Los presupuestos de Aranda salen adelante con el voto del PP

Por primera vez desde el año 2017, el Ayuntamiento de Aranda ha aprobado los presupuestos en tiempo y forma. El gobierno de Sentir Aranda ha logrado aprobar las cuentas de 2026 gracias al inesperado apoyo del Partido Popular. “Entrará en vigor la semana del 12 de enero”, celebra el concejal de Hacienda, Guillermo López Leal, con la esperanza de que “aprobar los presupuestos en estas fechas sea la norma y no la excepción”.

En la oposición, ni el PSOE ni Vox esconden su sorpresa ante un acuerdo político que, en su opinión, “no mejora los presupuestos”. “Hoy vemos que el PP es su socio natural, el partido que, en campaña electoral, dijeron que venían a sustituir para cambiar las cosas”, rechaza desde el PSOE, Laura Jorge.

El portavoz de Vox va más allá. “El Partido Popular ha perdido la oportunidad de atornillar unos presupuestos que podían haber mejorado, pero se ha arrodillado ante Sentir Aranda y se ha limitado a ampliar partidas que ya existían en la propuesta”, lamenta Sergio Chagartegui, consciente de que su opción inicial, que llegó a barajar seriamente el gobierno de Antonio Linaje, se topó con un pacto de gobierno y el freno en seco de la izquierda, por parte de IU y Podemos, que lo vio como una clara línea roja. “Como siempre, IU y Podemos utilizan la tilde ideológica para su propio interés y en contra de los ciudadanos”, censura Chagartegui.

En algo coinciden PSOE, Vox y PP: a Sentir Aranda se le acaba la excusa de que la oposición bloquea. “Ahora tienen la oportunidad de demostrar que tienen capacidad para poder ejecutarlo. Veremos”, apremia Chagartegui.

Pese al voto a favor, la portavoz del Partido Popular, Cristina Valderas, insiste en que “no es un cheque en blanco ni un acuerdo de gobernalibilidad”. A este respecto, estará vigilante para que se cumplan los compromisos adquiridos, como la rehabilitación de calles y caminos, la reapertura del centro de Arte Joven y del albergue, y la mejora de iluminación de parques o de pistas deportivas, entre otros. “Ahora ya solo valen los hechos”, advierte.

Aunque la izquierda bloqueó el acuerdo de Vox, que solo pedía que se aprobase una de las 9 enmiendas que había presentado, IU no esconde su malestar por pactar con el Partido Popular, pero se compromete a cumplir. “Hubiésemos preferido pactar con el PSOE, asegura el portavoz de IU, Carlos Medina.

Pero lo cierto es que la ruptura entre el gobierno de Sentir Aranda y el PSOE es insalvable desde hace meses, como se esmeran en visibilizar unos y otros en cada pleno. “No son de fiar”, rechazó el socialista Ildefonso Sanz, al recordar el acuerdo de 2024, cuando Sentir Aranda no cumplió ninguna de las tres inversiones “mínimas” que había consensuado con el PSOE. “Espero que tenga mas suerte el PP”.

En cifras, el presupuesto de 62 millones destina 22 a inversiones centradas en grandes obras urbanas, como la ronda interna, la reurbanización del área del futuro hospital, el futuro campus universitario; la mejora de parques, equipamientos culturales y deportivos, la renovación de flota y alumbrado, y proyectos como el centro de visitantes, el Centro de Arte Joven y el ARU de Santa Catalina. Además, refuerza con 400.000 euros los servicios sociales para mayores, impulsa la digitalización con más de 4 millones y reserva fondos para participación ciudadana y ayudas a asociaciones. “Demostraremos que podemos hacerlo como lo estamos haciendo ya con cien proyectos puestos en marcha este año”, termina el concejal de Hacienda.