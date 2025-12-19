El Ayuntamiento de Aranda saca a concurso la gestión del quiosco bar 'Virgen de las Viñas'. Estas son sus condiciones

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Aranda saca a concurso el contrato de gestión del quiosco- bar Virgen de las Viñas. Los aspirantes podrán presentar sus ofertas antes del 19 de enero. El canon mínimo mensual que deberá abonar el gestor es de 293 euros al mes, con un duración de contrato de cinco años sin posibilidad de prórroga.

Como novedad, la oferta se podrá entregar por vía electrónica, pero las personas físicas que no están obligadas a relacionarse con la Administración por medios electrónicos podrán presentarlo físicamente en sobre cerrado.

El quiosco abrió en abril de 2021 tras dos años cerrado por una profunda rehabilitación. Desde entonces se ha convertido en punto de encuentro y en un referente, sobre todo en verano.

A la hora de formalizar la adjudicación, el Ayuntamiento tendrá en cuenta, además de la oferta económica, las actividades de ocio y culturales, las mejoras de inversión en el local, la ampliación del horario de apertura, el inicio de la actividad al público, el compromiso de plantilla y fomento de la contratación femenina, así como la experiencia en la gestión de concesiones similares con la administración.

El canon mínimo de licitación se ha fijado en 293 euros mensuales, y se exige una garantía definitiva de 914 euros. Asimismo, los licitadores deberán acreditar solvencia económica, financiera, técnica y profesional conforme a lo establecido en el pliego.