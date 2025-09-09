La Junta de Castilla y León mediará en Aranda para evitar el cierre de Eco Steel Solutions, antigua Todoaceros

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

La Junta de Castilla y León mediará para evitar el cierre de la fábrica arandina Eco Steel Solutions, antigua Todoaceros. Según confirma el sindicato CCOO, la pasada semana registró la solicitud para que la Fundación para el Anclaje Empresarial y la Formación para el Empleo en Castilla y León (FAFECyL) inicie un proceso, que será paralelo a las negociaciones que el grupo Network Steel Resources (NSR) ha comenzado ya con la parte sindical.

La fundación es una entidad pública sin ánimo de lucro que está vinculada a la Consejería de Industria, Comercio y Empleo de la Junta de Castilla y León. Entre sus funciones está fomentar el emprendimiento, crear empleo y buscar soluciones en momentos de crisis, como el anuncio de cierre de la fábrica arandina Eco Steel. “No es fácil, pero confiamos en que se pueda llegar a una solución”, sostiene el secretario provincial de la Federación de Industria de Comisiones Obreras, Alberto Quintano, con la mirada puesta en opciones como líneas de crédito o el acuerdo con una tercera empresa para la compra y subrogación de los trabajadores. En este caso, el cierre afecta a 23 trabajadores.

Por el momento, la compañía ha convocado mañana la segunda reunión de la mesa de negociación con los sindicatos mayoritarios. “La semana pasada tuvimos la primera y ahora estamos analizando la memoria aportada”, detalla Quintano.

El grupo Network Steel Resources (NSR) anunció el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en Eco Steel por cese total de la actividad empresarial el pasado 27 de agosto. Entre los motivos, la compañía asegura que la crisis global que afecta al sector del acero se ha traducido en los últimos meses en fuertes caídas de precios, baja demanda y altos costes energéticos y operativos, acentuados además por los conflictos vigentes en varias partes del mundo. "El contexto actual del mercado del acero imposibilita rentabilizar un producto ecológico como el que se produce en Eco Steel, con las consecuentes pérdidas económicas", lamentaban.

Aunque en el momento del anuncio la empresa refirió problemas de producción y organizativos, en la memoria añade motivos económicos, por lo que cumpliría los tres preceptos que permite el estatuto. ”Hemos enviado todo a la Federación para que lo analice bien un economista del sindicato, porque lo importante ahora es ver que todos los números cuadren”.

El primer análisis apunta a que, en principio, las causas esgrimidas justificarían el cierre de la actividad, pero “hay que esperar”.

Fábricas

El grupo propietario, Network Steel Resources (NSR), es uno de los principales fabricantes de productos de acero planos en la península ibérica. Con fábricas en León, Aveiro (operativa desde 2019) y Santander (2016), en Aranda apostó por dos proyectos hermanos: Aranda Coated Solutions, creada en 2007, y TodoAceros, que abrió sus puertas en el año 2012.

En 2021, la compañía decidía iniciar una nueva etapa renovando Todoaceros por fuera y por dentro. Inspirada en un futuro ‘verde’, cambió la marca a Eco Steel Solutions, con un sistema pionero en España y casi único en Europa que pretendía revolucionar el mercado.

La inversión de 4 millones de euros en tecnología punta consiguió un decapado de acero “mucho más depurado”, con una eliminación de impurezas “mucha más efectiva”. Sin embargo, y aunque las expectativas eran grandes, las dificultades del mercado se han impuesto con tres factores determinantes: bajada de demanda y de márgenes, subida de costes y una normativa europea cada vez más restrictiva que, según los expertos consultados, “no ayuda en nada” a la competitividad del sector.

No afectará a Aranda Coated

Tal y como ya garantizó la empresa, el cierre no afectará en nada a Aranda Coated Solutions, una fábrica especializada en la producción de bobinas de acero decapado, lacado, laminación en frío, galvanizado y prepintado de alta calidad, que a día de hoy cuenta en Aranda con una plantilla formada por 50 trabajadores. “Según nos han explicado, el problema está en el proceso ecológico de Eco Steel, que con las circunstancias actuales no es rentable”, puntualiza el portavoz sindical.

La mayoría de los 23 empleados afectados tienen “muy poca antigüedad”, y, por encima de los 55 años, “hay muy poquitos”. Desde la empresa piden “prudencia” y aseguran que el proceso será “lo más justo y respetuoso posible”.

El procurador socialista, Luis Briones, junto a la concejala Amparo SimónLoreto Velázquez

El PSOE pide la implicación de la consejera

Preocupados por el futuro de estos trabajadores, el PSOE pide la implicación de la consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García Sánchez. "Queremos que venga y hable con la empresa, con el Ayuntamiento y los sindicatos para trabajar en una solución viable", apremia el procurador socialista, Luis Briones, preocupado también por la pérdida de fuerza del que es el tercer polo industrial de Castilla y León.

Con este objetivo, el PSOE va a presentar una iniciativa parlamentaria que inste a la Junta de Castilla y León a iniciar la reindustrialización de Aranda, "que está perdiendo fuelle". "Es importante que sigan potenciando comarcas tan importantes como Aranda y la Ribera para corregir desequilibrios territoriales, porque al final es la lucha contra la despoblación", defiende Briones.