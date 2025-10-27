Aranda y la Ribera se preparan para un agosto 2026 histórico

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

Sonorama se ha convertido, sin ningún tipo de duda, en el evento más multitudinario de la Ribera del Duero, pero en 2026 se unirá a la ecuación otro fenómeno que puede hacer que el mes de agosto sea histórico: el eclipse solar total. Y es que Burgos es una de las provincias de España donde mejor se verá, y la Ribera se prepara. “Va a ser un agosto único”, asegura desde la Asociación para el Fomento del Turismo Ribereño (Afotur), la nueva presidenta, Lorena Bodas con la mirada puesta en rutas nocturnas de turismo activo, talleres al aire libre y fiestas del fuego, siempre que no haya riesgo ni alerta. “Hay que aprovecharlo”, anima.

Consciente del interés que despierta este inusual fenómeno astronómico, la organización de Sonorama ha decidido adelantar el festival a los días 5, 6, 7, 8 y 9 de agosto. “Vamos a tener un agosto muy especial, con dos semanas intensas, cargadas de actividades culturales y turísticas”, celebran desde Art de Troya.

En algunos hoteles, las habitaciones para el eclipse llevan reservadas desde el año 2023. “Nosotros tenemos todo lleno, tanto para Sonorama como para el eclipse. Para este último está todo reservado desde hace dos años”, asegura la directora del hotel Torremilanos. En otros, sin embargo, sí hay habitaciones aún libres para la noche del eclipse, algo que no ocurre con Sonorama, donde hay que buscar mucho para encontrar opciones.

De 81 euros una noche a 1.080

En la plataforma Booking, por el momento, solo hay tres opciones para la noche del 12 de agosto, y los precios suben como consecuencia de la demanda. En el caso de un hotel del centro, donde normalmente la habitación doble cuesta 81 euros, el precio se incrementa, el día del eclipse, hasta los 1.080 euros. En otro hotel, ubicado en un pueblo a 19 kilómetros de Aranda, la habitación doble cuesta 300 euros, 175 más que la tarifa actual.

El eclipse dejará huella en Aranda y la comarca. “Aquí, en Haza, hemos recibido muchísimas llamadas; van a venir incluso autobuses para ver el eclipse”, señala el alcalde, Antonio Muñoz.

Extranjeros

Según explican desde la Ruta del Vino Ribera del Duero, el eclipse es uno de esos eventos que mueve a muchos fieles de la astronomía, especialmente extranjeros, y es un viaje planificado. “Esperamos una gran acogida. Muchos de los alojamientos y bodegas están ya reservados desde hace tiempo”, afirman desde la Ruta del Vino, con la mirada puesta especialmente en turistas norteamericanos y japoneses.

Para prepararse de la mejor forma, la Ruta del Vino organizó, a principios de año, un webinar para todos los socios y adheridos, que contó con el asesoramiento de una experta y embajadora Eclipse 26-27-28, de la Fundación Starlight. “Por supuesto, desde la Ruta del Vino Ribera del Duero, mostraremos nuestro apoyo y colaboración en las iniciativas que se vayan a desarrollar en nuestro territorio, contribuyendo a que quienes nos visiten disfruten de una experiencia única y segura en la Ribera del Duero, para el eclipse solar total 2026 del 12 de agosto”, garantizan.

El primer eclipse de sol total visible en más de un siglo

Según el Instituto Geográfico Nacional, el eclipse solar total tendrá lugar en el atardecer del miércoles 12 de agosto y será el primer eclipse total de sol visible desde la Península Ibérica en más de un siglo. Cruzará España de oeste a este y pasará por numerosas capitales de provincia, desde A Coruña hasta Palma, incluyendo Oviedo, León, Bilbao, Zaragoza, Valencia y, por supuesto, Burgos. “España está situada al final de la franja de totalidad, por lo que esta sucederá cuando el Sol se esté poniendo, muy cerca del horizonte. Ello obligará a observar el eclipse desde un lugar con buena visibilidad hacia el oeste”, aconsejan desde el Instituto Geográfico Nacional.