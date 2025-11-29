La Ribera del Duero exprime su otoño con la Ruta del Vino más visitada

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

El otoño es uno de los momentos más especiales para visitar la Ribera del Duero. Empieza con una vendimia que da paso a una tonalidad marcada en el viñedo por un sinfín de rojos, rosas y amarillos. Coincide, además, con la celebración del Mes del Enoturismo, un programa repleto de actividades que la Ruta del Vino Ribera extiende a todo el mes de noviembre.

A falta de rematar este fin de semana, el balance es altamente positivo. Y es que, gracias a la participación de los ayuntamientos y adheridos, el visitante logra una experiencia más dinámica e interactiva.

Planes para todos los gustos

Ha habido planes para todos los gustos. Bodegas Balbás activó la ‘Experiencia Winemaker’, que permitió a los participantes convertirse en enólogos por un día, conocer el proceso creativo de la bodega y disfrutar de una cata de tres vinos guiada por un sumiller. En Bodegas Monteabellón se decantaron por las ‘Experiencias Matambres’, una cata a ciegas maridada con chocolates, mientras que en Bodega Comenge tuvo lugar la actividad ‘Del viñedo a la copa’, una cata especial que incluyó un vino adicional y una degustación de productos locales. Por su parte, Bodega Vinos de la Luz propuso ‘La esencia del terroir’, un recorrido por diferentes viñas que se completó con una visita completa a la bodega y una cata acompañada de un aperitivo.

También se celebraron jornadas de puertas abiertas, como la organizada por Bodega Tierra Aranda, que ofreció un recorrido por sus instalaciones, una cata de sus vinos más emblemáticos y una degustación de embutidos y quesos en sus nuevos espacios. En el Monasterio de Santa María de Valbuena tuvo lugar ‘Buscando la Raíz de la Ribera’, un taller de cultura gastronómica, y en Bodega Dominio de Cair se desarrolló ‘El Casino del Vino’, una opción lúdica que permitió catar diferentes vinos a través del juego, además de visitar las instalaciones y disfrutar de un aperitivo.

A estas actividades se sumaron dos propuestas de Bodegas Casa Rojo, que ofreció una experiencia corta y otra larga, cada una con visitas y degustaciones distintas. Viña Arnáiz celebró su Jornada de Puertas Abiertas los días 8 y 9 de noviembre, y el Ayuntamiento de Aranda organizó el programa ‘Noviembre de Enoturismo’, que incluyó visitas a bodegas subterráneas históricas, un recital y cata de Vinopoesía, una concentración de coches clásicos, catas de los vinos premiados en los Envero y puertas abiertas en bodegas elaboradoras. Finalmente, el Ayuntamiento de Peñafiel también convocó una jornada de puertas abiertas en varias bodegas de la localidad.

Y resultó. La procedencia de los visitantes es muy variada, predominando Castilla y León o Madrid, pero también llegan desde otros puntos como Levante o enoturistas internacionales, y sin olvidar a un turista local que crece en estas fechas.

En cifras

En cifras globales, la Ruta del Vino Ribera del Duero es actualmente la segunda más visitada de las 37 rutas del vino que existen en España, según el último informe del Observatorio Turístico de Rutas de Vino de España. También puede presumir de ser la ruta más visitada del interior del país y la que más servicios enoturísticos oferta, por encima del Penedés y Rías Baixas. Igualmente, la ruta Ribera acapara más de la mitad de las visitas que generan, en total, las nueve rutas del vino existentes de Castilla y León.

Así se observa en el balance de 2024, un año en el que la Ruta superó los 381.000 visitantes atraídos por su oferta cultural, gastronómica y enológica. El gasto medio diario también es importante: 179 euros, 78 euros más que la media del turista general en Castilla y León. Según el informe hecho público esta semana por los consultores PwC, los turistas que visitan la Ruta de la Ribera del Duero invierten en alojamiento, restauración, compra de vino y visitas a bodegas, museos y otros servicios.

Otro aspecto destacado es el incremento de los visitantes internacionales, que superan los 66.000, subiendo en casi 22.000. Esto supone una fuerte internacionalización de la Ruta del Vino Ribera del Duero, en línea con la tendencia de las rutas de vino en España.

El enoturismo es empleo y territorio

Aunque las cifras son muy buenas, el presidente de la Ruta, Miguel Ángel Gayubo, no pierde la perspectiva. “El enoturismo no solo es traer visitantes, sino también generación de empleo de calidad y estable, apoyo al territorio, ayudar a que nuestros pueblos tengan oportunidades y dar oportunidades a nuestros jóvenes”.

A este respecto, recuerda que el territorio ofrece actualmente más de 250 servicios, frente a los 50 de 2010, y considera que el éxito es ofrecer un “enoturismo a la carta”, combinando las visitas a las bodegas con naturaleza, patrimonio, arte y, sobre todo, experiencias.

La Ruta del Vino Ribera del Duero es un consorcio turístico integrado por entidades y empresas turísticas de la Ribera del Duero. Recorre las cuatro provincias castellano y leonesas que engloba la Denominación de Origen homónima: Burgos, Segovia, Soria y Valladolid y ha sido elegida destino recomendado por prestigiosas cabeceras como The New York Times, The Washington Post o Traveler’s Food National Geographic UK.