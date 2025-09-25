Las asociaciones agrarias exigen un precio ‘justo’ de la uva en la vendimia de mayor incertidumbre

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

Ante la posibilidad, cada vez más plausible, de que la cosecha en Ribera del Duero sea mucho más voluminosa de lo esperado en un año marcado por las lluvias, el granizo, el mildiu y el descenso de ventas, las asociaciones agrarias se unen para exigir precios justos.

Para la Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL), la bajada de precios, que según ellos alcanza reducciones del 15% e incluso del 50%, es “injustificada”. “Esta situación resulta especialmente grave en un año marcado por los elevados costes de producción derivados de los tratamientos contra el mildiu, a lo que se suma la ausencia de apoyo por parte de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Castilla y León”, reivindica, sin olvidar unos costes que este año han rondado el 1,25 euros por kilo de uva. “Estas prácticas solo conducen a la ruina de los viticultores de la Ribera del Duero”, advierten.

No descartan movilizaciones

UCCL insiste en la importancia de frenar las nuevas plantaciones, especialmente las que llegan de derechos de plantación por arranque en otras regiones vitivinícolas. “La falta de control ha generado un desequilibrio estructural en esta comarca rural, poniendo en riesgo la viabilidad de los pueblos y el tejido económico vinculado al viñedo”, apremian.

Con los ánimos “al límite”, no descartan movilizaciones en las próximas fechas si no se adoptan medidas inmediatas.

A este respecto, la asociación agraria reclama al Consejo Regulador que asuma “plenamente sus funciones, tal y como establece su propio Reglamento, que contempla la representación y defensa de los intereses económicos y sectoriales de todos sus integrantes, en particular de los minoritarios”. “Asimismo, exigimos a las bodegas de la denominación de Origen Ribera del Duero un mayor compromiso con los viticultores. No es aceptable que muchos contratos se firmen a última hora, incluso el día antes de vendimiar, y solo por campaña, dejando a numerosos productores todavía hoy en la incertidumbre y obligados a buscar compradores dignos para el fruto de su esfuerzo y trabajo”.

Ellos lo tienen claro: “de mantenerse esta situación, el futuro de la viticultura y de toda la Ribera del Duero está en serio peligro”.

La Asociación de Viticultores Ribera del Duero así como las asociaciones ASAJA, COAG y UPA se unen al llamamiento y ven con sorpresa y preocupación la drástica bajada del precio de la uva para esta vendimia. “Resulta muy difícil comprender que haya precios de 0,55 euros/kg cuando, a fecha 31 de agosto de 2025, y según los datos del Consejo Regulador, se hayan vendido un 4,2% (+1.906.000 botellas) más que el año pasado en las mismas fechas”, censuran, conscientes de que estos precios “no cubren el coste de producción de uvas de calidad”.

En su opinión, estos precios ponen en riesgo a viticultores y bodegas. “Si no se corrige esta situación, en próximas cosechas la uva que compren no va a tener la calidad que los vinos de Ribera requieren”, subrayan, al recordar que el sector primario de Ribera es transversal. “Por todo ello, pedimos al sector elaborador prudencia. No podemos funcionar los unos sin los otros”, terminan.

Una vendimia irregular y escalonada

Lo cierto es que la vendimia está siendo tan irregular y heterogénea como lo ha sido un año marcado por las intensas lluvias primaverales, las tormentas eléctricas, el pedrisco, el excesivo calor y, por último, el mildiu, una enfermedad fúngica que afecta a hojas, racimos y sarmientos y que ha supuesto un desafío extra.

Según explican los expertos consultados, hay zonas con muy poca uva y otras con mucha, y el nivel de maduración obliga a escalonar la recogida. Pero el tiempo aprieta y las bajas temperaturas abren el riesgo a heladas. En el precio influye también unas ventas que están condicionadas por un consumo ralentizado por la inflación y un cambio de tendencia que el tiempo dirá si es temporal o ha llegado para quedarse.

Enoturismo en la Ribera del DueroViña Arnáiz

Días especiales para enoturismo

Sin duda, la vendimia es uno de los momentos más especiales en la Ribera del Duero. Pese al trabajo extra que hay estas semanas, muchas bodegas abren sus puertas al enoturismo con planes específicos.

Es el caso de Prado Rey, que ha diseñado un plan VIP para los días 28 de septiembre y 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 y 26 de octubre. La visita comienza a pie de viñedo, con la recolección, despalillado, pisado y cata de uva y mosto; y almuerzo en el campo, y continúa con visita a la bodega y cata de dos vinos. Como colofón, un menú gastronómico de 5 pases en La Posada del siglo XVII. También ofrecen posibilidad de alojamiento, cena y desayuno. El precio va de 120 euros a 215 por persona.

Por otro lado, hasta el 30 de noviembre, la bodega ofrece la posibilidad de jugar al ‘Pasalauva’, con premio para el mejor equipo. La actividad incluye cata de uva y degustación de tres vinos.

Carmelo Rodero y Viña Arnáiz

Ubicado en Pedrosa de Duero, Carmelo Rodero también se apunta a planes especiales de vendimia. Hasta la primera quincena de octubre, los visitantes podrán catar uvas de muestreo, saborear sus mostos recién prensados y, según el punto del proceso, incluso probar fermentaciones en curso o vinos de distintos depósitos.

Muy cerquita de Haza, en el kilómetro 281 de la carretera 122, Viña Arnáiz ofrece, por su parte y por un precio de 16 euros/persona, la posibilidad de vivir la experiencia de la vendimia, haciendo su propio mosto y catando tanto uvas como tres vinos diferentes.