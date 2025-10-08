El arandino Adrián Martín Montero, premio nacional SEIB en Ingeniería biomédica

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

El arandino Adrián Martín Montero ha sido uno de los dos galardonados en los Premios nacionales de Investigación SEIB, unos reconocimientos que destaca la excelencia de la actividad realizada por jóvenes investigadores -socios de SEIB- en las diferentes áreas de la Ingeniería Biomédica.

El arandino ha recibido el premio nacional a la mejor tesis doctoral de 2024 por su ‘Análisis de la variabilidad de la frecuencia cardíaca en la apnea obstructiva del sueño en pacientes pediátricos’. La tesis profundiza en el procesamiento automatizado de señales para identificar biomarcadores y facilitar el diagnóstico.

Adrián Martín Montero ha desarrollado su trayectoria formativa y profesional en la Universidad de Valladolid. Es graduado en Ingeniería de Tecnologías Específicas de Telecomunicación (2017) y máster en Investigación en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (2018). En febrero de 2024 obtuvo el título de Doctor en Ingeniería de las Telecomunicaciones. Actualmente, forma parte del Grupo de Ingeniería Biomédica de la Universidad de Valladolid.

En la categoría ‘mejor artículo científico publicado por jóvenes investigadores en 2024’, el jurado distingue a Pablo Meseguer Esbrí, de la Universitat Politècnica de València, por el artículo ‘MICIL: Aprendizaje incremental de clases de múltiples instancias para imágenes de diapositivas completas de cáncer de piel’.

La entrega de premios tendrá lugar durante el XLIII Congreso Anual de la Sociedad Española de Ingeniería Biomédica (CASEIB 2025) en Zaragoza.