El Partido Popular de Aranda exige respeto al concejal de Hacienda

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

Las afiladas críticas del concejal de Hacienda, Guillermo López, en las que tachaba al PP de no estar a la altura por haber presentado una “carta a los Reyes Magos” en lugar de las esperadas enmiendas a los presupuestos no han pasado desapercibidas. “Los calificativos empleados, lejos de fomentar un clima de cooperación, no se corresponden con la responsabilidad institucional que requiere la negociación de unas cuentas municipales. Representan una falta de respeto impropia de un responsable público y están muy alejados de la actitud dialogante y constructiva que los arandinos merecen”, rechaza la portavoz Cristina Valderas.

El Partido Popular recuerda que su decisión de no presentar enmiendas al borrador de presupuestos responde a la constatación, “año tras año, de que el equipo de gobierno rechaza sistemáticamente y de forma unilateral todas las aportaciones del resto de grupos, vaciando de contenido el proceso participativo que debería definir unas cuentas municipales realmente consensuadas”.

El PP extiende además su malestar por la desconfianza que genera Sentir Aranda. “No basta con incluir partidas en un presupuesto si luego no se ejecutan. En los ejercicios 2024 y 2025, la mayor parte de las actuaciones anunciadas siguen sin materializarse, lo que evidencia un problema grave de gestión y de engaño a los ciudadanos que no creen en sus administradores públicos. Aranda no necesita titulares, sino hechos”, recrimina.

Pese a la tensión palpable, el Partido Popular sigue abierto al diálogo, “siempre desde el respeto institucional y el rigor, con el objetivo de alcanzar unos presupuestos realistas que contribuyan al bienestar y al desarrollo de Aranda de Duero”. “La política municipal debe servir para unir, no para dividir”, termina Valderas.