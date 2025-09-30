Network Steel apuesta por la sostenibilidad en Aranda con un nuevo acuerdo energético

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

Mientras continúan las negociaciones para el cierre de actividad de la fábrica Eco Steel Solutions, antigua Todoaceros, las buenas noticias llegan a la otra factoría que tiene el grupo en la capital ribereña, Aranda Coated Solutions. La propiedad, Network Steel, ha firmado un acuerdo de compraventa de energía a largo plazo con Statkraft, el mayor productor renovable de Europa y líder en el mercado de PPAs, y Fortia Energía. Este convenio, aseguran, permitirá, tanto a la factoría arandina como a las otras 6 fábricas de la compañía, crecer en sostenibilidad y en eficiencia en los procesos de producción.

Según detallan, Statkraft y Fortia Energía es el mayor proveedor independiente del mercado ibérico de electricidad, que suministra ya a más de 150 instalaciones en España y Portugal.

Gracias a esta alianza estratégica, Statkraft diseña un contrato de energía, a partir de la producción de tecnología eólica y solar de su cartera en España, a Fortia, que actúa como compradora de la energía. A su vez, Fortia pone esta electricidad a disposición de Network Steel, cubriendo cerca de la mitad de su consumo anual de electricidad en España. Además, al ser un acuerdo a largo plazo, los precios serán estables, lo que permitirá reducir el riesgo del coste energético e incrementar su competitividad.

Para Network Steel: “Contar con empresas punteras y sólidas, como Statkraft y Fortia, para desarrollar nuestro plan de sostenibilidad es clave para poder avanzar y ofrecer a nuestros clientes productos cada vez más competitivos y respetuosos con el Medio Ambiente”.

Por su parte, Tiago Thomaz, director de Originación de Statkraft para Iberia: “este acuerdo reafirma el papel de Statkraft como socio clave para el sector industrial español, diseñando un contrato personalizado y competitivo, gracias a su amplio portfolio renovable, que permite el suministro de energía a precios estables, aportando visibilidad y reduciendo los riesgos para las empresas consumidoras de electricidad de España”.

Con 7.000 empleados en más de 20 países, Statkraft es una empresa internacional líder en generación hidroeléctrica y el mayor productor renovable de Europa. El Grupo produce energía hidroeléctrica, eólica, solar y con gas, y suministra también calefacción urbana.

Por su parte, Network Steel es un grupo de referencia en el sector del acero plano, con tres divisiones diferenciadas y especializadas en Trading, Industria y Centros de Servicio. Desde sus siete fábricas en España y Portugal, procesa anualmente cerca de un millón de toneladas de productos, entre la transformación de acero y servicios de corte. A través de su marca Coated Solutions, es uno de los líderes europeos en la fabricación de bobina prepintada, y se especializa, asimismo, en el decapado, laminación en frío y galvanizado de acero.

La sorpresa llegó el pasado mes de agosto, cuando la compañía anunció el cese total de actividad en la fábrica arandina Eco Steel Solutions. Con 24 trabajadores afectados, en estos momentos, las negociaciones continúan con los sindicatos, y la empresa confía en poder alcanzar una solución justa y respetuosa para los empleados.

El cese de actividad llega motivado por la imposibilidad de rentabilizar un producto ecológico en un mercado que, en los últimos meses, ha sufrido fuertes caídas de precios, baja demanda y altos costes energéticos y operativos, acentuados, además, por los conflictos vigentes en varias partes del mundo.