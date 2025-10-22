El barrio de Santa Catalina pide la rehabilitación de la plaza Obispo Acosta

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

Dentro de los talleres colaborativos que está organizando en Aranda la Concejalía de Participación Ciudadana, el barrio de Santa Catalina ha puesto sobre la mesa dos proyectos que considera importantes: la rehabilitación de la plaza Obispo Acosta, que ha sido “el corazón del barrio”, y la remodelación del parque de la Huerta, una de las inversiones que el equipo de gobierno de Sentir Aranda ha incluido ya en el borrador de Presupuestos 2026.

Entrados en detalle, explica el presidente de la asociación de vecinos, Antonio Adeliño, la plaza Obispo Acosta podría mejorar actualizando el parque de mayores que existe y añadiendo un pequeño parque infantil, con toldos para la sombra, y arreglando bancos y papeleras. “Se podrían colocar algunas jardineras y renovar el adoquinado”, señala, dispuesto a codirigir la rehabilitación desde la asociación vecinal.

Plantación

En cuanto al parque de la Huerta, la asociación de vecinos plantea realizar tareas de recogida de basura, desbroce, pequeñas podas y renaturalización, con la plantación de algunos árboles, en una actuación que extenderían al paseo de la Ribera, anexo al parque, que transcurre junto al río Arandilla.

Tal y como se acordó en el taller, de salir adelante, estaría coordinado por los centros de enseñanza, cuyos alumnos se desplazarían para su desarrollo.

En el segundo taller, que se celebró en la Casa de las Asociaciones, antigua Casa de la Juventud, participaron representantes de la asociación vecinal, el centro de Formación Profesional Santa Catalina, el instituto Sandoval y Rojas, y el Ampa del colegio Santa Catalina, así como el club deportivo ‘Pin Pon, oveja negra', y la asociación de niños discapacitados.

Imagen del tocón retirado en el parque Príncipe de AsturiasA.A.

Tocón podrido

Por el momento, el Ayuntamiento de Aranda de Duero ha procedido a eliminar, como pedían los vecinos, los restos del tocón podrido del parque Príncipe de Asturias, que suponía un peligro para los niños. Se ha tapado el hueco para garantizar la seguridad.