Aranda encarga un estudio para mejorar el servicio de autobús urbano

El Ayuntamiento de Aranda de Duero ha encargado un estudio para mejorar el servicio de autobús urbano. Como primer paso, la Concejalía ha celebrado una reunión con la empresa contratada, la actual concesionaria, asociaciones de vecinos, empresariales y centros de enseñanza. El objetivo, según explica el concejal del área, Juan Manuel Martín Abad, es reordenar los itinerarios para que se ajusten mejor a las necesidades de los usuarios.

Y es que, aunque en los últimos diez años de servicio se ha incrementado, de forma muy notable, el número de viajeros, hay rutas que a determinadas horas están vacías, como es el caso de la que pasa por el polígono industrial.

El estudio analizará, del mismo modo, la ubicación de nuevas paradas y la renovación de las actuales, si procede.

El análisis servirá de base para preparar el pliego del nuevo contrato que el Ayuntamiento deberá sacar antes de que acabe el año de prórroga que ha acordado con la actual concesionaria, la UTE formada por autobuses Clemente y autocares Dávila.

Tres rutas

A día de hoy, Aranda ofrece tres rutas de autobuses. La 1 (Aranda- centro) realiza un recorrido circular que conecta el ambulatorio Norte con el centro urbano y la plaza Mediterráneo. Pasa por calles como San Francisco, plaza Mayor, Arco Isilla, Ruperta Baraya, Luis Mateos, avenida Castilla y Duero, entre otras. Es la línea con mayor frecuencia, aproximadamente cada 20 minutos, y funciona todos los días, menos domingos y festivos.

La línea 2 conecta Aranda con el polígono industrial y los institutos. Su recorrido incluye calles como Sol de las Moreras, Burgo de Osma, Luis Mateos, Santa Teresa de Jesús Jornet, plaza Mayor y plaza Mediterráneo. Funciona de lunes a viernes, con horarios adaptados para los turnos laborales y escolares.

En cuanto a la línea 3, enlaza el centro urbano con el barrio de Sinovas y la urbanización Costaján, además de pasar por la comisaría de la Policía Nacional y el ambulatorio Norte. Recorre avenidas como Castilla, Luis Mateos, San Francisco, María Pacheco, Sol de las Moreras y Burgo de Osma. Es una línea con poca frecuencia.

Día de Todos los Santos: horario del autobús gratuito

Por el momento, con motivo de la celebración del Día de Todos los Santos, el Ayuntamiento de Aranda activará, hoy y mañana, un servicio de autobús gratuito. La salida partirá de la plaza Virgencilla. El 31 de octubre el servicio funcionará de 15.00 a 19.00 horas, con una frecuencia de 30 minutos. El 1 de noviembre, el horario se amplía y estará operativo desde las 9.30 horas a las 19.00 horas, con la misma frecuencia, entre viajes de media hora.