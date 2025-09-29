Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

A los catorce años, la mayoría de niños piensa en el fútbol, los amigos y la consola, pero Tórtoles de Esgueva cuenta con un vecino muy especial: Ángel Álvarez Ruiz. A esa edad, se alzó hace dos años como el guía más joven del programa Te Enseño Mi Pueblo, que organiza la Asociación ADRI Ribera. Él lo tiene claro: “La historia de nuestro pueblo nos puede ayudar a crecer en el futuro”.

Ángel reivindica así la recuperación de los batanes, esas máquinas que en el siglo XII transformaban, utilizando la fuerza del agua, los tejidos abiertos en otros más tupidos. “Tórtoles de Esgueva llegó a tener siete batanes funcionando; es parte de nuestra esencia”, señala, convencido de que, al igual que la Ribera del Duero rehabilita lagares y bodegas, los batanes podrían convertirse en un nuevo recurso de turismo “y de futuro”.

Según explica, aunque dejaron de utilizarse en la década de 1960 “por falta de inversión y de apoyo institucional”, en la plaza hay un mural donde se puede ver cómo funcionaba la rueda que movía dos grandes mazos. “Estos golpeaban sobre la superficie donde se colocaban las mantas, para aplastarlas y compactarlas, evitando que se deshilacharan”, detalla.

Pelaires

En el pueblo fue tan determinante que, aunque el gentilicio es ‘tortolicos’ o ‘tortoleses’, tienen como apodo ‘pelaires’, que era como se llamaba a las personas que trabajaban en el batán.

Decidido a recuperar piezas del pasado, Ángel construyó en 2023, junto a un grupo de voluntarios, una réplica de una cabaña de pastor. “Teníamos un monumento al labrador y pensé que también debíamos tener un homenaje a los pastores, que también han sido muy importantes en el pueblo”.

“Mi ilusión es poder vivir en mi pueblo”

Pese a su juventud, sabe muy bien lo que quiere. “Mi ilusión es poder vivir en mi pueblo y dedicarme a algo relacionado con la historia y con el desarrollo del mundo rural y, sobre todo, de la Ribera del Duero, una comarca que tiene muchísimas posibilidades”.

Por el momento, vive en Burgos capital, donde acaba de empezar 1º de Bachillerato, pero disfruta del pueblo casi todos los fines de semana y, por supuesto, el verano, que no se pierde. Conocerle merece la pena. Su pasión por la historia de Tórtoles comenzó a los 12 años, cuando creó el grupo de Facebook ‘Tórtoles de Esgueva en el mundo’, que ya cuenta con 884 seguidores, 498 más que los 386 censados en el pueblo. “Cuando conocí el proyecto de ADRI Ribera me encantó y quise dar el paso para dar a conocer lo que tenemos aquí y ponerlo también en valor”.

Ángel ‘culpa’ de su tesón a sus padres. “Me han enseñado a querer la tierra, los animales, el pueblo, el medio rural y la vida aquí. Además, me gusta mucho el folclore, la dulzaina, las tradiciones y todo lo castellano”.

Preocupación por el colegio

La visita al pueblo dura dos horas e incluye paradas obligadas, como la Iglesia gótica de San Esteban, el monasterio en venta de Santa María La Real, la ermita de San Cebrian o el parque Los Caños, entre otros. “En estos dos años de ‘Te Enseño mi pueblo’ he recibido a más de 500 visitantes y, la verdad, es que se van contentos y con ganas de conocer más, que es lo importante”, señala.

Si tuviese que elegir algo, Ángel se queda con todas las personas de este “pueblo alegre, que siempre está dispuesto a ayudar”. “Aquí se vive muy bien”, anima, preocupado por la situación del colegio. “Cada vez hay menos niños”, advierte tras saber que este año el centro funcionará con tan solo cinco alumnos. “Necesitamos familias con hijos para mantenerlo abierto”, apremia.