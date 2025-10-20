El Ayuntamiento de Aranda no subirá impuestos en 2026 y tampoco pedirá un préstamo

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

No habrá subida de impuestos municipales en Aranda de Duero en 2026. Según consta en el borrador de Presupuestos, que ha detallado el equipo de gobierno de Sentir Aranda, ni habrá un incremento de impuestos ni el Ayuntamiento pedirá ningún préstamo. Según explica el concejal de Hacienda, Guillermo López Leal, no hace falta. En su opinión, se debe a la gestión económica “eficaz”, unida a la reactivación del cobro de la tasa del agua, paralizada durante dos años de gobierno popular, y al incremento de la aportación estatal, así como al cobro de concesiones como el párking de Sol de las Moreras, donde se ha recuperado el canon de 5 de los 25 años, porque lo anterior había prescrito.

El alcalde, Antonio Linaje, defiende unos presupuestos “realistas, responsables y sostenibles”, en los que las cuentas “son reales” y no hará falta “maquillar con remanentes”, como “se hacía antes”. El regidor presume, además, de cumplir plazos, ya que “se han presentado antes que nunca”. “Ahora es responsabilidad del Pleno su aprobación”, reta a sabiendas de que está en minoría.

La cuenta atrás ha comenzado. El concejal de Hacienda envió ayer el borrador a los partidos de la oposición, que tendrán 15 días hábiles para presentar enmiendas. Después, iniciarán dos semanas de negociación “con todos los grupos”, antes de celebrar la comisión de asuntos económicos el 1 de diciembre. El pleno para la aprobación se celebraría, si todo va bien, el 5 de diciembre, para que los presupuestos entren en vigor a principios de enero, una fecha que les permitiría ejecutar todos los proyectos de inversiones. Pero lo cierto es que no es tarea fácil. La falta de diálogo entre el gobierno y la oposición se evidencia en cada pleno y cada proyecto.

Inversiones

En cifras, el presupuesto ronda los 62 millones de euros, tres menos que en 2025 por el descenso de fondos europeos. Las inversiones contarán este año con 22 millones de euros, de los que 5 están vinculados a proyectos Next Generation. A diferencia de los gobiernos anteriores, donde se priorizaban las obras, Sentir Aranda incluye también servicios.

Sobre el papel, el borrador contempla grandes proyectos como la ronda interna, que acercará los barrios de Santa Catalina y Allendeduero y dará sus primeros pasos con la tramitación de las expropiaciones; la urbanización del área del futuro hospital; una campaña asfáltica, que se centrará en polígonos y diferentes barrios de la ciudad; y la conversión del patio del centro cívico —futuro campus universitario— en la ansiada plaza abierta.

En Medio Ambiente, se renovará el parque General Gutiérrez y el de la Huerta, y en Cultura se rematará la reforma con el patio de butacas del auditorio.

En Deportes, se realizarán arreglos en el pabellón Santiago Manguán y se mejorará el acceso al complejo deportivo Juan Carlos Higuero, un proyecto urgente, dada la inseguridad de un punto crítico de movilidad transitado por vehículos y cientos de menores. En otro orden de cosas, se renovará la flota municipal de vehículos para las brigadas, donde hay coches que superan los 20 años de antigüedad, y se reservan 200.000 euros para presupuestos participativos, fruto del trabajo realizado en los talleres de innovación.

Además, se finalizará el centro de recepción de visitantes, que prevén inaugurar a final de verano; se ejecutará la obra del Centro de Arte Joven, cerrado desde marzo de 2023 por riesgo en la estructura; y comenzarán las obras del proyecto rehabilitador ARU de Santa Catalina. También se sustituirán semáforos y alumbrado.

Refuerzo en el área social

El equipo de gobierno insiste en la importancia de aprobar unas cuentas que además destacan por ser “las más sociales de la historia de Aranda”, con un refuerzo extra de 400.000 euros que servirán para mejorar la atención de las personas mayores y el servicio de ayuda a la dependencia. Según concreta el concejal del área, Andrés Gonzalo, la apertura del recién renovado Centro de Día de San Juan, que se producirá en navidades, permitirá duplicar el servicio de atención preventiva de mayores. También se potenciará el servicio de ayuda a domicilio y comida a domicilio, y se comprará un local en el barrio de Santa Catalina para actividades sociales.

En digitalización, el Ayuntamiento prevé invertir algo más de 4 millones de euros, que mejorarán la gestión interna y el servicio que recibe el ciudadano. Entre otras cosas, se modernizará la página web —donde todavía hay referencias a pesetas— y se activará la cita previa en áreas como Obras o Registro. Además, se destinarán más de 250.000 euros en ayudas a asociaciones y clubes, con un sistema de concurrencia competitiva para garantizar el acceso igualitario a las subvenciones.

Desde el cuatripartito formado por Sentir Aranda, Podemos, Izquierda Unida y Ciudadanos, aseguran que la aprobación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) no afectará a estas cuentas, ya que no implica una subida directa de salarios.