yo confío en contar con la Junta porque al no tener industria no podemos tirar de financiación privada. Es del todo imposible".

Agua de calidad sin nitratos

Ignacio lleva como alcalde de La Cueva de Roa media vida. De hecho, esta es su octava legislatura. “Estoy muy orgulloso de ser el alcalde de mi pueblo. Aunque el presupuesto es pequeño, en estos años hemos hecho muchas cosas, pero quedan todavía retos pendientes como el tema de los nitratos del agua. Hemos puesto un grifo como parche temporal pero necesitamos poder comprar una potabilizadora, y eso son otros 30.000 euros. Es verdad que en la analítica no superamos en exceso, pero a día de hoy no cumplimos la normativa y es necesario que los vecinos tengan acceso a agua de calidad”.

Nuevas viviendas

Otro caballo de batalla es la falta de vivienda tanto en alquiler como en venta. “Hemos urbanizado una parcela que está pegando al pueblo, la hemos dividido en 5 parcelas de 400 metros cuadrados cada una, y la hemos urbanizado por lo que ya cuenta con el acceso a todos los suministros. Nuestra idea es ponerla a disposición de un constructor y hacer viviendas”, avanza decidido a dar todas las facilidades como Ayuntamiento.

A sabiendas de que la Junta de Castilla y León le ha advertido de que la inversión es demasiado grande, el Consistorio está dando una vuelta al proyecto para que sean viviendas prefabricadas. “Así se abaratarían los costes y podríamos crecer en número de habitantes, porque interés hay”, anima.

En la carpeta de retos, el alcalde trabaja además para completar el proyecto de acondicionamiento de la parte de su ribera del río Duero. “Hemos habilitado un poco la zona, con un parque y unos bancos y la verdad es que en verano da gusto, hay gente pescando, disfrutando de la sombra... es muy agradable. En un futuro nos gustaría completar con un embarcadero porque tenemos un sitio ideal. El problema, como siempre, es el dinero”.

Con el nombre ‘Santo Domingo de Silos’, el edificio de usos múltiples es un proyecto que comenzó a gestarse hace más de seis años. Según argumentó el PSOE en su propuesta ante las Cortes de Castilla y León, cuenta con una superficie de 661,92 m2, de un presupuesto que en total supera los 400.000 euros. El espacio contará con zonas polifuncionales, recepción, zona de aseos y sala de almacén así como un patio cubierto.